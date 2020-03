New York Auto Show 2020 dời ngày tổ chức đến tháng 8/2020

New York Auto Show 2020 dời ngày tổ chức đến tháng 8/2020

Thứ Bảy, ngày 14/03/2020 08:00 AM (GMT+7)

Sau triển lãm Geneva, đến lượt New York Auto Show bị hoãn vì Covid-19. Theo đó, triển lãm này sẽ bị hoãn so với kế hoạch khai mạc từ ngày 10 đến ngày 19/4 và sẽ đượcdời đến tháng 8/2020.

Theo thông tin từ trang theverge.com, triển lãm ô tô quốc tế New York tiếp tục là nạn nhân phải hứng chịu ảnh hưởng từ sự bùng phát của dịch Covid-19. Ngoài ra, Hiệp hội đại lý ô tô Greater New York cho biết những lo ngại về sức khỏe từ sự lây lan của virus corona đã khiến họ phải thay đổi kế hoạch.

Do đó, triển lãm sẽ được dời từ tháng 4 sang tháng 8, dự kiến sẽ là từ 26 -27/8 dành cho báo chí, sau đó sẽ mở cửa cho khách tham quan vào ngày 28/8 – 6/9. Trước đó, Geneva Motor Show cũng đã phải làm việc này khi chính phủ Thụy Sĩ cấm tụ tập từ 1.000 người trở lên do lo ngại về virus corona.

Theo dự kiến, New York Auto Show sẽ mở cửa vào ngày 8 và 9/4 cho giới truyền thông và cho công chúng từ ngày 10 đến ngày 19/4. Tuy nhiên, nhà tổ chức đã thông báo rằng họ hiện đang nhắm đến việc tổ chức sự kiện vào tháng 8 tới đây.

Ông Mark Scheinberg - chủ tịch Hiệp hội đại lý ô tô Greater New York, đơn vị tổ chức triển lãm New York Auto Show cho biết: Quyết định này được chúng tôi đưa ra nhằm bảo vệ những người tham dự, triển lãm và tất cả những người tham gia khỏi dịch bệnh. Nhà tổ chức khẳng định, triển lãm này đóng góp 330 triệu đô la Mỹ cho nền kinh tế New York.

Các hãng sản xuất xe lớn trên thế giới như Audi, BMW và Mercedes đã quyết định bỏ qua sự kiện năm nay và sẽ rất ngạc nhiên nếu những thương hiệu khác cũng làm theo khi chương trình đã bị đẩy lùi vào tháng 8.

Thống đốc thành phố New York, Andrew Cuomo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 7-3 trước tình trạng lây lan nhanh chóng của Covid-19. Đã có rất nhiều sự kiện văn hóa và thể thao trên khắp thế giới bị hoãn hoặc hủy bỏ do Covid-19.

Khi việc hủy bỏ triển lãm Geneva diễn ra vào phút cuối, khi các gian hàng triển lãm và sự kiện truyền thông của các nhà sản xuất ô tô đã gần như hoàn tất. Một số nhà sản xuất ô tô đã chọn cách tổ chức các sự kiện nhỏ và giới thiệu sản phẩm mới trực tuyến trên internet.

