Hyundai Custin chạy 50.000 km, người dùng nói gì?

Sau gần một năm sử dụng, với số odo lên đến 48.000km và đồng hành trên nhiều cung đường từ Bắc tới Nam, anh Thái Hoàng Long, một chủ xe Hyundai Custin bản 1.5T Tiêu chuẩn cho biết đây là sự lựa chọn số 1 cho những khách hàng đang muốn mua một chiếc xe MPV cỡ trung.

Anh Thái Hoàng Long, 36 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm nghề kinh doanh tự do. Công việc của anh thường phải di chuyển liên tục giữa các tỉnh thành nên việc mua một chiếc xe MPV để phục vụ việc kinh doanh và gia đình là điều tất yếu.

Anh đã từng gắn bó nhiều năm với Innova, nhưng khi quyết định đổi sang xe mới vào cuối năm ngoái, anh lại quả quyết chọn Hyundai Custin bản 1.5T Tiêu chuẩn. Mà theo anh chia sẻ đây là quyết định tưởng không hay mà lại hay không tưởng.

Vì sao anh lại quyết định chọn Hyundai Custin thay vì nâng đời lên chiếc MPV khác?

Ban đầu tôi vẫn nghĩ mình sẽ mua chiếc Innova Cross, nhưng khi đến xem xe thực tế thì hoàn toàn bị thất vọng. Tôi cảm thấy thiết kế xe chưa thật sự thu hút bản thân tôi. Thời điểm mới ra mắt Innova Cross còn có bia kèm lạc khá nhiều, lên tới vài chục triệu đồng, nên tôi quyết định không lựa chọn.

Hyundai Custin lại hoàn toàn ngược lại. Xe được trang bị động cơ 1.5L turbo, khỏe khoắn, tiết kiệm nhiên liệu, kèm theo đó là hộp số 8 cấp, giúp xe vận hành tốt trên mọi cung đường. Chiếc xe này đã từng cùng tôi đồng hành và giúp gia đình tôi chinh phục những cung đường đồi núi khó nhằn như Lào Cai, Mộc Châu,... full tải, với khoảng 6 người lớn, 3 trẻ em.

Ngoài ra, tôi cũng chưa từng sở hữu một chiếc xe cửa lùa, nên rất ấn tượng với thiết kế Hyundai Custin ngay lần đầu gặp mặt.

Vậy có phải thiết kế ngoại thất ấn tượng của Hyundai Custin đã khiến anh “chốt đơn” ngay lập tức?

Tôi nghĩ đúng là như vậy. Đầu xe được thiết kế bo tròn, tối ưu sức cản của gió. Thiết kế thân xe, đuôi xe cũng có những nét tròn trịa, nhìn hiện đại và trẻ trung. La zăng lớn, có kích thước 18 inch với thiết kế cầu kỳ cũng khiến tôi bị ấn tượng và thu hút.

Tuy nhiên, điểm ăn tiền nhất của Hyundai Custin tôi nghĩ nằm ở thiết kế cửa lùa bên hông, thường chỉ thấy trên những mẫu xe sang, hơn 1 tỷ đồng. Thiết kế này rõ ràng giúp Custin trở nên khác biệt so với toàn bộ đối thủ. Tôi nghĩ các mẫu xe MPV nên học tập Hyundai ở điểm này. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thương tâm do mở cửa xe không đúng cách, vậy nên thiết kế cửa lùa không chỉ giúp xe đẹp hơn mà còn an toàn và văn minh hơn rất nhiều.

Chưa kể, đối với những anh em chạy dịch vụ, thiết kế này vô cùng tiện lợi. Tài xế chỉ cần ngồi tại vị trí lái, bấm nút mở cửa cho khách, mà không cần xuống xe mở cửa hay lật hàng ghế thứ hai, giúp tối ưu sức lực và thời gian.

Anh đánh giá như thế nào về thiết kế nội thất của Hyundai Custin?

Bởi thiết kế quá đẹp và hợp lý. Không gian nội thất của Custin không bị chật chội như Innova Cross nhưng cũng không quá trống trải như Carnival. Khoang nội thất Custin rộng vừa đủ, đem đến sự thoải mái và tiện nghi.

Đầu tiên phải kể tới form ghế được thiết kế phù hợp với dáng người Việt Nam, rất ôm người và có độ ngả phù hợp. Tất cả ghế, vô lăng, táp lô đều được bọc da sang trọng. Bên cạnh người lái là một màn hình cảm ứng lớn 10,4 inch hướng về người lái. Bên phải có bệ tỳ tay thiết kế hợp lý, tiếp nữa là 2 khay sạc không dây, 2 cổng USB và 1 ổ sạc 12V, giúp tôi sạc được nhiều thiết bị. Tầm quan sát ở hai bên góc chữ A cũng rất tốt, tạo cảm giác tự tin cho tài xế.

