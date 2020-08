Những dòng xe vừa được ra mắt thị trường Việt trong tháng 7 (P.2)

Sau đây là những mẫu xe vừa ra mắt trong tháng 7/2020 trải dài ở nhiều phân khúc xe khác nhau, bao gồm cả xe phổ thông và xe hạng sang.

Trong tháng 7 vừa qua, hàng loạt hãng xe lần lượt giới thiệu những mẫu xe chiến lược của mình đến thị trường trong nước. Các mẫu xe trải dài từ xe phổ thông đến xe hạng sang, từ xe hatchback cỡ nhỏ đến xe crossover cỡ trung, từ lắp ráp trong nước đến nhập khẩu nguyên chiếc.

Audi A6

Từ trong ra ngoài, A6 mới là một minh chứng về sự thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Ngoại thất xe được đội thiết kế Audi AG-Marc Lichte chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết. Cụ thể, cụm lưới tản nhiệt khung đơn rộng chiếm gần hết mũi xe, nhận diện đèn LED khác biệt và các khe gió phía trước, tới đuôi xe vuốt qua các vòm bánh xe thực sự là những hiện diện hoàn hảo.

Ngoại hình A6 mới lớn hơn phiên bản tiền nhiệm giúp tăng thêm 17mm khu để chân, chiều dài khoang nội thất thêm 21mm và phần trần xe được nâng lên thêm 11 mm. Tổng thể A6 mới: chiều dài tăng thêm 7 mm đạt 4.940 mm, chiều rộng tăng 12mm đạt 1.890 mm và chiều cao tăng thêm 2mm đạt 1.460 mm.

A6 mới mang lại sự thoải mái nhất cho những chuyến đi dài. Ghế ngồi thiết kế mới gồm cả phần da thật và da nhân tạo. Phần đệm ngồi và tựa lưng mang đến cảm giác thoải mái cao, hỗ trợ phần tựa thắt lưng và phần hông hoàn hảo. Hỗ trợ thắt lưng và phần đệm đều kết cấu khí nén. Ghế lái có chức năng ghi nhớ vị trí. Hàng ghế sau có 3 chỗ và có thể gập xuống. Khoang hành lý rộng rãi với dung tích 530 lít, chiều ngang 1.050 mm trong khoảng giữa hai vòm bánh xe có thể chứa được hai túi golf nằm ngang. Nắp cốp sau mở bằng điện.

Mẫu xe A6 45 TFSI được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 245 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm trong giúp chiếc xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,9 giây và đạt tốc độ tối đa 250km/h. Xe còn được trang bị thêm công nghệ mild hybrid (MHEV) sử dụng hệ thống điện 12V giúp thu hồi năng lượng trong quá trình Start-Stop. Hộp số tự động S tronic 7 cấp và bình xăng với dung tích 73 lít tối ưu hóa khả năng tự chủ nhiên liệu.

Audi A6 2020 được sản xuất tại Đức và lắp ráp ở nhà máy Audi khu vực Neckarsulm (Đức). Tại Việt Nam, A6 có 15 lựa chọn màu sơn. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn gói trang trí thể thao và thiết kế cũng như gói ngoại thất S line.

MG HS và MG ZS

MG HS thuộc phân khúc SUV cỡ C, sở hữu chiều dài x rộng x cao tổng thể lần lượt là 4.574 x 1.876 x 1.664 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. So với những đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V hay Hyundai Tucson, MG HS được đánh giá là có kích thước nhỉnh hơn. Trang bị tiện nghi đầy đủ như màn hình 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh Bose 9 loa, cửa sổ trời lớn dạng toàn cảnh, điều hoà loại tự động 2 vùng độc lập...

MG ZS nằm ở phân khúc hạng B - crossover trong đô thị. Đối thủ của mẫu xe này là Hyundai Kona hay Ford EcoSport. Trang bị tiện nghi hiện đại trên ZS gồm nhiều chi tiết bọc da, màn hình 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh 6 loa, đề nổ nút bấm, điều hoà tự động, cửa sổ trời toàn cảnh…

Động cơ xăng của MG ZS có khá nhiều tùy chọn. Loại được đưa về Việt Nam được cho là máy 1,5L hút khí tự nhiên, công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 150Nm, kết hợp số tự động vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Phiên bản cao cấp nhất có công nghệ an toàn nổi bật với các tính năng chủ động như cảnh báo điểm mù, báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ thay đổi làn đường, cảnh báo lệch làn đường và ga tự động thích ứng khoảng cách.

Mazda 6

New Mazda6 có kích thước lớn hơn và có cùng phong cách thiết kế với All-New Mazda3 - mẫu xe đẹp nhất thế giới năm 2020. Ngôn ngữ thiết kế KODO thế hệ mới được áp dụng trên mẫu xe sedan kích cỡ lớn tạo ra vẻ đẹp nghệ thuật và tinh giản mang tính chuẩn mực cho New Mazda6.

Đầu xe được thiết kế với phong cách hiện đại, mở rộng theo phương ngang, mang đến sự lịch lãm và sang trọng. Lưới tản nhiệt được thiết kế lớn, kết hợp cụm đèn LED phía trước chìm vào thân xe và vuốt ngược về sau, liền mạch với đường viền chrome “Signature Wing” đặc trưng của thế hệ sản phẩm mới.

