Hyundai Kona bất ngờ giảm giá "sốc", cao nhất gần 60 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Tại một số đại lý Hyundai tại Hà Nội đang có chương trình giảm giá mạnh tay dành cho mẫu crossover Hyundai Kona, cao nhất gần 60 triệu đồng.

Hyundai Kona được giảm giá mạnh tay cuối tháng 3, cao nhất 57 triệu đồng

Theo khảo sát của PV Xe Giao thông, thời điểm cuối tháng 3, một số đại lý ô tô Hyundai đang có ưu đãi lớn dành cho mẫu crossover hạng B Hyundai Kona, dao động từ 26 - 57 triệu đồng.

Cụ thể, nhân viên bán hàng tại Hyundai Thành An Long Biên (Hà Nội) cho biết, Hyundai Kona bản đặc biệt tại đại lý có giá 663.740.000 đồng (giảm 35.260.000 so với giá niêm yết). Trong khi đó, bản 1.6AT Turbo có giá 707.620.000 đồng (giảm 42.380.000 đồng so với giá niêm yết).

Còn so với giá bán từ đầu tháng 3, bản đặc biệt hiện tại giảm nhiều hơn 7,26 triệu đồng còn bản Turbo giảm hơn 18,38 triệu đồng.

Một số đại lý khác giảm ít hơn như Hyundai Cầu Diễn giảm ít hơn, bản đặc biệt hiện có giá 670,7 triệu đồng (giảm 28,3 triệu đồng so với giá niêm yết), bản Turbo giảm 24 triệu đồng (giá bán 726 triệu đồng) và bản tiêu chuẩn 614 triệu đồng (giảm 22 triệu đồng). Mức giá này gần tương đương mức giá bán từ đầu tháng 3.

Cá biệt một nhân viên bán hàng tại đại lý Hyundai Giải Phóng cho biết, đại lý này còn một xe sản xuất 2020 màu vàng cát phiên bản 1.6 Turbo, giá bán chỉ 693 triệu đồng (giảm đến 57 triệu đồng so với giá niêm yết).

Được biết, Hyundai Kona sản xuất năm 2020 hiện không còn nhiều nên được giảm giá mạnh tay nhằm đẩy hàng tồn, để tập trung bán mẫu sản xuất năm 2021.

Hyundai Kona hấp dẫn khách hàng bởi khả năng vận hành mạnh mẽ và hệ thống an toàn phong phú

Trước khi hai tân banh Kia Seltos, Toyota Corolla Cross ra mắt, Hyundai Kona luôn là mẫu crossover hạng B được khách Việt yêu thích bởi khả năng vận hành mạnh mẽ, thú vị. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn từ chiếc xe của Hyundai còn đến từ hệ thống an toàn phong phú và đầy đủ.

Năm 2020, Hyundai Kona cũng là mẫu xe có doanh số đứng đầu phân khúc B-CUV. Tuy nhiên, kể từ khi 2 mẫu xe của thương hiệu Kia và Toyota gia nhập phân khúc này, Hyundai Kona đang dần mất đi vị thế trong phân khúc.

Đợt giảm giá này như một động thái nhằm kích cầu cho Hyundai Kona, nhất là khi các đối thủ hiện không nhận được ưu đãi nào từ hãng cũng như đại lý do khan hàng.

