Những điểm hấp dẫn trên Toyota Veloz Cross, giá từ 638 triệu đồng

Sự kết hợp hoàn hảo của ngôn ngữ thiết kế và tính năng công nghệ, Toyota Veloz 2025 là đại diện cho thế hệ xe Toyota hoàn toàn mới với sứ mệnh phục vụ nhu cầu di chuyển cao cấp của khách hàng.

Đầu xe Veloz Cross hướng cao với lưới tản nhiệt hình tổ ong đi kèm với ốp cản trước tạo nên tổng thể thiết kế mạnh mẽ, hiên ngang. Trong khi thân xe với đường mạ crôm trải dài từ đầu xe đến cuối xe tạo cảm giác sang trọng, hài hòa. Phần đuôi Xe có cụm đèn hậu tích hợp công nghệ chiếu sáng LED cũng thiết kế nối liền tăng cảm giác bề thế của chiếc xe.

Gương chiếu hậu xe gập mở tự động tích hợp đèn báo rẽ hỗ trợ người lái thuận tiện trong quá trình vận hành. Phần mâm xe hợp kim cùng đường gân dập nổi theo khung bánh xe tăng tính năng động.

Đi vào phần nội thất, Toyota Veloz Cross nổi bật với những nét sang trọng, đẳng cấp. Khoang lái của Toyota Veloz gây ấn tượng bởi nội thất sang trọng , thoải mái và tiện nghi. Nó thể hiện trọn vẹn phong cách sống hiện đại, năng động của bạn và gia đình. Phần khoang lái hiện đại với bảng táp lô phối hai tông màu tạo cảm giác trẻ trung, năng động.

Trong khoang lái có chế độ đèn ban đêm dành cho khoang lái hỗ trợ tầm nhìn người lái trong điều kiện hạn chế ánh sáng và mang lại trải nghiệm mới & dễ chịu cho hành khách trên xe. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kết nối điện thoại thông minh cùng hệ thống 6 loa hiện đại ứng dụng công nghệ trợ sáng giúp thao tác dễ dàng khi di chuyển trong buổi tối.

Bên cạnh đó, Veloz Cross có thiết kế màn hình hiển thị đa thông tin cỡ 7-inch TFT tùy chỉnh bốn chế độ hiển thị hỗ trợ người lái vận hành trơn tru. Hệ thống điều hòa tự động một vùng hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ và lưu thông không khí trong khoang xe.

Trong xe còn có sạc không dây được bố trí ở tất cả các hàng ghế, trong đó trang bị sạc không dây tại hàng ghế trước & sạc USB tại hàng ghế sau, hỗ trợ hành khách giữ liên lạc trong mọi chuyến di. Còn sạc USB được bố trí sạc ở tất cả các hàng ghế, hỗ trợ hành khách giữ liên lạc trong mọi chuyến di.

Các ghế ngồi xe có chất liệu ghế da kết hợp nỉ cao cấp mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu trên mọi hành trình. Giúp cho người ngồi thoải mái hơn, Veloz Cross còn có chế độ sofa ở hàng ghế thứ hai mang lại không gian rộng rãi, thoải mái như một căn phòng di động. Phần hàng ghế sau rộng rãi, đa dụng với khoảng cách giữa hàng ghế một và hai rộng nhất phân khúc lên đến 980mm, hàng ghế thứ hai có tựa tay mang lại cảm giác thoải mái & thư giãn. Ở hàng ghế trước còn được thiết kế khay giữ cốc tiện lợi.

Sức mạnh xe đến từu khối động cơ 2NR-VE 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng với dung tích 1496cc, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, với công suất cực đại đạt 105 mã lực. Đi kèm với đó là hộp số tự dộng vô cấp/ CVT mang lại trải nghiệm lái mạnh mẽ, vô cùng êm ái. Hệ thống dẫn động cầu trước được phát triển trên nền tảng dẫn động cầu trước (FF) kết hợp hệ thống treo mới, mang lại cảm giác vận hành êm ái, thư thái trên mọi hành trình.

Đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành xe loạt trang bị như: Phanh Tay Điện Tử được trang bị tương tự các dòng xe cao cấp, đảm bảo an toàn cho người lái xe & hành khách trên xe. Hệ Thống TSS giúp Veloz Cross an toàn hơn trên mọi nẻo đường, với loạt trang bị đáng chú ý: Đèn chiếu xa tự động (AHB), Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA), Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS); Hệ thống cân bằng điện tử (VSC); Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC); Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA); Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM).

Bên cạnh đó, Veloz Cross còn có hệ thống camera hỗ trợ đỗ xe. Camear này hỗ trợ lái xe an toàn, giúp phòng tránh các vật cản ở những điểm mù xung quanh xe. Đặc biệt phiên bản Veloz Cross G được trang bị camera 360 độ. Trong khi cảm biến hỗ trợ đỗ xe đặt phía phía sau xe giúp phát hiện và cảnh báo có vật tĩnh bằng âm thanh và đèn hiệu.

Toyota Veloz Cross mới hiện được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản 1,5 L, 2 phiên bản số tự động vô cấp. Nâng cấp bảo hàng 5 năm hoặc 150000 Km. Veloz Cross là dòng xe 7 chỗ Toyota mới nhất hiện nay, với thiết kế sang trọng, không gian nội thất rộng rãi và tích hợp công nghệ an toàn thời thượng. Giá xe niêm yết dao động từ 638-660 triệu đồng.