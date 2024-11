Mitsubishi Việt Nam có kết quả kinh doanh ấn tượng trong tháng 10/2024

Khẳng định vị thế là một trong các thương hiệu ô tô Nhật Bản được khách hàng Việt tin tưởng lựa chọn, Mitsubishi Motors Việt Nam tự hào công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong tháng 10/2024 đạt 4.401 xe, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 32.334 xe.

Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV với 2.131 xe được giao đến tay khách hàng. Không gian rộng rãi, thoải mái cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội là những yếu tố giúp Xpander trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình Việt.

Mẫu xe SUV đô thị Mitsubishi Xforce đạt doanh số 1.481 xe. Với thiết kế hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt, cùng hệ thống an toàn tiên tiến đã giúp Xforce chinh phục những khách hàng trẻ, yêu thích sự năng động và trải nghiệm lái thú vị.

Mitsubishi Attrage, Triton và Outlander cũng có doanh số ổn định trong tháng 10/2024. Điều này không chỉ phản ánh sự tin tưởng của khách hàng, mà còn là minh chứng cho cam kết 30 năm của Mitsubishi Motors Việt Nam trong việc mang đến những chiếc xe chất lượng, an toàn và phù hợp với người Việt.

Sở hữu thiết kế “mạnh mẽ, cứng cáp và đầy uy lực, nhưng đồng thời cũng rất linh hoạt và tinh tế” – tinh thần thiết kế đặc trưng của Mitsubishi Motors, All-New Triton đã được vinh danh với hai giải thưởng danh giá. Giải Vàng Best Transportation Design tại VMARK 2024. Giải thưởng đặc biệt tại RJC Car of the Year 2025.

