Mercedes-Benz tổ chức triển lãm Avantgarde tại Việt Nam để né VMS 2024

Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện Triển lãm xe Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội (Cổng 1: Ngõ 91 Trần Hưng Đạo hoặc Cổng 2: 04 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội – sự kiện sẽ đón khách tại Cổng 2) từ 8h00 đến 20h00.

Ngoài ra, còn có những hoạt động đặc biệt dành riêng cho khách VIP lẫn khách tham quan. Mỗi ngày sẽ có 2 buổi trình diễn được diễn ra vào khung giờ cố định, nhằm mang lại trải nghiệm mãn nhãn nhất cho khách tham quan.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham quan sẽ được dẫn dắt đi qua chiều dài lịch sử 138 năm của hãng xe Đức cùng những biểu tượng mang tính di sản; thưởng lãm các buổi trình diễn xe và nghệ thuật, tham quan bộ sưu tập xe Mercedes-Benz – bao gồm hàng loạt mẫu xe thuần điện và các dòng xe mới nhất.

Mercedes-Benz Việt Nam sẽ dành lời mời tham quan triển lãm sớm nhất cho các khách hàng thân thiết trong phân khúc xa xỉ tại đêm tiệc trong tối ngày 10/10. Đây sẽ là sự kiện được tổ chức riêng biệt trong khuôn khổ Triển lãm, nhằm tôn vinh những giá trị di sản và đẳng cấp nhất của thương hiệu.

Buổi triển lãm dự kiến sẽ quy tụ gần 30 chiếc xe sang tiêu biểu nhất của Mercedes-Benz. Đây là sự kiện hấp dẫn để khách mời có dịp được thư giãn cùng gia đình trong không gian sang trọng đầy tính công nghệ và nghệ thuật mà Mercedes-Benz đã tỉ mỉ xây dựng và thiết kế, dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Tại Triển lãm Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024 sẽ có khu vực riêng dành cho khách hàng Maybach để thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa David LaChapelle và Mercedes-Maybach. Nhiếp ảnh gia David LaChapelle là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng với số lượng tác phẩm được xuất bản nhiều nhất trên toàn thế giới, điển hình gồm có "LaChapelle Land" (1996) và "Good News" (2017).

The Avantgarde 2024 đánh dấu sự trở lại của Mercedes-Benz với khách hàng miền Bắc sau 2 sự kiện gần nhất là Mercedes-Benz Fascination năm 2019 và Mercedes-Benz Driving Festival năm 2022. Vào năm 2023, Triển lãm Xe và Nghệ thuật Mercedes-Benz: The Avantgarde 2023 đã từng được tổ chức tại The Global City – Tp. Hồ Chí Minh.

Trong lần trở lại này, Triển lãm Xe Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024 hứa hẹn có sự đổi mới đáng chú ý về chủ đề, phối cảnh, cùng với sự đầu tư cho việc phô diễn những công nghệ ô tô và triển lãm Digital các tác phẩm nghệ thuật xa xỉ (khu vực dành cho khách hàng Maybach) từ nhà nhiếp ảnh gia huyền thoại hàng đầu thế giới - ông David Lachapelle. Ngoài ra, sự kiện dự kiến sẽ mang đến những ẩn số thú vị khác.

