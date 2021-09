Hyundai KONA bản nâng cấp có mặt tại Malaysia, sớm về Việt Nam

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 08:00 AM (GMT+7)

Hyundai KONA bản nâng cấp ra mắt tại Malaysia với 2 phiên bản cao cấp nhất là 1.6 Turbo và N Line. Giá bán lần lượt là từ 808 và 863 triệu đồng.

Về thiết kế, Hyundai Konda 1.6 Turbo có bề ngoài khá giống với phiên bản 2.0 Active, khi sử dụng kiểu phối màu cản trước sơn đen liền khối với chi tiết nhựa hốc bánh. Ngoài ra, phiên bản mới vẫn giữ nguyên cách phối 2 tông màu ngoại thất và giá nóc tương tự trước đây.

Các chi tiết khác của mẫu xe này gồm đèn pha thiết kế mới, khe hút gió phía trên lưới tản nhiệt bị loại bỏ và lưới tản nhiệt cũng mở rộng và mỏng hơn, cùng với logo được đặt ở bên trên thay vì bên trong lưới tản nhiệt. Trong khi đó phiên bản N Line vẫn có nhiều nét của KONA ban đầu với logo trong lưới tản nhiệt, lỗ thông gió phía trên và được chia làm ba phần.

Phần cản trước được tạo thêm các hốc hút khí ở hai bên, trong khi cản sau cũng được bổ sung bộ khuếch tán không khí với ống xả kép. Ngoài ra, cản trước sơn cùng màu thân xe thay vì sơn đen như phiên bản 1.6 Turbo. Bên trong xe cũng trang bị hệ thống phanh tay điện tử, hộp số được đặt cao và cửa gió điều hòa thiết kế mới.

Trang bị tiêu chuẩn của KONA 1.6 Turbo gồm bộ mâm hợp kim 18 inch, đèn pha Full-LED, đèn hậu LED, đèn sương mù, đồng hồ lái kỹ thuật số Supervision 10.25 inch, màn hình giải trí 8-inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, ghế bọc da, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, sạc không dây, lẫy chuyển số, hệ thống ngắt/khởi động động cơ và hệ thống kiểm soát áp suất lốp.

Phiên bản N Line cũng được trang bị các tiện ích trên cùng một số điều chỉnh như bộ mâm N Line độc quyền, ghế ngồi bọc da và da lộn, ghế hành khách phía trước chỉnh điện, hàng ghế trước thông gió và sưởi, cùng với lót trần đen thay vì xám.

Cả hai phiên bản đều được trang bị khối động cơ Smartstream G, dung tích 1.6 T-Gdi, cho công suất 195 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp Smartsteam và hệ dẫn động cầu trước, cho khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 7,7 giây.

Hyundai KONA cũng có 2 phiên bản thấp hơn là 2.0 và 2.0 Active, trang bị động cơ Smartstream G2.0 MPI cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp thông minh iVT, sử dụng dây xích truyền động thay cho dây đai như hộp số vô cấp CVT truyền thống.

Cả hai phiên bản cao cấp nhất Hyundai KONA facelift đều trang bị hệ thống an toàn chủ động và hỗ trợ lái Hyundai’s Smartsense. Các tính năng hỗ trợ bao gồm Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA kết hợp Hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau RCCA, Hỗ trợ giữ làn đường LKA, Hỗ trợ duy trì làn đường LFA, và Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh SCC với chức năng theo đuôi Stop and Go.

Ngoài ra, hai phiên bản này còn được trang bị Hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA, Cảnh báo người lái mất tập trung DAW với cảnh báo chệch hướng LVDA, Cảnh báo còn hành khách phía sau ROA, Cảnh báo mở cửa an toàn SEW và Đèn chiếu xa chủ động HBA. Những tính năng trên cũng sẽ trang bị cho phiên bản 2.0 Active nhưng không bao gồm Hệ thống điều khiển hành trình thông minh SCC.

Tại Việt Nam, Hyundai Kona được phân phối từ tháng 8/2018. Trong hai năm đầu tiên, doanh số mẫu xe này tiếp tục tăng trưởng mạnh, tuy nhiên từ khi Kia Seltos ra mắt thì Kona có dấu hiệu chững lại và bị vượt mặt, thậm chí có thời điểm còn bị tân binh Mazda CX-3 vượt mặt.