Nội thất New Mazda6 sử dụng chất liệu da Nappa mềm mại và gỗ sen Nhật Bản mang đến sự tinh tế. Chất lượng hoàn thiện cao và tỉ mỉ với tinh thần nghệ nhân Takumi. Da Ultrasuede® được dùng để hoàn thiện chi tiết trên cánh cửa và táp lô tương tự các họa tiết được trang trí công phu trên trang phục truyền thống Kimono, gia tăng sự sang trọng và lịch lãm.

Mẫu xe New Mazda 6 được trang bị khối động cơ SkyActiv-G, dung tích 2.0L, cho công suất cực đại 154 mã lực và Momen xoắn cực đại 200 Nm. Ngoài ra, Mazda 6 mới còn có thêm một loại động cơ 2.5L ra công suất lớn nhất là 188 HP/6000 vòng/phút với Momen xoắn cực đại 252 Nm.

New Mazda6 có đến 03 phiên bản khác nhau với 02 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L, tích hợp nhiều trang bị hiện đại, công nghệ vận hành và an toàn theo từng phiên bản. Nếu phiên bản 2.0 Luxury là lựa chọn cho khách hàng tìm kiếm sự rộng rãi thực dụng trên xe sedan kích cỡ lớn, phiên bản 2.0 Premium hướng đến khách hàng đam mê công nghệ hiện đại và tiện nghi cao cấp, thì phiên bản 2.5 Premium là câu trả lời cho những ai đang tìm kiếm cảm giác lái phấn khích trên một mẫu xe sedan.

Honda CR-V phiên bản nâng cấp (CKD)

Dòng xe CR-V phiên bản nâng cấp được chính thức sản xuất và lắp ráp tại nhà máy ô tô của Honda Việt Nam đặt tại Vĩnh Phúc. Nhà máy được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại với công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất được quản lý và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Honda được đào tạo tại Nhật Bản. Linh kiện và phụ tùng được quản lý chất lượng một cách nghiêm ngặt từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào cho đến khi lắp ráp thành phẩm.

Honda CR-V thế hệ thứ 5 đã khẳng định được vị thế là mẫu xe hàng đầu trong phân khúc SUV với những giải thưởng uy tín trên toàn cầu: Mẫu xe SUV của năm tại Malaysia (theo People's Choice Awards 2019), Mẫu xe SUV với tính năng an toàn tốt nhất 2019 tại Philippines (theo Auto Focus People's and Media's Choice Awards), Mẫu SUV thân thiện với môi trường năm 2020 (Theo Green Car Journal).

Dòng xe Honda CR-V 2020 được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L VTEC tăng áp (Turbo) cho công suất cực đại lên tới 188 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút. Sức mạnh này tương đương với động cơ 2.5L khí nạp thông thường nhưng vẫn thân thiện với môi trường với mức tiêu hao trung bình chỉ 6,9 lít/100km.

Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến – Honda SENSING lần đầu tiên ứng dụng trên dòng ô tô Honda tại Việt Nam. Hệ thống bao gồm 5 công nghệ mới như: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). Các trang bị an toàn được trang bị trên xe.

Honda CR-V 2020 sẽ chính thức mở bán cả 3 phiên bản L, G và E và giá bán lần lượt 1,118 tỷ đồng, 1,048 tỷ đồng và 998 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP. Các bản L, G sẽ được giao đến tay khách từ ngày 11/ 8 tới đây. Riêng bản E dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng từ Quý IV, 2020.

Toyota Wigo phiên bản nâng cấp

Phiên bản nâng cấp facelift mới của Wigo 2020 được hãng xe Nhật Bản tinh chỉnh lại diện mạo bên ngoài bao gồm cụm đèn pha và đèn hậu được trau chuốt lại, trang bị lưới tản nhiệt lớn và cản trước hầm hố hơn. Tổng thể Wigo đi kèm với “dàn chân” kích thước 14 inch mang thiết kế mới góp phần mang lại diện mạo thể thao hơn.​ Cả hai phiên bản số sàn (MT) và số tự động (AT) của Toyota Wigo 2020 gần như tương đồng về mặt thiết kế. Ngoài ra gương chiếu hậu bên ngoài nâng cấp từ gập cơ lên gập điện cùng tích hợp báo rẽ.​

Về nội thất, trên cả hai phiên bản số sàn và tự động của Toyota Wigo 2020 đều được cải tiến và bổ sung nhiều tiện ích cho người sử dụng như: Chìa khóa thông minh, Khởi động bằng nút bấm. Bảng táp lô hiện đại hơn với điều khiển điều hòa được nâng cấp từ dạng núm xoay lên nút bấm và giao diện màn hình điện tử.​

Toyota Wigo 2020 vẫn được trang bị xăng 4 xy lanh tương tự đời cũ, dung tích 1.2L cho công suất 86 mã lực và mô-men xoắn 107 Nm, kết hợp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Wigo 2020 cũng được trang bị thêm camera lùi hỗ trợ người lái khi dừng đỗ xe.

Tính năng này đều được trang bị trên cả hai phiên bản (AT&MT).​ Trang bị an toàn bị động và chủ động của Toyota Wigo 2020 vẫn duy trì như trước bao gồm: 2 túi khí, dây đai 3 điểm tại 5 vị trí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD.​ Bên cạnh đó Wigo đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao ASEAN NCAP.

Toyota Wigo 2020 đã tăng giá bán từ 7 triệu đồng cho phiên bản MT và giảm mạnh đến 21 triệu đồng so với phiên bản AT cũ. Xe vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia như trước.​ Toyota Wigo 2020 là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nên sẽ không được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP.

