Mua SUV giá 1 tỷ đồng, chọn xe nào?

SUV 7 chỗ

Với nhu cầu chọn mua xe 7 chỗ, tầm giá 1 tỷ đồng hiện tại có các mẫu SUV hạng C như: Honda CR-V, Mitsubishi Outlander và phiên bản thấp nhất của một số dòng SUV hạng D như: Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner.

Honda CR-V có giá niêm yết từ 998 triệu - 1,138 tỷ đồng, song đang được giảm tiền mặt từ 70-90 triệu đồng tại nhiều đại lý, đưa giá bán thực tế sát mức 1 tỷ đồng.

Honda CR-V

Ngoài khả năng vận hành ổn định, chắc chắn, được trang bị nhiều tính năng an toàn cũng là điểm cộng của CR-V khi phục vụ gia đình. Tất cả phiên bản CR-V đều có gói an toàn nâng cao Honda Sensing, gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Tiện nghi và các tính năng an toàn cơ bản của CR-V cũng thuộc diện đầy đủ so với mặt bằng chung phân khúc. Tuy nhiên, không gian hàng ghế thứ 3 tương đối chật và chỉ phù hợp chở trẻ em. Khả năng cách âm của CR-V cũng không được đánh giá cao.

Nếu ưu tiên yếu tố thực dụng, bền bỉ và tiết kiệm thì Mitsubishi Outlander là sự lựa chọn đáng cân nhắc nhờ mức giá thấp trong nhóm SUV hạng C, từ 825-950 triệu đồng.

So với Honda CR-V, thiết kế nội - ngoại thất của Outlander trung tính, đơn giản hơn. Đổi lại, Outlander chiếm ưu thế về không gian hàng ghế thứ 3 và khả năng cách âm.

Mitsubishi Outlander

Tiện nghi trên phiên bản Outlander 2.0 CVT Premium cao nhất đủ đáp ứng nhu cầu phục vụ gia đình. Dù thua kém CR-V một số tính năng an toàn nâng cao, Outlander vẫn có những hệ thống hỗ trợ lái như cảnh báo điểm mù/lệch làn đường/phương tiện cắt ngang khi lùi, giảm thiểu va chạm trước, hỗ trợ chuyển làn.

Sau những lần điều chỉnh, chỉ còn một vài mẫu SUV hạng D như Hyundai Santa Fe và Toyota Fortuner có phiên bản trong tầm giá 1 tỷ đồng. So với CR-V hay Outlander, loạt xe này có không gian rộng rãi hơn, tuy nhiên thua kém nhiều tính năng do là phiên bản thấp nhất.

Trong đó, Toyota Fortuner 4x2 MT có giá 1,026 tỷ đồng, dùng động cơ diesel, hộp số sàn 6 cấp, ít tính năng tiện nghi, an toàn và phù hợp hơn với những người mua xe chạy dịch vụ, kinh doanh chở khách thay vì phục vụ gia đình. Fortuner cũng thuộc số ít mẫu SUV thực thụ trong tầm tiền này, với khung gầm rời, dẫn động cầu sau.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Xăng Tiêu chuẩn có giá 1,055 tỷ đồng. Mẫu xe Hàn Quốc được trang bị hộp số tự động và có nhiều tiện nghi hơn so với Fortuner 4x2 MT. Tuy nhiên so với phiên bản cao cùng tầm tiền của Outlander hay CR-V, Santa Fe bản thấp thua kém nhiều tính năng an toàn.

Nhìn chung, với nhu cầu mua SUV 7 chỗ cho gia đình giá xấp xỉ 1 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại, các xe 5+2 hạng C như Outlander, CR-V tỏ ra phù hợp hơn. Song cũng cần lưu ý cả hai đều đang đi đến cuối vòng đời sản phẩm khi thế hệ mới đã ra mắt toàn cầu.

SUV 5 chỗ

Nếu nhu cầu chở người không quá 5 chỗ, đồng thời cần một chiếc xe gầm cao rộng rãi, nhiều trang bị để phục vụ gia đình thì những mẫu SUV hạng C mới ra mắt như Hyundai Tucson, Kia Sportage, Ford Territory là những phương án đáng cân nhắc.

Đây đều là những mẫu xe có kích cỡ bên ngoài lớn và không gian nội thất rộng rãi so với mặt bằng chung phân khúc. Tương tự là sức chứa khoang hành lý.

Trong đó, Ford Territory có giá dễ tiếp cận nhất, từ 822-935 triệu đồng. Ở tầm giá 1 tỷ đồng, người dùng có thể chọn phiên bản Territory Titanium X với danh sách trang bị thuộc diện đầy đủ trong phân khúc.

Ford Territory

Cụ thể, phiên bản này có ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát hàng ghế trước, cặp màn hình 12,3 inch, kính lên/xuống một chạm tất cả các cửa, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, lọc không khí, cốp mở điện rảnh tay (đá cốp).

Các trang bị an toàn đáng chú ý gồm camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp ga tự động thích ứng, phanh tay điện tử, hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo điểm mù/phương tiện cắt ngang khi lùi/chệch làn, hỗ trợ giữ làn và đỗ xe tự động.

So với Territory, Kia Sportage và Hyundai Tucson có nhiều lựa chọn động cơ hơn khi ngoài động cơ xăng tăng áp, bộ đôi Hàn Quốc có cả máy dầu và động cơ xăng hút khí tự nhiên.

Kia Sportage

Tuy nhiên với Sportage, mẫu xe thuộc nhóm đắt nhất phân khúc, mức giá trên dưới 1 tỷ đồng chỉ có phiên bản động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.0L, gồm 2.0G Premium (949 triệu đồng), 2.0G Signature X-Line (1,019 tỷ đồng) và 2.0G Signature (1,029 tỷ đồng).

2 bản Sportage 2.0G Signature có danh sách tiện nghi nội thất tương đương bản Territory cao nhất, ngoài ra thêm tính năng nhớ vị trí ghế lái, sưởi hàng ghế trước, lẫy chuyển số.

Về mặt an toàn, 2 phiên bản này có camera 360 độ, ga tự động thích ứng, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù/giữ làn/phanh chủ động, đèn pha thích ứng.

Có giá niêm yết từ 845 triệu - 1,06 tỷ đồng, 4 phiên bản Tucson đều trong tầm giá xấp xỉ 1 tỷ đồng, trong đó có cả lựa chọn động cơ diesel (bản Dầu Đặc biệt giá 1,06 tỷ đồng) và xăng tăng áp (bản Turbo giá 1,055 tỷ đồng).

Hyundai Tucson

Bên cạnh việc sử dụng chung khung gầm, động cơ, những trang bị tiện nghi, an toàn có trên các phiên bản cao của Tucson và Sportage cũng gần như không có sự khác biệt, đều đầy đủ và đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ gia đình.

Mặt khác, cũng cần lưu ý giá bán thực tế tại đại lý của Tucson cũng có thể thay đổi tuỳ theo phiên bản và nguồn cung xe.

Ngoài ra, ở tầm tiền này còn Mazda CX-5 đang được giảm giá còn khoảng từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng tuỳ phiên bản. Ưu điểm của CX-5 là thiết kế nội - ngoại thất hợp thị hiếu, động cơ tiết kiệm xăng và có nhiều trang bị.

Tuy nhiên, so với Tucson, Sportage, Territory, CX-5 có không gian chật chội hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau. Bản nâng cấp giữa vòng đời của CX-5 cũng đã ra mắt toàn cầu vào tháng 9 và có thể sớm được giới thiệu tại Việt Nam.

