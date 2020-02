Thị trường ô tô Việt Nam tuột dốc, giá xe có giảm?

Thứ Năm, ngày 13/02/2020 13:30 PM (GMT+7)

Theo báo cáo VAMA, mức sụt giảm được ghi nhận trong tháng 1/2020 là 52% so với tháng trước.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán ra của các thành viên trong tháng 1/2020. Theo đó, thị trường ghi nhận mức sụt giảm doanh số mạnh, tới 52% so với tháng trước và 53% so cùng kỳ năm trước với chỉ 15.787 xe bán ra, bao gồm 12.807 xe du lịch, 2.757 xe thương mại và 223 xe chuyên dụng. Tuy vẫn bán ra nhiều nhất nhưng so với tháng trước, doanh số xe du lịch sụt giảm 48%. Tiếp đến xe thương mại giảm 65% và xe chuyên dụng giảm 41%.

Trong số xe bán ra kể trên, xe lắp ráp trong nước vẫn chiếm cao nhất, đạt 9.599 xe nhưng vẫn giảm 51% so với tháng trước. Xếp sau là ô tô nhập khẩu với 6.188 chiếc, giảm 54% so với tháng 12/2019.

Sự sụt giảm doanh số này được nhận định do kỳ nghỉ Tết Âm lịch trùng vào đúng tháng 1/2020 và thông thường, người mua xe cuối năm sẽ sắm ô tô vào khoảng 1 tháng trước Tết. Những ngày cận Tết thông thường lượng khách mua ô tô sẽ thấp hơn.

Để kích thích mua sắm ô tô sau Tết, nhiều hãng xe đã nhanh chóng tung ra chương trình ưu đãi, giảm giá bán, thu hút khách hàng. Như Toyota Việt Nam ưu đãi, giảm giá cao nhất lên tới 85 triệu đồng đối với Corolla Altis, Innova và Fortuner, Mitsubishi Việt Nam tiếp tục duy trì ưu đãi giảm giá hay Ford cũng giảm giá mạnh nhiều mẫu xe như Ford EcoSport, Explorer, Ranger và Everest.

