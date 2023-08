Suzuki Ertiga Hybrid tiếp tục giảm giá 100 triệu đồng để thu hút khách hàng

Kể từ khi Suzuki Ertiga hybrid ra mắt tại Việt Nam thì đây là lần điều chỉnh giá có biên độ dao động lớn nhất, khiến ngay cả phiên bản đắt nhất của mẫu xe này thậm chí còn rẻ hơn cả Xpander số sàn. Là xe nhập khẩu Indonesia nên Suzuki Ertiga không được hưởng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross, các đối thủ cùng phân khúc đang lắp ráp trong nước.

Do đó, tự bản thân các đại lý kinh doanh xe Suzuki tại Việt Nam buộc phải đưa ra những chương trình ưu đãi nhằm giúp sản phẩm của mình tăng sức cạnh tranh. Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu MPV này hiện được giảm giá nhiều nhất tới 100 triệu đồng, khách mua xe còn được tặng thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 10 triệu đồng, áp dụng cho xe sản xuất 2022.

Phiên bản Ertiga AT được giảm 100 triệu, giảm từ 608 triệu còn 508 triệu đồng, trong khi phiên bản tiêu chuẩn Ertiga MT được giảm 54 triệu, từ 538 triệu còn 484 triệu đồng. Động thái này giúp cho Ertiga hybrid giảm giá thấp hơn nhiều so với đối thủ. Xpander MT hiện có giá niêm yết 560 triệu đồng, kèm theo được hãng ưu đãi giảm 28 triệu đồng tương đương 50% lệ phí trước bạ chỉ còn 532 triệu đồng nhưng vẫn đắt hơn Ertiga bản cao cấp nhất. Trong dòng Xpander chỉ có bản AT được lắp ráp trong nước, bản MT vẫn là xe nhập khẩu.

Ertiga là mẫu xe duy nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam được quảng cáo là "xe hybrid", tuy nhiên thực chất xe vẫn vận hành chủ yếu bằng động cơ xăng 1.5L, cho công suất 103 mã lực, phần điện hóa chỉ đơn giản là một bộ đề 48V hỗ trợ thêm khi khởi hành hoặc tăng tốc đột ngột. Theo công bố của Cục Đăng kiểm, mức tiêu thụ xăng của mẫu xe này là 5,05 lít/100 km.

Giá Ertiga giờ đây cũng thấp hơn khá nhiều so với các mẫu xe Toyota trong cùng phân khúc như Veloz Cross và Avanza Premio. Giá khởi điểm của Avanza Premio là 558 triệu, còn giá Veloz Cross từ 658 triệu đồng. Hai mẫu xe này đang được đại lý khuyến mãi tương đương 50% lệ phí trước bạ. Giá sau giảm của Avanza bản tiêu chuẩn vẫn cao hơn giá Ertiga bản cao cấp.

