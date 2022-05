Mưa to, đường ngập, tài xế cần lưu ý điều gì?

Trong 2 ngày qua, một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc xảy ra mưa lớn, gây nên tình trạng ngập lụt trên một số tuyến đường. Đáng chú ý, tình trạng này khiến một số tài xế “non tay lái” hoặc đen đủi phải chịu hậu quả ô tô bị ngập nước hoặc thuỷ kích.

Ô tô bị ngập nước là điều không chủ xe nào muốn gặp phải

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một nhân viên Cứu hộ giao thông ABC tại Hà Nội cho biết, trong 2 ngày qua, số lượng cuộc gọi cứu hộ do xe bị ngập nước tăng mạnh. Ví dụ như ngày 23/5, vào buổi sáng có tới 6 cuộc gọi liên tiếp cần cứu hộ xe do bị ngập nước. Còn trong hôm nay, lượng cuộc gọi ít hơn song có thể do mọi người đã biết về tình trạng ngập nên tính toán đường đi hoặc di chuyển bằng cách khác.

Bên cạnh đó, đại diện đơn vị cứu hộ giao thông ABC còn lưu ý tài xế trong trường hợp thấy đường ngập nước, an toàn nhất, tài xế không nên di chuyển qua mà hãy chọn lộ trình khác an toàn hơn nếu có thể.

Nếu xe di chuyển vào đường ngập chết máy, hoặc bị ngập khi đang đỗ, tài xế không nên cố gắng đề nổ lại bởi sẽ dẫn tới thuỷ kích. Khi đó, chi phí sửa chữa cũng rất cao.

Trong trường hợp nước ngập sâu, việc cứu hộ cũng gặp khó khăn hơn

“Trong trường hợp xe bị ngập sâu, ví dụ gần tới nóc, kể cả xe cứu hộ cũng sẽ phải tính toán trong việc tiếp cận. Đơn vị cứu hộ có thể sẽ phải có người di chuyển tới vị trí của xe, móc tời để kéo”, vị đại diện nói thêm.

Một tài xế có kinh nghiệm lâu năm cho biết nếu muốn di chuyển qua đoạn đường ngập nước cần phải đánh giá tình hình một cách cẩn thận. Đối với các dòng xe gầm cao, việc đi qua đường ngập nước sẽ dễ dàng hơn xe gầm thấp. Tuy nhiên để an toàn, nếu chỗ ngập sâu nhất chỉ tới nửa bánh xe thì tài xế mới nghĩ tới việc đi qua.

Cần tính toán thật kỹ khi quyết định lái xe qua đoạn đường ngập

Trong quá trình di chuyển qua đường ngập nước, tài xế cũng nên tắt điều hoà, đi bằng số thấp. Bên cạnh đó, cần giữ đều ga, không tăng hoặc giảm ga đột ngột. Ngoài ra, tài xế cũng cần tránh chạy cạnh xe lớn, hoặc gần xe ngược chiều vì các xe này có thể tạo sóng nước khiến nước dễ tràn vào khoang máy.

Giám đốc Việt Đức Autospa (Hà Nội) cho biết ô tô sau khi bị ngập nước cần phải được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ để tránh gỉ sét, đọng nước bên trong xe hoặc hỏng hóc về sau. Còn nếu xe đi đường ngập bị chết máy thì chắc chắn phải sửa chữa thêm cả hệ thống động cơ.

