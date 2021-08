Ô tô có tầm nhìn tốt và kém nhất xét theo từng phân khúc

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 13:30 PM (GMT+7)

Tầm quan sát ở vị trí ghế tài xế đóng vai trò rất quan trọng đối với sự an toàn của tất cả những người ngồi trong xe ô tô.

Khi mua một chiếc xe ô tô, những yếu tố cần được quan tâm đến ngoài thiết kế, trang bị, lượng nhiên liệu tiêu thụ và giá bán,... thì tầm nhìn khi ngồi bên trong xe là một trong những tiêu chí quan trọng. Tầm nhìn qua kính trước và sau giúp tài xế điều khiển xe an toàn, khi chuyển làn, nhập làn vào cao tốc, hay vào chỗ đỗ.

Subaru Forester là SUV cỡ C có tầm quan sát tốt nhất phân khúc

Tuy nhiên, tầm quan sát cả các mẫu xe ô tô hiện nay đang ngày càng bị chỉ trích bởi thiết kế có xu hướng dẫn tới các cột dày hơn, một phần do những tiêu chuẩn va chạm đối với nóc xe trong các thử nghiệm an toàn, cải thiện khí động học, và thậm chí là do phong cách thời trang.

Khoang cabin của Subaru Legacy - sedan cỡ trung có tầm quan sát tốt nhất

Toyota C-HR là hatchback cỡ nhỏ có tầm quan sát kém nhất, dù mẫu xe này được hãng định vị là một chiếc crossover cỡ nhỏ

Việc giảm tầm quan sát không chỉ khiến tài xế khó nhìn thấy các xe khác mà cả người đi bộ, gây mất an toàn giao thông trong đô thị, các bãi đỗ và gần khu vực trường học.

Tạp chí Consumer Reports của Mỹ đã đưa ra danh sách đánh giá tầm quan sát trên mọi mẫu xe con, SUV và bán tải mà họ mua và thử nghiệm, giúp người mua ô tô biết đâu là mẫu xe có tầm nhìn tốt nhất và kém nhất phân khúc.

Phân khúc Ô tô có tầm nhìn tốt nhất Ô tô có tầm nhìn kém nhất Xe cỡ nhỏ Honda Fit Chevrolet Spark Hatchback cỡ nhỏ Fiat 500L/Volkswagen Golf Toyota C-HR Xe hạng sang cỡ nhỏ Infiniti Q50 Kia Stinger/Mercedes CLA Sedan cỡ trung Subaru Legacy Honda Clarity Xe thể thao Subaru WRX Chevrolet Camaro SUV hạng C Subaru Forester GMC Terrain SUV hạng sang cỡ nhỏ Audi Q5 Jaguar I-Pace SUV hạng trung (2 hàng ghế) Honda Passport Nissan Murano SUV hạng trung (3 hàng ghế) Honda Pilot Nissan Pathfinder SUV hạng sang cỡ trung Land Rover Range Rover Tesla Model X

Đánh giá tầm nhìn của tạp chí Consumer Reports đến từ vị trí người lái, dựa trên những lần lái thử xe trên đường phố.

Chevrolet Camaro được Consumer Reports và nhiều người dùng đánh giá là có tầm nhìn kém.

Một số phân khúc như MPV và SUV cỡ lớn không được xếp hạng, bởi Consumer Reports không thấy sự khác biệt đáng kể giữa các mẫu xe.

Nguồn: http://danviet.vn/o-to-co-tam-nhin-tot-va-kem-nhat-xet-theo-tung-phan-khuc-50202111813281944.htmNguồn: http://danviet.vn/o-to-co-tam-nhin-tot-va-kem-nhat-xet-theo-tung-phan-khuc-50202111813281944.htm