Peugeot tung ưu đãi 100 triệu đồng cho khách khi mua xe SUV

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 06:00 AM (GMT+7)

Peugeot Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lên đến 100 triệu đồng dành cho khách hàng khi mua xe SUV 3008 và 5008.

Nhằm kích cầu mua sắm hãng xe nước Pháp đã tung ra gói ưu đãi lên đến 100 triệu đồng cho khách hàng khi mua dòng xe SUV 3008 AT với số lượng hạn chế chỉ từ 999 triệu đồng. Và hai phiên bản Peugeot 5008 AT và Peugeot 5008 AL sẽ được ưu đãi lên đến 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe trong thời điểm này còn được hưởng nhiều quà tặng hấp dẫn khác và các quyền lợi ưu tiên và được hỗ trợ phương tiện di chuyển (Mobility Service) hay chương trình chăm sóc, sửa chữa lưu động (Mobile Service). Peugeot Việt Nam mong muốn đưa thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam từ tháng 12/2017, Peugeot 3008 và 5008 chưa được nâng cấp lần nào. Hai mẫu xe thuộc thương hiệu Pháp đều được THACO lắp ráp tại Việt Nam, nhưng lại định giá khá cao nên doanh số không thật sự ấn tượng. Chi tiết doanh số từng xe không được công bố cụ thể nhưng cả năm 2019, thương hiệu Peugeot bán vỏn vẹn được 3.636 xe tại Việt Nam.

Các mẫu xe Peugeot 3008 và 5008 còn nhận đánh giá cao từ các tổ chức uy tín trong ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu. Cụ thể, năm 2019 hai mẫu xe này được J.D. Power đánh giá là thương hiệu đáng tin cậy số một. Năm 2018, hãng xe Pháp nhận hai giải thưởng lớn gồm "Động cơ của năm - Engine of the Year" và "Xe dành cho gia đình được yêu thích nhất - Best family Car" do tạp chí UK Car trao tặng.

Để đảm bảo an toàn cho những khách hàng khi đến trải nghiệm các dòng xe của mình, Peugeot Việt Nam đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ xe trưng bày và các vật dụng liên quan tại tất cả các showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc.

Đồng thời, hãng xe Pháp còn khởi động chương trình tư vấn và lái thử tận nhà với mong muốn giúp khách hàng trải nghiệm chiếc xe yêu thích một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Với mức giá chỉ từ 999 triệu đồng, mức giá này được áp dụng cho Peugeot 3008 AT với số lượng giới hạn hai phiên bản Peugeot 5008 AT và Peugeot 5008 AL sẽ được ưu đãi lên đến 50 triệu đồng đưa mức giá chỉ từ 1,149 tỷ đồng đến 1,3 tỷ đồng.

