KIA Sportage - lựa chọn "đo ni đóng giày" cho xe gia đình

Khoang nội thất rộng rãi nhiều tiện nghi

Với quy mô phổ biến của các gia đình hiện nay, kết cấu 5 chỗ của KIA Sportage sẽ thoải mái hơn khá nhiều so với các dòng sedan 4 chỗ, đặc biệt là với các gia đình hay có thói quen về quê dịp cuối tuần hoặc đi chơi dã ngoại. Khoang nội thất cực rộng rãi với ghế bọc da ở tất cả các phiên bản kèm đầy đủ tựa ghế cho hàng ghế sau là điểm khiến tất cả các thành viên, ngay cả có thể trạng lên cao 1m80 vẫn thoải mái khi ngồi ở mọi vị trí trên xe.

KIA Sportage cũng là mẫu xe sở hữu những trang bị nội thất hiện đại và tiện dùng nhất trong phân khúc crossover hạng C hiện nay. Xe sở hữu màn hình giải trí 12,3 inch nối liền với cụm đồng hồ 12,3 inch (trừ phiên bản 2.0G Luxury và 2.0G Premium) tạo cụm màn hình panorama cực hiện đại. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, với hàng ghế trước có tính năng sưởi ấm và làm mát, 8 loa Harman Kardon cao cấp cho giải trí và đầy đủ các tiện ích sạc không dây, USB cùng khay để ly có thể điều chỉnh kích thước linh hoạt.

Sportage sở hữu khoang hành lý lên tới 534L và có thể mở rộng tới 1829L nếu gập hàng ghế sau 60:40, cốp xe cũng có tính năng tự động mở khi người cầm chìa khóa lại gần phía sau. Xe cũng có các tiện ích như cửa sổ trời, chìa khóa thông minh - khởi động từ xa, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, cùng hệ thống đèn nền nội thất nổi bật...

Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm chi phí vận hành

KIA Sportage đưa tới 3 lựa chọn động cơ cho người sử dụng gồm:

- Động xăng 2.0 L (các bản 2.0G Signature, Signature X-Line, Premium và Luxury) hút khí tự nhiên, cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7.5L/100km.

- Động cơ xăng tăng áp 1.6 L ( các bản 1.6T Signature và Signature X-Line) cho công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm. Kết nối với đó là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu 7.45L/100km.

- Động cơ diesel 2.0 L (các bản 2.0D Signature và Signature X-Line) cho công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, số tự động 8 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu 5.9L/100km.

Sức mạnh của KIA Sportage được đánh giá thuộc hàng tốt trong phân khúc, đồng thời khá nhẹ nhàng khi di chuyển. Xe cũng bền bỉ và tiết kiệm chi phí vận hành, đặc biệt là phiên bản dầu trong khi các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thuộc hàng rẻ do là xe lắp ráp trong nước.

Trang bị an toàn hàng đầu

Với xe gia đình, yếu tố an toàn là điểm cần hết sức lưu ý và với 6 túi khí được trang bị ở tất cả các phiên bản, KIA Sportage sẽ đảm bảo an toàn hơn trong các trường hợp không may cho tất cả người ngồi trên xe. Cùng với đó, xe cũng được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn như: Hệ thống hỗ trợ ABS, ESC, HAC, EBD, camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau, cảm biến áp suất lốp, hệ thống kiểm soát hành trình ở tất cả các phiên bản.

Từ bản Premium có thêm Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước, camera 360, hệ thống cảnh báo điểm mù BCW. Trong khi bản Signature sẽ được tích hợp cả Gói an toàn cao cấp (BVM, LFA, LKA, FCA, BCA, SCC).

Ngoại thất hiện đại thời thượng

Thiết kế của Kia Sportage đậm chất tự nhiên - Bold For Nature và cuộc sống đương đại, được nhấn mạnh bằng những đường nét táo bạo và dứt khoát làm nổi bật thêm chất tự nhiên, tạo nên một diện mạo đầy mạnh mẽ, hiện đại và ấn tượng. Xe có đầy đủ các trang bị cụm đèn trước & sau LED, đèn ban ngày LED, đèn sương mù LED, đèn pha tự động, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, mâm 19”, baga mui, cốp sau chỉnh điện.​ ​

Ngoài ra, KIA còn cung cấp thêm gói tùy chọn X-Line mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn gia tăng vẻ đẹp thể thao, cá tính khi mua Sportage.

Tại Việt Nam, hiện KIA Sportage có giá bán từ 779 - 999 triệu đồng tùy phiên bản, thuộc hàng hợp lý trong phân khúc crossover C trên thị trường. Ngoài ra, cho tới hết tháng 11 này, xe đang được giảm phí trước bạ 50% theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP đối với xe lắp ráp trong nước.

Nguồn: [Link nguồn]