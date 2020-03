Những mẫu xe tiền tỷ giảm giá còn dưới 500 triệu đồng sau 10 năm sử dụng

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 06:00 AM (GMT+7)

Những mẫu xe đời sâu như Toyota Camry, Fortuner, Honda CR-V, Hyundai SantaFe hiện có giá bán chỉ chưa tới 500 triệu đồng.

Tại thời điểm mua mới năm 2007, giá bán của Toyota Camry LE nhập Mỹ khoảng 1,7 tỷ đồng

Toyota Camry LE 2007 nhập Mỹ: 495 triệu đồng

Chiếc Toyota Camry LE 2007 nhập Mỹ đang được một đại lý xe cũ trên địa bàn Hà Nội chào bán với mức giá 495 triệu đồng.

Tại thời điểm mua mới năm 2007, giá bán của Toyota Camry LE nhập Mỹ khoảng 1,7 tỷ đồng. Ưu điểm của dòng xe này là không gian rộng rãi, động cơ bền bỉ, ít hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng thay thế thấp. Chưa kể đến phụ tùng thay thế có thể dùng chung với Camry lắp ráp trong nước hoặc sử dụng đồ của bên thứ 3 xuất xứ Thái Lan, Trung Quốc,... với giá hợp lý.

Tuy nhiên mẫu xe Camry LE này cũng có một số nhược điểm. Nước sơn không còn bóng đẹp như xe mới, đèn trước bắt đầu mờ đục và không còn trong. Bên trong, không gian nội thất nhuốm màu thời gian với ghế ngồi bọc da đã hơi ngả màu. Các chi tiết như chân ga, lẫy mở sau nhiều năm sử dụng đã không còn trơn tru như ngày đầu.

Camry LE 2007 sử dụng động cơ xăng 2.4L công suất tối đa 158 mã lực, đi kèm hộp số tự dộng 5 cấp, dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong phố cũng khá tiết kiệm, từ 10-11 lít. Chủ xe chỉ cần bảo dưỡng định kỳ là xe có thể vận hành hoàn hảo.

Một đại lý xe cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội đang chào bán chiếc Fortuner 2.7V máy xăng 2 cầu đời 2009 với mức giá 425 triệu đồng

Toyota Fortuner 2.7V máy xăng 2 cầu 2009: 425 triệu đồng

Toyota Fortuner cũ rất được nhiều người săn đón, đặc biệt là phiên bản 2 cầu với khả năng leo dốc vượt trội. Về ngoại thất, ngoại hình xe khá thể thao, cá tính và mạnh mẽ. Bộ đèn Project được thiết kế khá ấn tượng làm tăng tính thẩm mỹ của xe. Phần đuôi xe cũng được thiết kế với phong cách khỏe khoắn, thanh lịch. Về nội thất, hệ thống dàn lạnh của Toyota Fortuner cũ được đánh giá khá mát mẻ. Tuy nhiên, xe có những nhược điểm như hệ thống điều hòa phải chỉnh tay, xe chỉ có đầu CD…

Toyota Fortuner đời cũ chưa được trang bị hệ thống cân bằng điện tử

Toyota Fortuner V 2009 được trang bị động cơ xăng 2.7L, 4 xi lanh thẳng hàng, công nghệ bơm xăng VTT-i cho công suất 158 mã lực đi kèm hộp số tự động 4 cấp, hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian.

Trang bị an toàn gồm 2 túi khí cho hàng ghế phía trước, hệ thống phanh ABS, hệ thống khóa cửa an toàn cho trẻ em, khóa cửa từ xa tích hợp chống trộm. Do chưa được trang bị cân bằng điện tử nên những mẫu Fortuner đời cũ này được nhiều người đánh giá là khá nguy hiểm khi đánh lái ở tốc độ cao.

Tuy nhiên giá của Toyota Fortuner cũ là một trong những yếu tố chinh phục người tiêu dùng. Một đại lý xe cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội đang chào bán chiếc Fortuner 2.7V máy xăng 2 cầu đời 2009 với mức giá 425 triệu đồng.

CR-V 2010 thuộc thế hệ thứ 3 (2007-2012) của dòng xe này, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan

Honda CR-V 2.0AT 2010: 480 triệu đồng

Trải qua nhiều năm có mặt trên thị trường Việt Nam, Honda CR-V vẫn là lựa chọn của phần lớn gia đình Việt với mong muốn sở hữu xe có thiết kế thể thao, di chuyển linh hoạt trên những cung đường khó khăn. Trong năm 2019, trung bình có hơn 1.000 khách hàng mua mới mẫu Honda CR-V này.

Honda CR-V cũ được đánh giá là khá ồn so với những đối thủ trong cùng phân khúc và cùng tuổi đời

CR-V 2010 thuộc thế hệ thứ 3 (2007-2012) của dòng xe này, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Honda CR-V 2010 có 2 lựa chọn động cơ là 2.0 AT và 2.4 AT, đi kèm với đó là hộp số tự động 5 cấp. Tuy nhiên, Honda CR-V cũ được đánh giá là khá ồn so với những đối thủ trong cùng phân khúc và cùng tuổi đời. Khi mới ra mắt, Honda CR-V 2010 có giá khoảng 1,050 tỷ đồng cho bản 2.0AT và 1,133 tỷ đồng cho bản xe 2.4 AT.

Hiện tại, một đại lý xe cũ trên đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội đang chào bán chiếc Honda CR-V 2.0AT đời 2010 với mức giá 480 triệu đồng.

Hyundai SantaFe nhập Mỹ cũ cuốn hút bởi ngoại hình bắt mắt

Hyundai SantaFe 2.7 V6 2 cầu 2009: 485 triệu đồng

Hyundai SantaFe nhập Mỹ cũ cuốn hút bởi ngoại hình bắt mắt. Bên cạnh đó, khả năng vận hành bền bỉ, dẻo dai của xe cũng là một trong những yếu tố giúp xe chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Xe có thể di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau, kể cả đường xấu như đèo dốc, gồ ghề, nhất là phiên bản 2 cầu. Nếu gia đình nào có nhu cầu di chuyển nhiều thì đây là một lựa chọn không tồi.

Với không gian rộng rãi, nội thất sang trọng, tầm nhìn của người lái cao có thể nhìn được bao quát xung quanh, đảm bảo an toàn khi di chuyển

Với không gian rộng rãi, nội thất sang trọng, tầm nhìn của người lái cao có thể nhìn được bao quát xung quanh, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, hệ thống âm thanh, túi khí… được trang bị đầy đủ trên Hyundai SantaFe cũ, mang lại sự tiện nghi tuyệt đối. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 2.7 V6, hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 185 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, do sử dụng động cơ xăng V6 hút khí tự nhiên từ năm 2009 nên mức tiêu thụ nhiên liệu của Hyundai SantaFe cũng ở mức khá cao, trung bình 14lít/100km.

Hiện nay, trên thị trường giá xe Hyundai SantaFe mới hầu hết đều hơn 1 tỷ. Trong khi đó, một đại lý xe cũ tại quận Long Biên, Hà Nội đang chào bán chiếc SantaFe 2.7 V6 2 cầu đời 2009 với mức giá 485 triệu đồng.

