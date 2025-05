Mitsubishi Xforce có doanh số ra sao trong tháng này

Trong tháng 04/2025, Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 29.585 xe, bao gồm 20.766 xe du lịch; 8.619 xe thương mại và 200 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 7%; xe thương mại giảm 7%, xe chuyên dụng tăng 11% so với tháng trước và doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.890 xe, giảm 7% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.695 xe, giảm 7% so với tháng trước.

Riêng dòng xe Xpander là chiếc bán chạy nhất của Mitsubishi Motors Việt Nam khi đóng góp 972 xe trong tổng doanh số 2.038 xe bán ra. Mẫu xe MPV đa dụng này duy trì vị trí trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường và dẫn đầu phân khúc MPV. Cụ thể, tại khu vực phía miền Bắc bàn giao 235 xe, khu vực miền Trung bàn giao 253 xe và khu vực miền Nam bàn giao 124 xe.

Xforce tiếp tục là sự lựa chọn phổ biến của khách hàng trong phân khúc B-SUV đầy cạnh tranh, với 612 xe được bán ra, cùng với các mẫu xe khác đóng góp vào kết quả kinh doanh chung. Sự xuất hiện của mẫu xe Nhật phá vỡ thế thống trị nhàm chán nhiều năm qua của những mẫu xe Hàn lắp ráp trong nước như Creta, Seltos. Cụ thể, doanh số bán ra của chiếc Hyundai Creta đạt 1.059 xe và mẫu xe Kia Seltos đạt 436 xe.

Tổng doanh số bán lẻ tích lũy của Mitsubishi Xforce tại Việt Nam tính đến tháng 4 của năm đã đạt 2.545 chiếc. Ngược lại, nhiều mẫu xe cũng có mức doanh số tăng so với trước đó, đáng chú ý khi đây là các ô tô nhập khẩu nguyên chiếc và thuộc thương hiệu Toyota, Honda. Trong đó, Toyota Yaris Cross bán ra chỉ đạt 1.080 chiếc trong tháng 4 vừa qua.

Trong tháng 5, Mitsubishi Motors Việt Nam phối hợp cùng hệ thống Nhà phân phối Ủy quyền mang đến nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt cho khách hàng mua xe mới như: ưu đãi tương đương đến 100% phí trước bạ, ưu đãi hỗ trợ tài chính với lãi suất ưu đãi 8.5%/năm trong 2 năm đầu, camera toàn cảnh 360, … cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.