Mitsubishi Pajero Sport 2020 đang được ưu đãi tới 55 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 09:00 AM (GMT+7)

Động thái giảm giá này cho thấy quyết tâm giành vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ của Mitsubishi Pajero Sport trước các đối thủ Toyota Fortuner, Ford Everest,...

Mitsubishi Pajero Sport 2020 đang được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản và giá bán lần lượt là: Diesel 4×2 AT (1,1 tỷ đồng), Gastroline 4×4 AT (1,2 tỷ đồng) và Diesel 4×4 AT (1,345 tỷ đồng). Trong đó, 2 phiên bản thấp nhất và cao nhất đều được áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt này.

Trên trang chủ của Mitsubishi Motors Việt Nam mới đây vừa cập nhật chương trình ưu đãi dành cho mẫu xe Pajero Sport trong tháng 12 này, cao nhất lên tới 55 triệu đồng, nhiều hơn cả khuyến mại lần đầu tiên. Hai phiên bản được áp dụng đợt ưu đãi lần này là Diesel 4×2 AT và Diesel 4×4 AT.

Cụ thể, khách hàng mua mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport 2020 trong tháng 12 này sẽ được tùy chọn 1 trong 4 gói quà tặng của nhà sản xuất, bao gồm:

1, Gói bảo dưỡng trị giá 35 triệu đồng và bộ phụ kiện trị giá 19 triệu đồng. Tổng giá trị gói ưu đãi là 54 triệu đồng

2, Hỗ trợ tiền mặt 25 triệu đồng lệ phí trước bạ và bộ phụ kiện giá 19 triệu đồng. Tổng giá trị gói ưu đãi là 44 triệu đồng

3, Gói bảo dưỡng có mức giá 35 triệu đồng và bảo hiểm vật chất 20 triệu đồng. Tổng giá trị gói ưu đãi là 55 triệu đồng

4, Hỗ trợ tiền mặt 25 triệu đồng lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu đồng. Tổng giá trị gói ưu đãi là 45 triệu đồng.

Mitsubishi Pajero Sport facelift 2020 (vẫn thuộc thế hệ thứ 3) ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2020 vừa qua. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên không thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP.

Động cơ của Mitsubishi Pajero Sport 2020 là DIESEL MIVEC 2.4L đi cùng hộp số tự động 8 cấp tích hợp lẫy chuyển số thể thao, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Đi cùng trang bị động cơ này là hệ thống dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II, 4 chế độ lái địa hình và trang bị thêm khóa vi sai cầu sau.

