Hyundai xác nhận sản xuất dòng bán tải của mình tại Mỹ

Thứ Sáu, ngày 12/07/2019 19:00 PM (GMT+7)

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai vừa có những xác nhận về việc đưa vào sản xuất mẫu xe bán tải cỡ nhỏ vào năm 2018. Nhưng đến hôm mới có xác nhận Mỹ sẽ là nơi sẽ sản xuất dòng xe bán tải này.

Hãng xe Hyundai Motor (Mỹ) đã xác nhận thông tin đưa vào sản xuất đại trà cho mẫu xe bán tải concept có tên gọi Santa Cruz. Được biết, đây là mẫu xe bán tải đầu tiên được thương hiệu xe Hàn Quốc đưa vào sản xuất để cạnh tranh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc xe bán tải cỡ nhỏ trên thị trường Mỹ.

Năm 2016, Hyundai từng duyệt kế hoạch sản xuất Santa Cruz vào đầu năm 2018. Kế hoạch này sau đó bị hoãn rồi được khơi lại vào năm 2017 khi hãng xe Hàn Quốc thay đổi ý định và bật đèn xanh cho dự án.

Theo ông Michael J. O’Brien, Phó chủ tịch phụ trách mảng kế hoạch sản phẩm thương hiệu Hyundai Motor Mỹ thì hãng xe Hàn Quốc sẽ đưa mẫu bán tải Santa Cruz vào sản xuất thương mại và mẫu xe bán tải này sẽ được bán tại Mỹ, nhưng từ chối tiết lộ thời điểm cụ thể. "Dù chưa rõ ràng, nhưng tuyên bố này thực sự quan trọng với Hyundai vì đây sẽ là mẫu xe bán tải đầu tiên của hãng gia nhập phân khúc thị trường đang cực kỳ cạnh tranh ở Mỹ", ông nói.

Mẫu xe bán tải concept được ra mắt lần đầu vào năm 2015, qua hai lần bật đèn xanh thì đến hôm nay hình ảnh về chiếc bán tải đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc vẫn là một điều bí mật. Một số nguồn tin cho rằng, mẫu concept Santa Cruz sẽ không được đưa và phát triển chính thức. Thay vào đó sẽ là một phiên bản khác, có thể phiên bản đó sẽ sử dụng chung hệ thống khung gầm từ mẫu xe SUV 5 chỗ Tucson.

Phần đầu xe mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của hãng xe Hyundai. Cụm lưới tản nhiệt to bản kết hợp với hai hốc hút gió tích hợp đèn gầm cỡ lớn. Cụm đèn chiếu sáng dạng LED được tích hợp dải đèn định vị ban ngày được thiết kế sắc cạnh ấn tượng. Logo Hyundai to bản được đặt vị trí trung tâm giữa các chi tiết lưới tản nhiệt to bản hình tổ ong.

Trên phiên bản concept Santa Cruz được thiết kế cửa xe dạng 2+2 là chi tiết nổi bật trên xe. Cụ thể hơn, mỗi bên có một cửa chính lớn và một cửa phụ nhỏ mở ngược về sau để thuận tiện di chuyển vào các ghế ngồi sau. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu có kích thước 22 inch mạnh mẽ.

Cụm đèn báo hiệu phía sau dạng LED được bố trí liền nhau tạo cảm giác liền mạch cho phần đuôi xe. Đặc biệt, hai ống xả to bản mang lại cảm giác cân đối và mạnh mẽ. Ngoài cụm đèn LED sau, Hyundai còn tích hợp thêm dải đèn LED dài phía trên nóc cabin xe. Hệ thống ống xả được tạo hình tứ giác. Ngoài ra, trên nóc xe còn được bố trí một số điểm cố định để làm điểm ràng hàng hóa.

Hiện chưa có bất kỳ thông tin nào được tiết lộ thêm gì về thông số tuy nhiên nếu phiên bản này đi vào sản xuất thương mại sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều đối thủ tại Mỹ như Ford Ranger, Honda Ridgeline, Chevrolet Colorado, Nissan Frontier,.GMC Canyon và Toyota Tacoma.