Hành khách phía sau cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn với cửa gió điều hòa, rèm che nắng, ghế ngồi êm ái và nhiều tiện ích khác. Không gian bên trong xe cũng thoáng đãng, dễ chịu nhờ thiết kế ghế 2-2-3 và trần cao. Điều này cực kỳ quan trọng khi đi du lịch đường dài.

Hai con tôi rất thích, bởi chúng thường được ngồi hai ghế ở hàng giữa, tha hồ nằm chơi, có thể ngả ra để ngủ cũng được. Trên trần xe còn có thêm cửa sổ trời. Đây điều là những tiện ích mà chiếc xe cũ của tôi không có. Tôi nghĩ rằng Custin thực sự là một chiếc xe được thiết kế dành cho gia đình Việt.

Thường có những chuyến đi du lịch xa cùng nhau, vậy khả năng vận hành của Hyundai Custin có khiến gia đình anh cảm thấy hài lòng không?

Khi đi xe cũ, gia đình tôi thường bị say xe. Nhưng từ khi chuyển sang đi Custin, triệu chứng này đã mất hẳn, đặc biệt là hai bé nhà tôi. Các con nhận xét xe di chuyển êm ái, ổn định nên không bao giờ cảm thấy say xe.

Là một người lái, tôi nhận thấy rằng chính nhờ chiều dài 4.950mm và chiều dài trục cơ sở 3.055mm hợp lý của Custin đã giúp tài xế xử lý chuẩn hơn, đánh lái không bị văng xe, từ đó xe vận hành ổn định. Khả năng cách âm gầm xe của những chiếc xe Hyundai luôn rất tốt, và Custin cũng không phải ngoại lệ.

Về sức mạnh, Hyundai Custin vận hành tốt trên nhiều cung đường. Ngay khi vừa mua xe, tôi đã có chuyến du lịch tự lái từ Hà Nội đi Sapa. Trên các cung đường từ đô thị tới đèo dốc, chiếc xe vẫn cho cảm giác lanh lẹ, khỏe khoắn dù chở full tải.

Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024 vừa qua, tôi và cả gia đình cũng có chuyến đi phượt từ Hà Nội vào Cần Thơ, với nhiều đi đường quốc lộ và cao tốc. Khi đó, Custin tỏ ra rất ổn định, những tính năng an toàn đã giúp tôi lái xe nhàn hơn rất nhiều.

Nhưng đặc biệt nhất phải kể tới chuyến đi Hang Táu. Tôi không nghĩ rằng chiếc Custin này có thể leo được những quãng đường dốc cao tại Mộc Châu mượt mà và khỏe đến vậy. Thậm chí, đường đi vào Hang Táu hiểm trở với nhiều ổ gà, sỏi đá nhưng chiếc xe tỏ ra đầy kiên cường, bền bỉ và lì lợm. Chiếc xe đã giúp cả gia đình tôi di chuyển tới sát gần Hang Táu mà không phải đi xe ôm như những đoàn khác. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ về Hyundai Custin sau chuyến đi đó.

Có rất nhiều lời khen dành cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Hyundai Custin, sau 48.000km đồng hành, anh có đánh giá như thế nào?

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Hyundai Custin khi chạy đường hỗn hợp khoảng 5,5L/100km, thấp hơn cả số liệu hãng công bố. Đây là con số cực kỳ ấn tượng trong phân khúc MPV hiện tại. Và đây cũng chính một trong những yếu tố khiến mình quyết định mua Custin. Tuy nhiên, khi chạy trong đô thị, chiếc xe này hơi tốn xăng hơn một chút. Nhưng đây cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Nếu để quyết định mua xe lại, anh có tiếp tục giữ quan điểm sẽ chọn Hyundai Custin hay không?

Tôi vẫn sẽ chọn Custin. Bởi trong tháng 9 vừa qua, khi được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, khách hàng sẽ tiết kiệm được một khoản khoảng 50 triệu đồng khi mua Hyundai Custin. Với khoản tiết kiệm này bạn hoàn toàn có thể dùng để độ thêm nhiều trang bị cho xế cưng.

Hơn nữa, giá lăn bánh của mẫu xe này sau khi được áp dụng ưu đãi cũng hấp dẫn hơn các mẫu xe MPV khác ví dụ như: Toyota Innova Cross. Tôi nghĩ ai đang có ý định mua một chiếc MPV nên chốt ngay Hyundai Custin thời điểm này.

Rất cảm ơn anh về những chia sẻ của mình. Chúc anh và cả gia đình sẽ có nhiều chuyến đi tuyệt vời hơn nữa cùng mẫu xe MPV đến từ Hàn Quốc Hyundai Custin

