Stargazer X hay Xpander MT lý tưởng hơn để chạy dịch vụ ​​​​​​​

Mitsubishi Xpander là dòng xe đã quá quen thuộc và được nhiều tài xế chạy dịch vụ lựa chọn để làm "cần câu cơm" với nhiều ưu thế vượt trội. Trong đó, Xpander MT - phiên bản thấp nhất với giá niêm yết 560 triệu đồng được lựa chọn phổ biến để chạy dịch vụ.

Với Hyundai Stargazer X - một dòng xe với nhiều người còn khá lạ lẫm vì mới được ra mắt hồi giữa năm 2024 nhưng lại là lựa chọn rất tiềm năng nhờ nhiều trang bị ấn tượng, trong khi giá bán phiên bản Tiêu chuẩn chỉ là 559 triệu đồng, rẻ hơn 1 triệu đồng so với Xpander MT.

Vậy giữa bộ đôi MPV 7 chỗ này, thì đâu là lựa chọn tốt hơn cho xe chạy dịch vụ

Những ưu thế của Mitsubishi Xpander MT

Ưu thế trước tiên chính là việc đây là mẫu xe được dùng phổ biến và được những người đã sử dụng đánh giá cao nên khách hàng sẽ an tâm hơn khi lựa chọn, đặc biệt là với một chiếc xe để chạy dịch vụ.

Tiếp theo đó là ngoại thất của Xpander MT cũng hợp với thị hiếu của nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là người trẻ nhờ những đường nét thể thao mạnh mẽ. Trong khi đó, Stargazer có phần hơi "dị" trong phân khúc xe MPV 7 chỗ nên cũng kén khách hàng hơn.

Đặc biệt, với việc được sử dụng phổ biến thì Xpander cũng là mẫu xe có phổ biến các phụ tùng, phụ kiện thay thế. Đồng thời nếu chẳng may gặp trục trặc thì các thợ cũng nắm bắt các vấn đề nhanh hơn. Đây là điều mà đối thủ Stargazer vẫn chưa thể có được.

Hyundai Stargazer X vượt trội ở nhiều khía cạnh

Stargazer X sở hữu kích thước tổng thể nhỉnh hơn hẳn so với Xpander MT (4.495 x 1.815 x 1.710 mm so với 4.475 x 1.750 x 1.730 mm), kèm chiều dài cơ sở tốt hơn cùng với thiết kế khoang động cơ thiết kế nhỏ giúp không gian của khoang hành khách rộng rãi hơn so với Xpander. Điều này đem tới sự thoải mái hơn có khách hàng, trong khi các hàng ghế 2, 3 của bộ đôi MPV này đều có khả năng gập linh hoạt.

Mẫu xe 7 chỗ nhà Hyundai còn được trang bị hệ thống đèn pha, đèn hậu, định vị ban ngày đều công nghệ LED trong khi đèn pha của Xpander MT vẫn là halogen. Không chỉ thế, trong khi Xpander MT vẫn dùng ghế nỉ thì Stargazer X đã bọc da toàn bộ ghế ngồi, tạo nội thất sang trọng và cũng dễ vệ sinh hơn sau mỗi chuyển chở hành khách để đảm bảo không có mùi khó chịu.

Bên cạnh đó, các trang bị nội thất của xe 7 chỗ nhà Hyundai cũng vượt trội hơn với màn hình giải trí 10,25 inch kèm 6 loa trong khi Xpander MT sử dụng màn hình 7 inch với chỉ 4 loa. Cả hai mẫu xe đều có hệ thống các hốc chứa đồ, cổng sạc linh hoạt và điều hòa với cửa gió cho các hàng ghế sau tạo sự thoải mái cho người ngồi trên xe.

Điểm vượt trội hơn hẳn của Stargazer X chính là sức mạnh động cơ vượt trội hơn mặc dù cùng mức dung tích xy lanh:

Hyundai Stargazer X trang bị động cơ Smartstream G 1.5L mới, sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Sức mạnh truyền đến các bánh trước thông qua hộp số hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT.

Xpander MT sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe sử dụng số sàn 5 cấp.

Và mặc dù có sức mạnh tốt hơn, nhưng Stargazer X còn tiết kiệm xăng hơn khi mức công suất tiêu thụ xăng cho đường hỗn hợp chỉ là 6,3 L/100KM. Trong khi của Xpander MT Là 6,9 L/100KM, do đó về mặt chi phí cho mỗi cuốc xe thì Stargazer tiết kiệm hơn.

Ngoài ra, Hyundai Stargazer còn vượt trội hơn hẳn về các trang bị với việc được trang bị bổ sung tay lái trợ lực điện, phanh tay điện tử, cảm biến lùi, cruiser control... trong khi Xpander MT chỉ có các trang bị an toàn rất cơ bản với 2 túi khí.

KẾT LUẬN

Có thể thấy rằng, Hyundai Stargazer X với giá rẻ hơn 1 triệu đồng lại có nhiều ưu điểm nổi trội hơn so với Xpander MT thì chắc chắn đây sẽ là lựa chọn mà tài xế xe công nghệ sẽ hài lòng.

Bù lại, Xpander MT vẫn có thế mạnh về thiết kế cũng như sự tin cậy từ nhiều người sử dụng nên cũng vẫn là lựa chọn rất ổn.