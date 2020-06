Nissan X-Trail thế hệ mới ra mắt toàn cầu, cạnh tranh Honda CR-V

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 15:00 PM (GMT+7)

Nissan X-Trail 2021 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ. Ở thế hệ mới này đã được nâng cấp toàn diện để cạnh tranh cùng các đối thủ lớn như Honda CR-V và Toyota RAV4.

Nissan X-Trail (Nissan Rogue) là mẫu xe bán chạy nhất của Nissan tại thị trường Mỹ, cạnh tranh cùng các dòng như Honda CR-V, Toyota RAV4. Doanh số của dòng xe này chiếm đến 30% doanh số của cả công ty năm 2019. Nó cũng là mẫu crossover bán chạy thứ 3 tại Mỹ.

Vì vậy, việc nâng cấp X-Trail thế hệ mới trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà thiết kế Nissan, sao cho mẫu xe này hiện đại và bắt mắt hơn, nhưng vẫn giữ nguyên các giá trị làm nên doanh số của nó. Ngoại hình của Nissan X-Trail 2021 thế hệ mới vẫn giữ được ngôn ngữ thiết kế V-Motion ở lưới tản nhiệt. Nhưng hãng xe Nhật đã nâng cấp nhiều chi tiết ở cụm đèn, cản và hốc gió.

Cụ thể, lưới tản nhiệt kiểu V-Motion của xe này lớn hơn nhiều so với bản đời trước, được nhấn nhá bằng viền kim loại to bản. Cụm đèn xe được tách làm 2 phần. Trong đó, đèn pha được đặt ở dưới và đèn chạy ban ngày dạng mi mắt được đặt ở trên. Ở bản cũ thì đèn mi này có dạng mũi tên. Các đèn sương mù được đạt ở gần cản dưới và thu nhỏ kích thước.

Các mảng dập trên nắp ca pô cũng tập trung gần mí đèn chạy ban ngày hơn, tạo nét hầm hố cho xe. Nhiều ốp nhựa đen được sử dụng quanh thân xe, kết hợp cùng các mảng ốp kim loại sáng màu. Kính chiếu hậu thay đổi vị trí, được đặt ở dưới cửa bên. Hai cặp giá nóc màu bạc được thiết kế mới, ôm sát trần xe hơn.

Phía sau, X-Trail được trang bị cánh lướt gió thể thao hơn và đèn hậu mới cá tính hơn. Cản dưới cũng lặp lại kiểu thiết kế ở cản trước, tạo sự hài hòa tổng thể. Đi cùng ngoại hình mới là bộ mâm mới với thiết kế cắt hoa 5 cánh 2 tông màu. Các tay nắm cửa và ốp kính chiếu hậu cùng màu body. Viền cửa sổ phá cách khi phần viền kim loại sáng chỉ vuốt ở mí trên, còn mí dưới được viền đen. Điều này tạo cảm giác X-Trail mới dài và liền mạch hơn dù bản mới có chiều dài ngắn hơn bản cũ.

Nhắc đến kích thước, Nissan cho biết X-Trail 2021 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4648 x 1839 x 1699 mm với trục cơ sở 2705 mm. Kích thước này nhỏ hơn ở chiều dài và chiều cao khi so với mẫu xe hiện hành là 4686 x 1839 x 1727 mm (bản Mỹ). Do đó, thể tích khoang hành lý tiêu chuẩn của X-Trail 2021 là 1.033 lít, nhỏ hơn so với con số 1.112 lít của phiên bản cũ. Tuy nhiên, khi các hàng ghế phía sau gập lại, thể tích khoang hành lý của X-Trail mới lại tăng lên 2.098 lít, nhiều hơn phiên bản tiền nhiệm là 1.982 lít. Thể tích khoang hành lý này đứng thứ 3 trong phân khúc, chỉ sau Honda CR-V và Toyota RAV4.

Về nội thất , Nissan X-Trail 2021 hứa hẹn mang đến cho người dùng một không gian nội thất rộng rãi và thoải mái. Đặc biệt là ở hàng ghế sau khi có thêm 15,24mm khoảng trống để chân và 17,8mm khoảng cách từ đầu đến trần xe. Tuy nhiên, hàng ghế thứ 2 trên X-Trail 2021 không có chức năng trượt như phiên bản tiền nhiệm.

Bù lại, Nissan lắp đặt cho X-Trail/ Rogue 2021 một màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số lên đến 12,3 inch (các cấu hình thấp hơn thì có màn hình 7 hoặc 5 inch). Giữa xe là màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 inch và một màn hình hiển thị kính lái HUD 10,8 inch trước mặt người lái. X-Trail có các cổng USB-A lẫn USB-C, đồng thời kết nối không dây Apple CarPlay (đối với kết nối có dây thì X-Trail kết nối với cả CarPlay lẫn Android Auto). Xe còn có sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, hệ thống âm thanh Bose 10 loa, đèn viền trang trí nội thất

Cùng với các nâng cấp phần cứng, Nissan cũng đồng thời giới thiệu nâng cấp phần mềm ProPilot trên X-trail mới. Gói an toàn ProPilot này sẽ được trang bị trên mọi phiên bản X-Trail mới (trừ bản base). Theo đó, xe được sở hữu tính năng trợ lái ProPilot Assist kết hợp Navi-Link, camera 360 độ, GPS, cảnh báo tài xế, cảnh báo va chạm phía trước...

Nissan X-Trail được trang bị khối động cơ hút khí tự nhiên 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trong các điều kiện thành phố/cao tốc/kết hợp là 8,7-9 / 6,7-6,9 / 7,8-8,1 lít/100 km với phiên bản FWD và 9-9,4 / 7,1-7,3 / 8,1-8,4 lít/100km với phiên bản AWD.

Nissan Rogue 2021/ Nissan X-Trail 2021 sẽ có mặt tại các đại lý từ mùa thu năm 2020. Giá bán hiện chưa được công bố.

