Mazda Việt Nam ưu đãi và giảm giá 90 triệu đồng trong tháng này

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 15:00 PM (GMT+7)

Khi mua các dòng xe Mazda2, Mazda CX-3, Mazda CX-30 và All New Mazda BT-50 trong tháng này, khách hàng nhận ưu đãi 100% phí trước bạ.

Từ ngày 10/11/2021, Mazda triển khai chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ (tùy theo từng tỉnh thành) dành cho khách hàng mua xe Mazda2, Mazda CX-3, Mazda CX-30 và All New Mazda BT-50 với giá trị ưu đãi lên đến 90 triệu đồng. Riêng khách hàng mua xe Mazda2 phiên bản Sedan và Sport trong tháng này được tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất trị giá đến 8 triệu đồng.

Thông thường, khi mua ô tô khách hàng phải đóng lệ phí trước bạ từ 10-12% giá trị xe tùy theo tỉnh thành. Như vậy, giảm 100% phí trước bạ, đồng nghĩa với việc nếu mua xe tầm 1 tỷ đồng, người mua sẽ tiết kiệm được cả trăm triệu đồng chi phí lăn bánh. Đây không chỉ là cơ hội tốt cho người tiêu dùng mà còn là ‘cú hích’ thúc đẩy thị trường ô tô những tháng cuối năm.

Mazda CX-30 mẫu xe SUV thế hệ thứ 7, xe sở hữu những tiện nghi hiện đại kết hợp cùng không gian nội thất tinh gọn dễ thao tác, mang đến cảm xúc hứng khởi cho người sử dụng. Trong khi đó, Mazda CX-3 mang đến sự lựa chọn mới trong phân khúc SUV đô thị với sự cân bằng giữa phong cách thiết năng động của mẫu xe SUV và trải nghiệm lái thú vị, linh hoạt của một chiếc sedan, giúp định hình phong cách cá nhân.

Còn với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu bán tải thế hệ mới về thiết kế cùng sự tiện nghi như chiếc SUV đa dụng thì All New Mazda BT-50 là sự lựa chọn hợp lý. Ngoài ra, với những khách hàng mua xe lần đầu trong tầm giá 500 triệu đồng thì Mazda2 là lựa chọn ‘đáng đồng tiền bát gạo’. Đây là mẫu xe duy nhất phân khúc sở hữu hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS), hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía trước và phía sau (SCBS F&R), mang đến sự an tâm cao nhất cho người sử dụng.

Bảng giá giảm cụ thể cho các dòng xe như sau:

Dòng xe Giảm giá tương đương 100% phí trước bạ (triệu đồng) Mazda2 Sedan 42 - 56 Mazda2 Sport 48 - 57 Mazda CX-3 63 - 71 Mazda CX-30 84 - 90 All New Mazda BT-50 38 - 50

