Honda Civic RS 2025 trình làng, trang bị hộp số sàn 6 cấp

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Honda Civic RS vừa chính thức được công bố. Bản này sở hữu hộp số sàn cùng hàng loạt nâng cấp kỹ thuật khác để “chiều lòng” những khách hàng có nhu cầu.

Về kích thước, mẫu sedan cỡ C sở hữu số đo dài x rộng x cao là 4.681 x 1.802 x 1.415 mm và chiều dài cơ sở 2.733 mm. So với bản cũ, Civic 2025 tăng nhẹ chiều dài và chiều dài cơ sở tương ứng lần lượt 3 mm và 2 mm. Bản RS có dung tích bình nhiên liệu nhỏ hơn 7L ở mức 40L, so với 47L của bản EL+.

Về ngoại thất, Honda Civic RS 2025 sở hữu dáng vẻ giống hệt mẫu concept được trưng bày tại Tokyo Auto Salon 2024. Xe có cản trước được thiết kế lại nhìn hầm hố hơn, cùng bộ mâm xe 18 inch màu đen khỏe khoắn, cứng cáp.

Về nội thất, Honda Civic RS mới sử dụng chỉ khâu đỏ và đầu cần số nhôm bọc da. Còn lại, thiết kế khu vực này giữ nguyên so với Civic thường. Phần mềm xe hỗ trợ 2 chế độ lái bản tiêu chuẩn không có là Sport và Individual.

Về truyền động, Honda Civic RS 2025 vẫn sử dụng động cơ 1.5L tăng áp cho công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 240Nm. Honda Civic RS là mẫu xe duy nhất được cung cấp tại thị trường Nhật Bản với hộp số sàn 6 cấp, trong khi các mẫu còn lại đều có hộp số CVT.

Ngoài hộp số sàn và chân côn, Honda Civic RS mới còn có chức năng vù ga về số (rev-matching) điều chỉnh vòng tua máy và bánh đà nhẹ hơn, giúp nâng cao trải nghiệm lái cho người dùng. Bên cạnh đó, Honda cũng điều chỉnh hệ thống treo cứng hơn nhằm tối ưu cảm giác lái thể thao.

Honda Civic RS mới tạm thời chỉ có mặt tại Nhật Bản. Thương hiệu chủ quản có thể sẽ bổ sung bản này tại các quốc gia khác trong tương lai. Xe được sản xuất giới hạn với biểu giá chưa được xác định.

