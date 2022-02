Top 10 sedan hạng sang an toàn năm 2022 tại Mỹ

Theo nhiều khách hàng, tìm hiểu kỹ càng về tính an toàn là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn mua xe mới, đặc biệt là với những mẫu ô tô hạng sang đắt tiền.

Hầu hết mọi người đều đánh đồng sự an toàn của xe với việc trang bị hàng loạt tính năng hoặc công nghệ an toàn mà bỏ qua kết quả thử nghiệm va chạm hoặc mức độ đáng tin cậy. Người mua xe mới nên tham khảo xếp hạng an toàn của các sedan hạng sang thông qua những tổ chức uy tín như Ủy ban Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Mỹ (NHTSA) và Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS). Dưới đây là danh sách một số xe gầm thấp hạng sang đáng tin cậy hàng đầu cho năm 2022.

10. Volvo S90

Mẫu sedan cao cấp S90 của Volvo là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc vì nó mang phong cách nội thất Scandinavian tối giản khác xa với những mẫu xe nổi trội của Đức. Tuy nhiên, S90 đề cao tính thể thao, thiên về kiểu dáng rộng rãi bên trong khoang cabin. Điều tuyệt vời nhất nó mang lại là luôn tạo nên chuyến đi yên tĩnh, thoải mái và thư thái.

Volvo S90 được IIHS đánh giá Tốt trên tất cả các bài kiểm tra độ tin cậy va chạm và xếp hạng Cao cấp cho hệ thống ngăn ngừa va chạm giữa phương tiện tiêu chuẩn. Ngoài ra, tổ chức này đã xếp hạng Nâng cao cho hệ thống tiêu chuẩn tránh và giảm thiểu va chạm đối với người đi bộ.

9. Mercedes-Benz C-Class

Khi chúng ta chờ đợi mẫu xe 2022 được thiết kế lại vào cuối năm nay, C-Class 2021 hiện vẫn là một lựa chọn hạng sang tuyệt vời kết hợp giữa tính thể thao và lịch lãm. Chiếc xe sử dụng nhiều công nghệ hiện đại để duy trì sự hấp dẫn cao cấp của nó.

IIHS đã đưa C-Class vào danh sách các lựa chọn an toàn hàng đầu của hãng, trao giải xếp hạng tổng thể Tốt cho chiếc sedan về mức độ tin cậy khi va chạm và neo ghế trẻ em. Mặc dù chỉ được đánh giá ở mức Cơ bản cho hệ thống phòng ngừa va chạm phía trước đối với người đi bộ, C-Class đã được trao xếp hạng Cao cấp cho các hệ thống tránh và giảm thiểu va chạm. C-Class cũng nhận được xếp hạng năm sao từ NHTSA về tổng thể và về độ an toàn khi va chạm bên hông, trong khi mức độ an toàn khi va chạm trực diện và lật xe nhận được xếp hạng bốn sao.

8. Lexus ES 350

Lexus ES 350 đã được hưởng những nâng cấp khiến nó luôn mới mẻ kể từ khi thiết kế lại vào năm 2019. Mặc dù phải hy sinh tính thể thao đặc trưng của các đối thủ như Mercedes-Benz E-Class và Audi A6, ES 350 là một chiếc xe mang lại sự sang trọng tinh tế và thoải mái, thu hút nhiều đối tượng khách hàng là doanh nhân.

Bên cạnh sự thoải mái vượt trội, Lexus ES 350 2022 đã được trao giải an toàn hàng đầu của IIHS cho khả năng va chạm tốt và xếp hạng neo ghế trẻ em, xếp hạng từ Nâng cao đến Cao cấp trong các bài kiểm tra hệ thống tránh va chạm và giảm thiểu. NHTSA đã trao cho ES 350 xếp hạng năm sao về tổng thể mặc dù nó chỉ nhận được bốn sao về độ an toàn khi va chạm trực diện và lật xe.

7. Kia Stinger

Với việc Kia đưa ra tiêu chuẩn GT-Line trong bối cảnh những tin đồn thất thiệt về việc ngừng sản xuất, Stinger thế hệ đầu tiên giờ đây vẫn mang phong cách thời thượng cho năm 2022. Bản nâng cấp trong năm nay sẽ mang lại một chiếc sedan sang trọng thể thao được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2.5 lít tăng áp có công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 311 lb-ft (421,6 Nm).

Kia Stinger 2022 được IIHS cho xếp hạng tổng thể từ Tốt về mức độ tin cậy va chạm và xếp hạng từ Nâng cao đến Cao cấp cho các hệ thống tránh và giảm thiểu va chạm. Mẫu sedan cỡ lớn của Kia cũng đạt thành tích tốt trong các bài kiểm tra an toàn của NHTSA, với xếp hạng tổng thể năm sao. Tuy nhiên, thành tích về độ an toàn khi va chạm trực diện giảm nhẹ xuống còn bốn sao.

