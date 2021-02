Isuzu D-max 2021 lộ giá bán tại Việt Nam, rẻ gần nhất phân khúc

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 10:00 AM (GMT+7)

Phiên bản cao nhất full-option của Isuzu D-max 2021 có giá khởi điểm chưa tới 800 triệu đồng, thấp hơn Ford Ranger Wildtrak cả trăm triệu đồng.

Cách đây vài ngày, lô xe Isuzu D-Max 2021 đầu tiên đã cập bến Việt Nam. Theo thông tin từ phía đại lý, mẫu xe này sẽ ra mắt và mở bán từ tháng 4/2021. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tư vấn bán hàng đại lý đã tiết lộ mức giá dự kiến của xe được cho là đã gần như sát với giá bán được công bố trong thời gian tới.

Theo đó, 3 phiên bản Isuzu D-Max LS MT, LS AT và AT Type Z có giá dự kiến lần lượt là 630 triệu, 650 triệu và 790 triệu đồng. Mức giá này cao hơn một chút so với thế hệ cũ. Mẫu cũ đang bán ra thị trường với 3 phiên bản giá từ 595 triệu, 620 triệu và 759 triệu đồng.

Như vậy, phiên bản Type Z "full option" của D-Max với nhiều thay đổi nhất chỉ cao hơn BT-50 bản Premium (giá 749 triệu), trong khi thấp hơn Triton Premium (865 triệu), Hilux Adventure (913 triệu) và Ranger Wildtrak (925 triệu).

Có thể thấy, mức giá mới của Isuzu D-Max tương đối cạnh tranh so với các mẫu xe khác trong phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam.

Isuzu D-Max 2021 có kích thước tổng thể lớn hơn trước với số đo dài x rộng lần lượt là 5.295 x 1.860mm. Chiều cao bản Type Z là 1.795mm. Hai bản thấp hơn có chiều cao 1.785mm. Trục cơ sở 3.125mm. Khoảng sáng gầm xe cũng có sự khác biệt giữa các bản khi bản Type Z là 235mm còn 2 bản LS là 225mm.

Thiết kế xe lột xác hoàn toàn với phần đầu “hao hao” Audi. Đèn chiếu sáng bi-LED projector tích hợp đèn ban ngày LED được trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản. Riêng bản Type Z có đèn sương mù LED, đèn và gạt mưa tự động, bộ vành kích thước 18 inch đi kèm lốp 265/60R18.

Nội thất Isuzu D-Max thế hệ mới cũng mang nhiều thay đổi. Thiết kế vô-lăng, đồng hồ và màn hình trung tâm hiện đại hơn. Bản Type Z được trang bị màn hình 9 inch còn 2 bản LS là màn hình 7 inch. Trên bản cao cấp nhất có điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió ghế sau, âm thanh 8 loa, đề nổ bằng nút bấm.

Cả 3 phiên bản Isuzu D-Max 2021 đều dùng chung động cơ diesel 1,9L, công suất 150 PS và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Xe chỉ có phanh trước là đĩa còn phanh sau tang trống. Vô-lăng trợ lực thủy lực.

Bên cạnh các tính năng an toàn cơ bản, Isuzu D-Max 2021 được nâng cấp thêm cảnh báo điểm mù, báo phương tiện cắt ngang phía sau,... Phiên bản cao cấp nhất có 7 túi khí.

Tại Việt Nam, Isuzu D-max có doanh số khá lép vế so với các đối thủ như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton,... Với phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới, hy vọng D-max sẽ cải thiện được vị trí xếp hạng trong phân khúc và được khách hàng Việt đón nhận nhiều hơn.

