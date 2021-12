Khách hàng mua xe Mazda trong tháng này được hưởng những ưu đãi gì

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 16:29 PM (GMT+7)

Trong tháng 12, hãng xe Nhật tung thêm ưu đãi dành cho khách mua xe mới.

Bên cạnh chính sách giảm 50% phí trước bạ dành cho xe ô tô lắp ráp trong nước, Mazda Việt Nam áp dụng ưu đãi phí trước bạ dành cho các dòng xe nhập khẩu bao gồm 50% đối với New Mazda2, Mazda CX-3, Mazda CX-30 và 100% đối với All New Mazda BT-50.

Ngoài ra, khi mua All-New Mazda3, New Mazda6, Mazda CX-5, Mazda CX-8 trong tháng 12/2021 còn được nhận ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng (áp dụng tùy từng dòng xe và tỉnh thành).

Cụ thể, mức ưu đãi cao nhất lên đến 120 triệu đồng dành cho Mazda CX-8 Deluxe, ưu đãi trực tiếp giá bán đến 70 triệu đồng, tặng gói phụ kiện nâng cấp trị giá 50 triệu đồng. Chỉ cần với 929 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu mẫu xe SUV 7 chỗ đẳng cấp, bên cạnh ưu đãi vay mua xe với mức trả trước từ 200 triệu đồng. Mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc SUV tầm trung, Mazda CX-5 cũng đang được ưu đãi giá đến 22 triệu đồng và khách hàng chỉ cần trả trước từ 168 triệu đồng.

Ngoài các mẫu SUV, All-New Mazda3 Sedan cũng nhận được ưu đãi đến 33 triệu đồng, đây là cơ hội tốt cho khách hàng mong muốn trải nghiệm mẫu xe thế hệ thứ 7 đầu tiên tại Việt Nam với giá từ 636 triệu đồng, áp dụng mức trả trước từ 134 triệu đồng. New Mazda6 nhận ưu đãi lên đến 49 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các dòng xe nhập khẩu như New Mazda2, Mazda CX-3, Mazda CX-30 và All New Mazda BT-50, Mazda Việt Nam cũng dành tặng ưu đãi phí trước bạ, tạo cơ hội cho khách hàng dễ dàng trải nghiệm đẳng cấp với các dòng xe thế hệ mới trước thềm Giáng sinh và Năm mới.

Cụ thể, khách hàng được tặng 50% phí trước bạ khi sở hữu New Mazda2, Mazda CX-3, Mazda CX-30; tặng 100% phí trước bạ dành riêng cho All New Mazda BT-50 – Mẫu pickup thế hệ mới đang được đánh giá cao với sự đột phá hoàn toàn về thiết kế cùng trang bị tiện nghi như chiếc SUV đa dụng.

Nguồn: http://danviet.vn/khach-hang-mua-xe-mazda-trong-thang-nay-duoc-huong-nhung-uu-dai-gi-50202161216303311.htm