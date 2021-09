Mercedes-Benz triệu hoạt loạt xe GLB vì lỗi hệ thống túi khí

Thứ Năm, ngày 02/09/2021 13:30 PM (GMT+7)

Mới đây Mercedes-Benz GLB tại Mỹ lại tiếp tục bị triệu hồi vì phần mềm khiến cả hệ thống túi khí không hoạt động.

Cơ quan An toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết đã tiếp tục chính thức triệu hồi các mẫu Mercedes-Benz GLB tại thị trường này do phần mềm bộ điều khiển túi khí bị lỗi, khiến túi khí và dây an toàn không hoạt động trong các trường hợp xảy ra tai nạn, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trên xe. Đây được xem là mẫu xe "đen" nhất của hãng xe Đức khi mà liên tục dính lỗi và phải gọi triệu hồi để sửa chữa.

Các mẫu Mercedes-Benz GLB tại Mỹ phải triệu hồi là phiên bản GLB 250 đời 2020. Việc khắc phục lỗi này khá đơn giản khi các đại lý của Mercedes-Benz tại Mỹ sẽ cập nhật lại phần mềm điều khiển cho xe.

Như vậy là cho tới nay mẫu xe này đã phải triệu hồi rất nhiều lần với các loại lỗi khác nhau. Gần nhất là tháng 7/2021 vừa qua, thương hiệu xe sang nước Đức sẽ phải triệu hồi khoảng 1.700 chiếc Mercedes-Benz GLB do nguy cơ xảy ra hỏa hoạn xuất phát từ ổ cắm điện nằm ở hàng ghế thứ 2 trên xe. Trước đó, mẫu xe Mercedes-Benz GLB đã từng bị triệu hồi do các nguyên nhân như rơi phụ kiện ốp cánh đuôi gió, ống thông hơi thùng nhiên liệu có thể gây cháy, túi khí hành khách cùng túi khi rèm bị lỗi...

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLB hiện có hai phiên bản là GLB 200 (giá bán 1,999 tỷ đồng) và phiên bản Mercedes-AMG GLB 35 4Matic (giá bán 2,69 tỷ đồng) vừa ra mắt giữa tháng 8. Hiện Mercedes Benz Việt Nam chưa có thông tin về việc liệu các mẫu Mercedes-Benz GLB trong nước có bị ảnh hưởng bởi các đợt triệu hồi này hay không.

