Loạt điểm nhấn ấn tượng của Yaris Cross HEV với khách hàng trẻ

Điểm hút khách đầu tiên của Yaris Cross HEV chính là động cơ Hybrid, trong xu hướng "xanh hóa" các phương tiện thì các dòng xe Hybrid là lựa chọn được nhiều người trẻ ưu tiên khi còn e ngại với xe thuần điện. Cross HEV được trang bị khối động cơ xăng 1.5L I4 sản sinh ra công suất 90 mã lực và mô men xoắn cực đại 121 Nm. Mô tơ điện có công suất 79 mã lực và mô men xoắn 141 Nm. Tổng công suất tạo ra 110 mã lực. Hộp số e-CVT, đi kèm bộ pin lithium-ion, mẫu xe này có chế độ chạy thuần điện (EV Mode).

Với động cơ Hybrid người lái vừa có được sức mạnh và độ bền của động cơ xăng trên đường trường, vừa được trải nghiệm cảm giác êm ái của động cơ điện khi đường phố. Đặc biệt, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ rơi vào 3,8 lít xăng cho đường hỗn hợp, Yaris Cross HEV cũng tiết kiệm tối ưu chi phí vận hành.

Điểm nhấn tiếp theo của Toyota Yaris Cross là sở hữu không gian nội thất sang trọng với hệ thống ghế bọc da và đèn chiếu nội thất có thể đổi màu. Ghế lái có thể chỉnh điện 8 hướng, ghế hành khách chỉnh cơ 4 hướng, với tổng cộng 5 chỗ ngồi rộng rãi phù hợp với các gia đình trẻ, hàng ghế sau có thể gập 60:40 cho những trường hợp cần mở rộng dung tích cốp. Cốp dung tích 440 lít cũng rất thoải mái để chứa các đồ đạc khi mang từ quê lên hoặc cho các chuyến đi dã ngoại, có cơ chế mở cốp tự động.

Xe sở hữu vô lăng 3 chấu điều chỉnh 4 hướng, có tích hợp phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Cụm đồng hồ thông tin TFT 7 inch hiện đại, màn hình giải trí 10 inch và hệ thống 6 loa Pioneer giúp tối ưu trải nghiệm giải trí. Yaris Cross cũng được tích hợp sạc không dây, cổng sạc USB cho hàng ghế sau, cửa sổ trời kèm rèm che chỉnh điện cao cấp.

Và ưu điểm nổi bật mà nhiều gia đình trẻ lựa chọn Yaris Cross chính là các trang bị an toàn thuộc hàng tốt nhất trong phân khúc. Xe sở hữu tới 6 túi khí, và gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với các tính năng an toàn cao cấp như: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Các trang bị hanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi trước/sau... cũng là tiêu chuẩn trên mẫu xe này.

Cuối cùng, với mức giá bán niêm yết 765 triệu đồng thì Yaris Cross HEV cũng là mẫu xe hybrid 5 chỗ có giá bán hợp lý trên thị trường hiện nay. Không chỉ thế, Toyota Việt Nam cũng liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi cho Yaris Cross HEV. Mới nhất ở tháng 12 này, chiếc SUV Hybrid của Toyota đang được hãng hỗ trợ phí trước bạ 50%.

