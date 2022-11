Loạt ô tô giảm giá đầu tháng 11, cao nhất hơn 250 triệu đồng

Subaru

Subaru tiếp tục giảm giá mạnh cho mẫu SUV hạng C Forester trong tháng 11, áp dụng với các mẫu thuộc đời trước thay vì phiên bản nâng cấp vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022.

Subaru Forester đời 2022 giảm giá mạnh trong tháng 11

Cụ thể, giá bán lẻ phiên bản Forester i-L giảm 259 triệu đồng còn 869 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng thêm 1 năm bảo dưỡng và màn hình trung tâm có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, song không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Trong khi đó, mẫu Forester i-S EyeSight giảm 184 triệu đồng, giá bán lẻ trong tháng 11 còn 1,104 tỷ đồng. Các quà tặng đi kèm gồm màn hình trung tâm, 1 năm bảo dưỡng miễn phí, hệ thống gập gương tự động và khoá cửa tự động tích hợp cảnh báo an toàn thông minh. Tất cả đều không quy đổi được thành tiền mặt.

Mitsubishi

Tháng 11, Mitsubishi áp dụng khuyến mại cho một số phiên bản của các dòng xe Attrage, Xpander/Xpander Cross, Outlander và Triton. Tuy nhiên, mức ưu đãi không cao và chủ yếu dưới dạng quà tặng.

Khách mua mẫu Attrage MT được tặng camera lùi (trị giá 2,5 triệu đồng). Hai phiên bản Attrage CVT và CVT Premium đi kèm quà tặng phiếu nhiên liệu (15 triệu đồng) và ăng-ten vây cá (1,5 triệu đồng).

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Xpander Cross được tặng kèm camera 360 độ (20 triệu đồng) trong tháng 11. Phiên bản còn lại trong diện khuyến mại là mẫu Xpander MT lắp ráp tại Việt Nam, với quà tặng camera lùi (2,5 triệu đồng).

Các phiên bản Triton 4x2 AT Athlete và 4x4 AT Athlete có lựa chọn quà 1 năm bảo hiểm vật chất (14 triệu đồng) hoặc nắp thùng cuộn cơ (16 triệu đồng). Mẫu Triton 4x2 AT MIVEC được tăng thêm camera lùi (2,5 triệu đồng).

Mẫu SUV hạng C Mitsubishi Outlander được khuyến mại camera 360 độ (20 triệu đồng) và phiêu nhiên liệu (từ 25-30 triệu đồng), áp dụng cho phiên bản 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium.

Kia

Các dòng ô tô Kia được giảm giá tháng 11 gồm Morning, K3, K5, Sportage, Sorento và Carnival. Mức giảm dao động từ 7-25 triệu đồng tuỳ mẫu xe và phiên bản.

Cụ thể, phiên bản X-Line và GT-Line cao nhất của Kia Morning cùng giảm giá 7 triệu đồng. Mẫu sedan hạng C Kia K3 giảm 15 triệu đồng cho các bản 1.6 Luxury, 1.6 Premium và 2.0 Premium.

Kia K5 giảm từ 10-25 triệu đồng tuỳ phiên bản

Các phiên bản Kia K5 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line giảm tương ứng 10, 10 và 25 triệu đồng. Mức giảm 20 triệu đồng áp dụng cho 3 phiên bản Kia Sorento 2.2D Luxury, 2.2D Premium AWD và 2.2D Signature AWD 7 chỗ.

Mẫu SUV mới ra mắt Kia Sportage được giảm 20 triệu đồng cho phiên bản 2.2D Signature và 2.2D Signature X-Line. Phiên bản Kia Carnival duy nhất giảm giá là 3.5G Signature 7 chỗ với mức giảm 10 triệu đồng.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/loat-o-to-giam-gia-dau-thang-11-cao-nhat-hon-250-trieu-dong-d572164.h...Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/loat-o-to-giam-gia-dau-thang-11-cao-nhat-hon-250-trieu-dong-d572164.html