6. Acura TLX

Acura đã thiết kế lại TLX cho năm mô hình trước và mô hình 2022 hiện là một sản phẩm có khả năng cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Mặc dù có thể hiểu được rằng nó không thay đổi quá nhiều so với bản tiền nhiệm, nó tự hào có các tính năng công nghệ tốt với giá "mềm".

Acura TLX 2022 là một trong những lựa chọn an toàn hàng đầu của IIHS, với xếp hạng Tốt về mức độ đáng tin cậy và xếp hạng Cao cấp cho các hệ thống tránh và giảm thiểu va chạm của nó. Hơn nữa, chiếc sedan được xếp hạng cao trong các bài kiểm tra an toàn của NHTSA, có đánh giá tổng thể năm sao trên tất cả các hạng mục an toàn.

5. Volvo S60

Volvo S60 có thể có vẻ bề ngoài đơn điệu nhưng nội thất Scandinavian của chiếc xe vẫn là điểm ưu việt so với các đối thủ. Ngoài việc "chiều chuộng" hành khách bằng sự sang trọng, S60 còn tự hào có các tùy chọn hệ thống truyền động êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và tốc độ cao.

Volvo S60 đã nhận được lựa chọn an toàn hàng đầu của IIHS, với xếp hạng Tốt cho khả năng va chạm và xếp hạng Cao cấp cho các hệ thống tránh và giảm thiểu va chạm của nó. Mặt khác, NHTSA đã trao cho S60 đánh giá tổng thể năm sao, điểm tuyệt đối cho độ an toàn khi va chạm và lật xe và xếp hạng bốn sao từ các bài kiểm tra va chạm trực diện.

4. Audi A6

Mặc dù là một trong những chiếc sedan hạng sang đắt tiền nhất trong phân khúc, Audi A6 luôn toát lên phong cách thể thao vốn có của hãng và đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu suất và công nghệ. Chiếc sedan còn sở hữu vô số tiện nghi ở nội thất với vật liệu chất lượng cao.

IIHS đánh giá A6 là lựa chọn an toàn hàng đầu vì nó đạt xếp hạng Tốt về mức độ đáng tin cậy, khả năng tránh va chạm và giảm thiểu va chạm. Bên cạnh xếp hạng bốn sao trong các bài kiểm tra va chạm trực diện, Audi A6 còn được xếp hạng an toàn tổng thể năm sao ấn tượng từ NHTSA.

3. Mercedes-Benz E-Class

Sau khi được làm mới vào năm 2021, hãng xe Đức đã trình làng E-Class thế hệ mới với những thay đổi nhỏ. Tuy nhiên, có rất nhiều điều để yêu thích ở E-Class bao gồm nội thất sang trọng và sang trọng liền mạch, vật liệu chất lượng cao cấp, công nghệ tiên tiến và hệ thống truyền động hiệu quả dễ dàng cho mẫu E450.

Giống như mẫu C-Class, E-Class nhận được xếp hạng Cơ bản từ IIHS cho hệ thống tiêu chuẩn phòng ngừa va chạm phía trước đối người đi bộ. Tuy nhiên, E-Class có xếp hạng Tốt cho khả năng va chạm và neo ghế trẻ em, xếp hạng Cao cấp cho các hệ thống tránh và giảm thiểu va chạm khác. NHTSA đã trao cho Mercedes-Benz E-Class xếp hạng an toàn năm sao xuất sắc trên tất cả các hạng mục.

2. Genesis G80

Mẫu sedan hạng trung G80 dần dần leo lên thứ hạng trong phân khúc của mình khi vượt mặt BMW, Audi và Mercedes-Benz. Phiên bản năm 2022 là một lựa chọn an toàn hàng đầu của IIHS, nhận được đánh giá Tốt cho khả năng va chạm và Cao cấp cho các hệ thống tránh và giảm thiểu va chạm. Nếu điều đó không đủ ấn tượng, G80 cũng nhận được xếp hạng năm sao từ NHTSA trong tất cả các bài kiểm tra an toàn.

1. Tesla Model 3

Tesla Model 3 hiện là một trong những chiếc EV bán chạy nhất trên thị trường, mang đến sự kết hợp lý tưởng giữa giá cả, hiệu suất và phạm vi hoạt động. Với pin được lắp dưới sàn xe, Model 3 có trọng tâm thấp, tốt cho việc thay đổi hướng, lái xe chắc chắn và đánh lái chính xác.

Tesla tuyên bố Model 3 là chiếc xe an toàn nhất trên toàn cầu và IIHS dường như cũng đồng tình với quan điểm đó. Chiếc đã nhận xếp hạng khả năng va chạm tổng thể Tốt và xếp hạng Cao cấp trên tất cả các hệ thống tránh và giảm thiểu va chạm. NHTSA cũng phê duyệt mức độ an toàn của Model 3, trao cho nó xếp hạng năm sao trên tất cả các hạng mục an toàn.

