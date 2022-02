Hyundai Tucson thế hệ mới nhận thêm loạt giải thưởng trên thế giới

Hyundai Tucson liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế trong năm.

Hyundai Tucson vừa giành giải thưởng tại hạng mục "Xe nhập khẩu tốt nhất" trong cuộc bình chọn của tạp chí ô tô danh giá AutoBild. Tom Drechsler, Tổng Biên tập AutoBild, đánh giá: "Tucson sở hữu thiết kế ấn tượng và táo bạo nhưng vẫn đảm bảo tính thân thiện trong không gian nội thất. Thêm vào đó, Tucson là chiếc xe có tỷ lệ giá bán/hiệu suất tốt nhất".

AutoBild là tạp chí ô tô uy tín toàn cầu có trụ sở tại Đức, thị trường ô tô có tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới. Việc Tucson nhận được sự đánh giá cao nhất của AutoBild đã thể hiện chất lượng cao cấp của mẫu xe. Ngoài ra, Hyundai Tucson cũng giành được giải thưởng mẫu Compact-SUV tốt nhất nằm trong khuôn khổ giải thưởng Xe hơi tốt nhất của US News và World Report 2022 tại Mỹ.

Cụ thể, giải thưởng này bao gồm 11 hạng mục ô tô, giải thưởng tập trung vào những chiếc xe hơi và SUV thể hiện sự kết hợp tốt nhất giữa giá trị lâu dài và trải nghiệm sở hữu tuyệt vời. Điểm số dựa trên dữ liệu an toàn và độ tin cậy, cũng như ý kiến tập thể của các cơ quan báo chí hàng đầu.

Quy trình đánh giá bao gồm giá giao dịch theo thời gian thực và dữ liệu tổng chi phí sở hữu trong 5 năm. Cũng trong khuôn khổ giải thưởng, Hyundai đã giành chiến thắng 5 trên 11 hạng mục, nhiều hơn bất kỳ thương hiệu ô tô nào khác với các cái tên được vinh danh khác là SantaFe, Kona, Elantra Hybrid và Tucson Hybrid.

Trước đó, vào tháng 10/2021, Hyundai Tucson được vinh danh với giải thưởng danh giá "Xe của năm" tại Anh của tạp chí Carbuyer. Tại giải thưởng này, Hyundai Tucson cũng được vinh danh là "Xe gia đình tốt nhất" và "Xe hybrid tốt nhất" cho phiên bản hybrid.

Cũng như các giải thưởng uy tín khác, tất cả các mẫu xe tham gia chấm điểm đều được đánh giá so sánh về chi phí, hiệu suất, sự thoải mái, an toàn và tính thực dụng, với những mẫu xe chiến thắng do đội ngũ chuyên gia của Carbuyer lựa chọn sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Hyundai Tucson thế hệ mới được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 12/2021. Chiếc xe ghi dấu ấn bởi thiết kế ấn tượng táo bạo, trang bị tiện nghi cao cấp, hỗ trợ an toàn đầy đủ với hệ thống SmartSense thông minh. Tucson cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc cung cấp 3 lựa chọn động cơ thuộc thế hệ Smartstream mới nhất: dung tích 2.0L, dung tích 1.6L Turbo và động cơ dầu, dung tích 2.0L cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh HTRAC tùy chọn bên cạnh hệ dẫn động FWD tiêu chuẩn.

Hiện xe đang có mức giá bán khởi điểm từ 825 triệu đồng. Và đang được nhiều chuyên gia đánh giá là sự lựa chọn sáng trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam.

