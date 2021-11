Mitsubishi Triton phiên bản Athlete mới có mặt tại Việt Nam

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) giới thiệu phiên bản nâng cấp mới Triton Athlete, thay thế cho 2 phiên bản Triton AT Premium 4x4 và Triton AT Premium 4x2.

MMV chính thức giới thiệu mẫu xe Mitsubishi Triton Athlete gồm 2 phiên bản Triton Athlete 4x4 AT và Triton Athlete 4x2 AT, được nâng cấp mới và thay thế hoàn toàn cho 2 phiên bản Triton AT Premium hiện tại. Sở hữu ngoại hình năng động, nội thất cá tính, khả năng vận hành linh hoạt và bền bỉ, Triton Athlete sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng bứt phá để chinh phục mọi hành trình.

Hai phiên bản Triton Athlete mang ngoại hình mạnh mẽ, thể thao và hầm hố hơn nhờ những trang bị phụ kiện được bổ sung thêm. Các chi tiết được sơn đen như ốp cản trước thể thao, lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu, mâm xe hợp kim, ốp vè, thanh trang trí thể thao và thiết kế tem xe Athlete chính hãng.

Với thiết kế phong cách và cá tính, Triton Athlete là lựa chọn phù hợp của những ai đang tìm kiếm một mẫu xe bán tải vừa có tính ứng dụng cao trong cuộc sống hàng ngày, vừa phù hợp cho những hành trình khám phá và trải nghiệm đầy cá tính.

Ngoại hình phong cách của xe được thể hiện rõ nét qua những nâng cấp về trang bị phụ kiện kết hợp với thiết kế Dynamic Shield hiện đại tạo thành một khối khỏe khoắn, mạnh mẽ. Các phụ kiện như lưới tản nhiệt và ốp cản trước, gương chiếu hậu, ốp vè, mâm xe hợp kim 18-inch và thanh trang trí thể thao đều được phủ sơn đen sắc nét, hoàn thiện phong cách thể thao cho Triton Athlete.

Thiết kế tem xe kéo dài về phía đuôi xe cùng dòng chữ “Triton Athlete" được tạo hình sắc sảo với tông màu tương phản khiến ngoại hình xe trở nên ấn tượng, nổi bật.

Hài hòa với diện mạo bên ngoài của xe, khoang nội thất của Mitsubishi Triton Athlete được phối hai tông màu cam - đen chủ đạo, tinh tế và cá tính. Những điểm nhấn từ đường chỉ may màu cam ở cần số và ốp cửa, chi tiết cách điệu từ thiết kế thảm lót sàn góp phần tạo ra không gian sống động, mang lại hứng khởi trên mọi hành trình.

Toàn bộ hai hàng ghế trên xe đều được bọc da cao cấp màu cam - đen. Riêng hàng ghế sau có độ ngả 25° theo thiết kế J-line cùng khoảng để chân lên đến 1.745mm rộng nhất phân khúc sẽ giúp cho người ngồi sau luôn cảm thấy thoải mái, nhất là trong những chuyến đi dài. Trang bị cửa gió điều hòa phía sau trên trần có thể điều chỉnh luồng gió - duy nhất trong phân khúc vẫn có mặt trên hai phiên bản của Triton Athlete.

Xe được trang bị khối động cơ dầu (Diesel), dung tích 2.4L MIVEC trang bị van biến thiên điều khiển điện tử giúp tăng công suất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm tối đa tiếng ồn. Hộp số tự động 6 cấp và trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng góp phần tăng thêm sự phấn khích về cảm giác lái.

Đặc biệt, hệ thống truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II với 4 chế độ gài cầu: 2H (1 cầu), 4H (2 cầu), 4HLc (2 cầu nhanh với khóa vi sai trung tâm) hay 4LLc (2 cầu chậm, khóa vi sai trung tâm) và khóa vi sai cầu sau, cùng 4 lựa chọn chế độ vận hành địa hình (Sỏi – Bùn – Cát – Đá), mang lại khả năng vận hành vượt trội, giúp người lái dễ dàng vượt qua được những cung đường địa hình phức tạp.

Nhờ được trang bị khóa vi sai trung tâm duy nhất trong phân khúc, chế độ 4H (hoạt động như chế độ AWD toàn thời gian) sẽ giúp xe tăng độ bám trên mặt đường trơn trượt. Triton Athlete còn là mẫu bán tải thú vị có thể chuyển cầu linh hoạt giữa chế độ 2H-4H ngay khi đang di chuyển ở tốc độ cao (không vượt quá 100km/h), không chỉ tăng độ an toàn khi vận hành mà còn tiết kiệm nhiên liệu.

Phiên bản Triton Athlete 4x4 AT sẽ có 7 túi khí cùng nhiều tính năng an toàn chủ động thông minh tiên tiến: Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (Forward Collision Mitigation System – FCM); Cảnh báo điểm mù kết hợp hỗ trợ chuyển làn đường (Blind Spot Warning – BSW và Lane Change Assist – LCA); Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System – UMS); Đèn pha tự động điều chỉnh tầm chiếu khi phát hiện xe ngược chiều (Automatic High-Beam – AHB); RCTA (Rear Cross Traffic Alert) –Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Triton Athlete gồm hai phiên bản 4x4 AT và 4x2 AT sẽ được phân phối với ba tùy chọn màu sắc: trắng, cam và đen. Những thay đổi trên phiên bản Triton Athlete mang lại sự khỏe khoắn, năng động đi cùng khả năng vận hành bền bỉ, linh hoạt. Những nâng cấp toàn diện giúp Triton Athlete đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như đam mê trải nghiệm, khám phá cá nhân.

Bảng giá niêm yết các phiên bản xe bán tải Triton đang được phân phối chính hãng:

Phiên bản Giá niêm yết (đơn vị: triệu đồng) Triton 4x2 AT MIVEC 630 Triton Athlete 4x2 AT 760 Triton Athlete 4x4 AT 885

Nguồn: http://danviet.vn/mitsubishi-triton-phien-ban-athlete-moi-co-mat-tai-viet-nam-50202122119584634....Nguồn: http://danviet.vn/mitsubishi-triton-phien-ban-athlete-moi-co-mat-tai-viet-nam-50202122119584634.htm