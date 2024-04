Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2024

Thoát khỏi tháng kinh doanh thấp điểm dịp Tết, thị trường ô tô trong nước tháng 3-2024 bùng nổ hiếm thấy. Cụ thể, báo cáo kết quả kinh doanh do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố chiều 12-4, cho thấy, toàn thị trường trong tháng vừa qua đã tiêu thụ 27.289 ô tô các loại. Con số trên tăng 135% so với tháng 2-2024 nhưng vẫn thấp hơn 9% so với tháng 3-2023.

Trong đó, lượng xe lắp ráp trong nước được tiêu thụ là 14.474 xe, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra là 12.815 xe, tương ứng tăng 117% và tăng 158% so với tháng trước đó. Như vậy, kết thúc quý I, các thành viên VAMA đã giao tới tay khách hàng ở thị trường Việt Nam tổng cộng 50.847 xe ô tô, ít hơn 16% so với cùng kỳ năm 2023 (60.800 xe).

Sự bùng nổ của thị trường khiến kết quả kinh doanh các nhà sản xuất đều tăng trưởng rất tích cực. Toyota Việt Nam ghi nhận 3.973 xe bán ra trong tháng qua, tăng gấp 3 lần so với tháng 2-2024 (1.304 xe). Thành tích này đóng góp đáng kể vào tổng số 7.485 xe mà thương hiệu Nhật Bản đã bán ra tại Việt Nam.

Là một đại diện cho nhóm nhà sản xuất không thuộc VAMA, TC Motor cho biết, lượng xe Hyundai bán ra thị trường trong tháng vừa qua đạt 4.542 xe, tăng mạnh so với con số 2.033 xe của tháng trước đó. Cộng dồn quý đầu năm, lượng xe Hyundai bán ra thị trường là 10.114 xe, bao gồm cả xe thương mại (2.204 xe).

Như vậy, xét theo từng thương hiệu, Hyundai bán ra thị trường trong nước nhiều xe du lịch nhất trong quý đầu năm 2024, với 7.910 xe, tạm dẫn trước đối thủ chính là Toyota. Như vậy, những nỗ lực kích cầu đã thúc đẩy thị trường ô tô chính thức "thoát đáy", bước vào giai đoạn kinh doanh khởi sắc. Tuy nhiên, việc doanh số quý đầu năm chưa vượt được mốc cùng kỳ năm ngoái cho thấy các nhà sản xuất còn rất nhiều việc phải làm trong chặng đường phía trước.

