Loạt ô tô phân khúc Crossover hạng B ưu đãi sâu, có xe chỉ từ 480 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 28/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

(PLO)- Loạt ô tô phân khúc Crossover hạng B đẩy mạnh ưu đãi như MG ZS, Hyundai Kona, Ford Ecosport.

Cũng như các mẫu xe khác trên thị trường, các mẫu ô tô thuộc phân khúc Crossover hạng B cũng đua nhau giảm giá nhằm kích cầu mua sắm sau thời điểm giãn cách xã hội.

MG ZS

MG ZS là thương hiệu chưa được nhiều người Việt quan tâm. Ảnh: PLO

Trong đó, nhiều mẫu xe ưu đãi đến 40 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu MG ZS được triển khai từ đại lý theo hình thức ưu đãi tiền mặt, phụ kiện, bảo hiểm với tổng trị giá tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Cụ thể, có nhiều khách hàng đã mua xe với tổng ưu đãi gần 40 triệu, gồm 15-25 triệu tiền mặt, bảo hiểm thân vỏ trị giá 7-12 triệu đồng và 10-12 triệu đồng phụ kiện. Tổng số tiền này tương đương với ưu đãi 50% trước bạ.

MG ZS đang được bán ra với giá niêm yết là 519-619 triệu đồng nếu trừ hết chương trình có thể đàm phán ở mức 480-579 triệu đồng.

Mẫu xe này được đánh giá có thiết kế khá đẹp mắt với không gian nội thất rộng rãi cùng options hấp dẫn. Tuy nhiên, MG là thương hiệu vẫn còn khá lạ lẫm với nhiều người Việt Nam.

MG ZS ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản gồm 1.5 2WDLUX, 1.5 2WDCOM và 1.5 2WDSTD. Các phiên bản này cùng sử dụng khối động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 112 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp.

Hyundai Kona

Hyundai Kona đang được bán ra với giá 636-750 triệu đồng. Ảnh:TN

Cũng nhằm đẩy mạnh doanh số, Hyundai Kona hiện cũng được một số đại lý ưu đãi đến 20 triệu đồng. Cộng dồn trong năm 2021, Hyundai Kona bán được 2.916 xe đến tay khách hàng.

Xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 8-2018, Hyundai Kona đem đến một làn gió mới cho phân khúc Crossover cỡ nhỏ, đối trọng với Ford EcoSport. Không lâu sau, Hyundai Kona trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này tại thị trường Việt Nam.

Chiếc xe này được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ ngoại hình trẻ trung, cá tính cùng rất nhiều trang bị an toàn.

Hiện, Kona có 3 phiên bản: 1.6AT Turbo, 2.0 AT đặc biệt và 2.0 AT tiêu chuẩn với giá bán lần lượt là 750 triệu, 699 triệu và 636 triệu.

Trong đó, mẫu cao cấp nhất Kona 1.6AT Turbo được trang bị khối động cơ Gamma 1.6L T-GDI sản sinh công suất tối đa 175 mã lực với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Ford Ecosport

Ford Ecosport cũng đang mất dần vị trí mẫu xe đa dụng được yêu thích. Ảnh: TN

Tương tự như vậy, Ford Ecosport cũng được một số đại lý ưu đãi bằng chương trình tặng kèm phụ kiện theo xe với giá trị từ 5-10 triệu đồng. Cộng dồn năm 2021, Ford Ecosport cũng chỉ bán ra với 868 xe đến tay khách hàng.

Ford Ecosport là mẫu Crossover cỡ nhỏ được xem là chiếc xe đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam khai phân khúc phần này và đã từng có giai đoạn chiếm đóng vị trí dẫn đầu trước khi bị Hyudai Kona chia sẻ thị phần.

Ecosport có kích thước nhỏ gọn, ngoại hình tương đối trẻ trung, hiện đại. Lợi thế của chiếc xe này còn ở sự đa dạng trong các tuỳ chọn phiên bản với mức giá dao động từ 545 – 689 triệu đồng.

Hiện, EcoSport đươc Ford Việt Nam lắp ráp và phân phối tới 5 phiên bản là: 1.0L AT Titanium, 1.5L AT Titanium, 1.5L AT Trend, 1.5L AT Ambiente và 1.5L MT Ambiente. Trong đó, bản cao cấp nhất EcoSport 1.0L AT Titanium có mức giá 689 triệu đồng.

