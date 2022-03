Honda Civic G 2022 đang được giảm giá 40 triệu đồng tại đại lý

Mức giá giảm hấp dẫn của Honda Civic đang gây sức ép không lên đối Toyota Corolla Altis.

Tham khảo thông tin từ tư vấn bán hàng, một đại lý Honda khu vực phía Bắc đang chào bán Civic G 2022 với mức giảm tiền mặt 40 triệu đồng, hoặc 30 triệu tiền mặt và 20 triệu tiền phụ kiện, tùy khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, số lượng xe hạn chế nên khách hàng có thể sẽ khó lòng chọn được màu sơn ưng ý.

Đây là chương trình được đưa ra bởi những đại lý có lô Honda Civic G mới, sản xuất cuối 2021, không áp dụng chung trên toàn quốc. Xe hiện có giá đề xuất 770 triệu đồng, và giá sau ưu đãi là 730 triệu đồng, chỉ còn chênh hơn so với đối thủ Toyota Corolla Altis thế hệ mới 11 triệu đồng.

Honda Civic G là phiên bản tầm trung, trang bị hệ thống chiếu sáng công nghệ LED. Đèn pha tự động bật tắt và điều chỉnh góc chiếu. Mâm 17 inch 2 tông màu. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.678 x 1.802 x 1.415 mm, chiều dài cơ sở 2.735mm và khoảng sáng gầm 134mm. So với đời cũ, bản mới dài hơn, rộng hơn và thấp hơn.

Nội thất Honda Civic G 2022 được thiết kế khá tối giản nhưng vẫn hiện đại và tinh tế. Xe được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như: đồng hồ đo với màn hình hiển thị thông tin lái xe TFT 7 inch, màn hình cảm ứng Advanced Touch 7 inch, kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 8 loa, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến,…

Công nghệ an toàn trên Honda Civic G có: ABS, EBD, BA, khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, hỗ trợ đánh lái chủ động, cảnh báo mất tập trung, camera lùi, 4 túi khí và gói công nghệ an toàn Honda Sensing. Gói này bao gồm: phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng, ga tự động thông minh, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo xe phía trước di chuyển. So với bản RS, Civic G chỉ thiếu camera hỗ trợ quan sát làn đường và 6 túi khí.

Cả 3 phiên bản Honda Civic tại Việt Nam đều sử dụng động cơ tăng áp 1.5L VTEC, cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 240Nm. Đi kèm hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước.

