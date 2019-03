Lộ hình ảnh Toyota Camry chính hãng thế hệ mới đã được nhập về Việt Nam

Thứ Ba, ngày 12/03/2019 12:00 PM (GMT+7)

Mẫu xe Toyota Camry 2019 thế hệ mới được đồn đoán đang trên đường hoàn thành những thủ tục cuối cùng để ra mắt thị trường Việt Nam ngay trong tháng 4/2019.

Những ngày qua hình ảnh về mẫu sedan hạng D Toyota Camry 2019 thế hệ mới đã được bắt gặp xuất hiện bên cạnh lô xe nhập khẩu của Toyota Việt Nam. Điều này làm dấy lên tin đồn, mẫu xe này đang trên đường hoàn thành những thủ tục cuối cùng để ra mắt thị trường Việt Nam ngay trong quý II/2019.

Toyota Camry 2.5Q 2019 thế hệ mới

Hiện tại, Toyota Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về phiên bản mới của mẫu Camry 2019. Tuy nhiên, theo tiết lộ của các nhân viên bán hàng, thế hệ mới của Toyota Camry sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thay vì ắp ráp trong nước như hiện tại nhằm hưởng thuế nhập khẩu 0% trong khu vực ASEAN.

Các hình ảnh rò rỉ cho thấy có tổng cộng 2 phiên bản được đưa về nước là Camry 2.5Q và Camry 2.0G với ngoại hình tương đương phiên bản ra mắt tại Thái Lan hồi tháng 10/2018.. Tại thị trường Thái Lan, Toyota phân phối Camry 2019 với 4 phiên bản là: 2.0G, 2.5G, 2.5 HV và 2.5 HV Premium với giá bán khởi điểm từ 1.445.000 THB (khoảng 1,014 tỷ đồng)

Tại Thái Lan, Toyota Camry 2019 được bán với 4 phiên bản gồm: 2.0G AT trang bị động cơ xăng 2.0L cho công suất 165 mã lực và momen xoắn 199 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT). Phiên bản cao hơn 2.5G sử dụng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên cho công suất 207 mã lực tại 6.600 vòng/phút và momen xoắn 250Nm tại 5000 vòng/phút, với hộp số tự động 8 cấp (8AT) và hệ dẫn động cầu trước.

Cuối cùng là hai phiên bản hybrid: 2.5HV và 2.5HV Premium với chữ “H” viết tắt của cụm từ Hybrid sử dụng động cơ xăng (D-4S VVT-iE; mã A25A-FXS) 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất 175 mã lực tại 5.700 v/p và mô-men xoắn cực đại 221Nm, kết hợp với động cơ điện cho tổng công suất giữa động cơ xăng và điện đạt 265 mã lực.

Thế hệ thứ 8 của Toyota Camry được xây dựng trên nền tảng khung gầm TNGA (Toyota New Global Architecture) với độ cứng tăng 30% so với thế hệ tiền nhiệm, với những thay đổi đó Camry 2018 có không gian nội thất rộng hơn với chiều dài cơ sở được tăng thêm 48mm so với thế hệ cũ.​

Toyota Camry 2019 tại Thái Lan

Mặc dù không được trang bị bộ bodykit hầm hố như các phiên bản ở thị trường châu Âu hay Bắc Mỹ, Toyota Camry 2019 tại Thái Lan vẫn sở hữu thiết kế trẻ trung và thể thao với cụm lưới tản nhiệt lớn tạo hình chữ V, bên dưới là các nan ngang xếp tầng tạo cảm giác thoáng rộng cho phần đầu xe. Đèn pha LED được thiết kế sắc nét bên cạnh dải đèn định vị sọc đẹp mắt, đèn sương mù Led được tích hợp ngay trong cản trước.

Bên trong nội thất, các ghế ngồi đều được bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, khoá thông minh điều khiển từ xa, rèm che nắng, sạc không dây, màn hình hiển thị thông số 4.2 inch. Phiên bản cao cấp 2.5L sẽ được trang bị màn hình cảm ứng, hiển thị kính lái Head-up, ghế thông gió, hệ thống điều hoà 3 vùng độc lập và hệ thống 9 loa JBL.

Về an toàn, 07 túi khí sẽ là trang bị tiêu chuẩn và 09 túi ở phiên bản cao cấp, ổn định thân xe điện tử (VSC), khởi hành ngang dốc, phanh (ABS/ EBD/ BA), cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe. Ở bản cao cấp trang bị hệ thống Toyota Safety Sense bao gồm: cảnh báo trước va chạm PCS, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng cruise control từ radar ở đầu xe (Dynamic Radar Cruise Control), và hệ thống đèn pha chủ động (Adaptive High Beam Assist).​ Hy vọng 2 phiên bản 2.0L và 2.5L về Việt Nam sẽ không bị cắt đi hệ thống cảnh báo điểm mù. ​

Toyota Camry 2019 có các màu sắc như sau: Đen (Burning Black), Nâu (Phantom Brown), Xám (Graphite Metallic), Đen (Attitude Black), Bạc (Silver Metallic), Đỏ (Premium Red), và Trắng (Platinum White Pearl). Giá bán khởi điểm từ 1.445.000 THB (khoảng 1,014 tỷ đồng) đến 1.799.000 THB cho phiên bản cao cấp nhất (khoảng 1,265 tỷ đồng). ​

Hiện tại, Camry bản cũ đang được Toyota Việt Nam bán với 3 phiên bản: 2.0E, 2.5G và 2.5Q có giá từ 997 - 1,3 tỷ đồng. Sau đây là bảng so sánh các trang bị trên 4 phiên bản Toyota Camry tại Thái Lan, hai phiên bản 2.5G và 2.0G dự kiến sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản 2.0G chỉ được trang bị mâm 16 inch và không có cửa sổ trời trong khi phiên bản 2.5G là 18inch với đầy đủ các trang bị như: đèn LED tự động, đèn sương mù, đèn định vị đều công nghệ LED.

Cả hai phiên bản 2.0G và 2.5G đều sẽ được trang bị hệ thống điều hoà 2 vùng độc lập, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng,...

Phiên bản cao cấp 2.5G sẽ được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng, bản 2.0G được tích hợp chức năng Stop & Start System.

Màn hình giải trí trung tâm trên bản 2.5G là loại cảm ứng 7 inch, trong khi bản 2.0G chỉ được trang bị màn hình 4.2 inch.