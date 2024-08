Mitsubishi Attrage giá siêu hấp dẫn, khởi điểm từ 380 triệu đồng

Phân khúc sedan hạng B ngày càng trở nên phổ biến tại thị trường Việt Nam, một nước có thu nhập trung bình, trong khi người dân ngày càng có nhu cầu mua sắm xe hơi để đi lại. Trong số các sản phẩm sedan ở phân khúc này, ấn phẩm xe Nhật Bản Mitsubishi Attrage tỏ ra rất hấp dẫn, nhờ có giá bán khá dễ chịu.

Hiện nay, Mitsubishi Attrage đang được phân phối với 3 phiên bản khác nhau. Trong đó, phiên bản MT có giá đề xuất rẻ nhất ở mức 380 triệu đồng, bản CVT có giá niêm yết là 465 triệu đồng và bản cao cấp CVT Premium cũng chỉ có giá đề xuất 490 triệu đồng. Mức giá này của Attrage nhìn chung rẻ hơn rất nhiều so với các mẫu xe Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City.

Được nhập khẩu về Việt Nam từ Thái Lan, Attrage mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield với những nét hiện đại và trẻ trung về diện mạo. Xe có đèn chiếu sáng phía trước Bi-LED đem lại khả năng chiếu sáng vượt trội, thiết kế sắc sảo, tinh tế, ăn nhịp với bộ lưới tản nhiệt xe bắt mắt.

Gương chiếu hậu xe có khả năng chỉnh và gập điện, giúp gia tăng tiện ích cho người sử dụng. Mâm xe cỡ 15-inch thiết kế mới, mang hai tông màu hiện đại và thể thao. Thân xe kéo dài, với kích thước tổng thể ở các chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.305 x 1.670 x 1.515 mm. Kết hợp với đó là các đường gân dập nổi, tạo nên nét thể thao, mạnh mẽ cho Attrage.

Phần đuôi xe với cản mới, mở rộng sang 2 bên. Đèn hậu xe loại LED có thiết kế mới đặc trưng tạo ấn tượng mạnh. Xe còn có đèn phản quang nằm dọc và chi tiết giả bộ khuếch tán gió dưới cản sau. Attrage trang bị thêm ăn ten vây cá mập tăng ấn tượng về mặt thẩm mỹ.

Trong khi đó, không gian nội thất xe Mitsubishi Attrage được thiết kế theo triết lý Omotenashi của Nhật Bản. Triết lý này nhằm tới làm nổi bật các tiện ích thông minh, lấy người dùng làm trung tâm và đem lại sự thoải mái từ những chi tiết nhỏ nhất với hàng loạt ngăn chứa đa năng. Nội thất xe rộng rãi với ghế ngồi bọc da mới sang trọng êm ái.

Khoang lái với thiết kế ghế ngồi có bệ tựa tay cho người lái, giúp cho tài xế thấy thoải mái hơn trên hành trình dài. Cabin còn trang bị màn hình cảm ứng 7-inch, có kết nối Android Auto và Apple CarPlay, dễ dàng sử dụng các ứng dụng bản đồ chỉ đường. Vô lăng xe với thiết kế 3 chấu, có các nút điều khiển được tích hợp. Khoang hành lý xe có dung tích lớn 450 lít tối đa hóa khả năng chuyên chở.

Sức mạnh của Mitsubishi Attrage đến từ bộ động cơ 1.3L MIVEC đem lại khả năng vận hành hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Khối động cơ này cho phép xe đạt công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Trong khi đó, xe có 2 tùy chọn hộp số CVT và MT. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Attrage chỉ ở ngưỡng 5,3 lít/100 km.

So với nhiều đối thủ, Mitsubishi Attrage dễ dàng vận chuyển trên đường phố đông đúc, với bán kính quay vòng nhỏ nhất chỉ 4,8 m. Xe có hệ thống kiểm soát hành trình, nút bấm khởi động thuận tiện và dễ dàng, cùng hệ thống điều hòa tự động mang đến cảm giác lái thoải mái dễ chịu suốt hành trình.

Trên xe lại có nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn. Điển hình như: Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA); Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS); Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD); Hệ thống cân bằng điện tử (ASC); Khung xe RISE thép siêu cường; Hệ thống túi khí an toàn; Cảm biến bật/tắt đèn chiều sáng và gạt mưa tự động.

Nhìn chung, Mitsubishi Attrage là dòng sedan hạng B hiện nay có nhiều ưu điểm hấp dẫn. Ngoại thất xe nổi bật, nội thất rộng rãi, trang bị tiêu chuẩn và đa dạng tiện nghi phù hợp với đa số khách hàng. Không những thế, giá xe lại khá dễ chịu.

