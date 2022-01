Siêu xe Ferrari Roma đoạt giải thưởng lớn tại Việt Nam

Ferrari Roma đã giành được giải thưởng cao quý Best of the Best 2021 do Robb Report Việt Nam bình chọn.

Vừa qua, chiếc siêu xe Ferrari Roma vừa được giải thưởng Best of the Best 2021 do Robb Report Việt Nam bình chọn đối với hạng mục Best Supercar of the Year - Siêu xe xuất sắc nhất trong năm. Ferrari Roma, mẫu xe coupe 2+ mới của thương hiệu Ngựa chồm, được đánh giá là có thiết kế vượt thời gian và cực kỳ tinh tế, đồng thời có tất cả uy lực và sự linh hoạt cần thiết để đảm bảo mang đến trải nghiệm lái phấn khích nhất.

Phong cách Ý đặc trưng của xe là sự tái hiện đương đại của lối sống vô ưu những năm 1950 và 1960 tại Rome - ‘thành phố Vĩnh Hằng’. Ferrari Roma thể hiện một ngôn ngữ thiết kế thời thượng đi kèm với phong cách tinh tế thuần khiết, đồng thời vẫn giữ được đặc tính thể thao tinh túy đặc trưng của một chiếc Ferrari.

Các thành phần lược giảm, tỷ lệ cân đối hài hòa và những đường nét thanh lịch được kết hợp hoàn hảo với kiểu dáng lôi cuốn đậm nét truyền thống của những chiếc xe Ferrari berlinetta với động cơ đặt giữa hướng về phía trước, chẳng hạn như hai mẫu xe biểu tượng 250 GT Berlinetta lusso và 250 GT 2+2 đã truyền cảm hứng cho Ferrari Roma.

Bộ phận cánh lướt gió linh hoạt được tích hợp trong kính chắn gió ở phía sau, cung cấp lực ép cần thiết bằng cách tự động mở ra khi vận hành ở tốc độ cao và giữ nguyên vẻ sang trọng cho chiếc xe khi xếp gọn vào.

Nội thất cũng là một điểm đáng chú ý trên Ferrari Roma. Bên trong, Roma được gọi là cách bố trí chỗ ngồi ‘2+’ chứ không phải ‘2 + 2’. Những người ngồi ở hàng ghế trước được chào đón bởi cái mà hãng xe Ý gọi là thiết lập ‘Buồng lái kép’, với mỗi ghế nằm trong một ô riêng biệt. Roma có một buồng lái hoàn toàn mới, rộng rãi với những đường cong tối giản nhưng sang trọng.

Chiếc GT 2+ sở hữu hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới của Ferrari, đã ra mắt ở SF90. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số 16 inch kính cong đa chức năng, có khả năng quay vòng qua ba chế độ xem. Trên bảng điều khiển trung tâm, khách hàng sẽ sở hữu màn hình cảm ứng 8,4 inch đặt dọc mới.

Sở hữu khối động cơ tăng áp V8 có thể sản sinh công suất 620 hp tại 7.500 vòng/phút và khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây, Ferrari Roma đã trở thành chiếc xe thể thao 2+ mạnh mẽ nhất. Động cơ đặt giữa hướng về phía trước giúp cho Ferrari Roma đạt tỷ lệ khối lượng/công suất tốt nhất trong phân khúc (2,37kg/hp), tăng cường khả năng xử lý và tốc độ phản hồi.

Trên thế giới, mẫu siêu xe Ferrari Roma cũng từng giành được Giải thưởng thiết kế xe hơi 2020 (Car Design Award 2020) ở hạng mục xe thương mại được tổ chức bởi tạp chí Auto & Design

