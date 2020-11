Hơn 400 triệu đồng, chọn Hyundai Grand i10 hay Kia Morning mới?

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 09:00 AM (GMT+7)

Tầm giá hơn 400 triệu đồng, hai mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Grand i10 và Kia Morning mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Kia Morning hoàn toàn mới vừa ra mắt khách hàng Việt Nam với 2 phiên bản cao cấp nhất là GT-Line và X-Line

Vừa qua, Thaco chính thức giới thiệu tới khách hàng Việt Nam phiên bản hoàn toàn mới của mẫu xe bán chạy nhất hãng một thời là Kia Morning. Với phiên bản hoàn toàn mới, Kia Morning được kỳ vọng sẽ trở lại thời hoàng kim như xưa. Ở tầm giá hơn 400 triệu đồng, nếu yêu thích một mẫu xe Hàn Quốc, cả Hyundai Grand i10 lẫn Kia Morning mới đều là những sự lựa chọn không thể bỏ qua.

Giá bán

Ở phiên bản mới nhất, Thaco mới chỉ đưa về nước 2 phiên bản cao cấp nhất của Morning là GT-Line và X-Line, có giá bán ưu đãi cho các khách hàng đầu tiên là 439 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 AT cao cấp nhất có giá niêm yết 415 triệu đồng. Tuy nhiên, xe thường được các đại lý bán dưới giá này, chỉ khoảng 400 triệu đồng. Như vậy xét về giá bán, Hyundai Grand i10 1.2 AT đang tỏ ra ưu thế hơn so với Kia Morning.

Thiết kế

Với phong cách thiết kế mới hiện đại, thể thao và thời trang hơn, chắc chắn Kia Morning không gặp khó khăn trong việc chiếm lấy cảm tình từ khách hàng. Trái lại, Hyundai Grand i10 dù vẫn được xem là mẫu xe đẹp trong phân khúc song kiểu dáng hiện nay đã có tuổi đời khoảng 3 – 4 năm, quá quen mắt với khách hàng. Nên nếu xét về thiết kế, Kia Morning mới sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với Hyundai Grand i10.

Thông số kỹ thuật Loại Kia Morning Hyundai Grand i10 Chiều dài x rộng x cao (mm) 3.595 x 1.595 x 1.485 3.765 x 1.660 x 1.505 Chiều dài cơ sở (mm) 2.400 2.425

Nhưng bù lại, ở phiên bản hatchback, Hyundai Grand i10 lại bề thế và rộng rãi hơn. Mà tâm lý người Việt Nam lại thường thích một mẫu xe giá rẻ lại rộng rãi. Ưu thế về sự rộng rãi cũng là lý do khiến Hyundai Grand i10 trở thành mẫu xe hạng A bán chạy nhất thị trường hiện nay.

Trang bị

Kia Morning Hyundai Grand i10 - Đèn chiếu sáng projector tích hợp chiếu sáng tự động, đèn LED ban ngày, đèn LED hậu -Khởi động bằng nút bấm - Gương chỉnh điện, gập điện - Màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn tích hợp nhiều chức năng - Ghế da - Âm thanh 6 loa - Điều hòa tự động - Đèn LED ban ngày - Khởi động bằng nút bấm - Gương chỉnh điện, gập điện - Màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn tích hợp nhiều chức năng - Ghế da - Âm thanh 4 loa - Điều hòa cơ

Là một mẫu xe đời mới, lại thuộc phiên bản cao cấp nhất, có giá bán cao hơn hẳn so với Hyundai Grand i10 1.2 AT, trang bị Kia Morning GT-Line và X-Line đầy đủ hơn đôi chút cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh các trang bị cả 2 mẫu xe đều có như đèn LED ban ngày, khởi động bằng nút bấm, ghế da, gương chỉnh/ gập điện, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn… thì Kia Morning mới còn có thêm đèn chiếu sáng tự động, đèn sau LED, âm thanh 6 loa, điều hòa tự động…

Động cơ

Thông số Kia Morning Hyundai Grand i10 Dung tích động cơ 1.25 lít 1.2 lít Công suất (mã lực) 83 86 Hộp số 4AT 4AT

Hyundai Grand i10 sử dụng động cơ dung tích 1.2 lít, cho công suất tối đa 86 mã lực đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Cũng sử dụng hộp số tự động 4 cấp nhưng Kia Morning là GT-Line và X-Line lại có động có là loại 1.25 lít, cho công suất tối đa 83 mã lực.

An toàn

Xét về trang bị an toàn, Kia Morning mới cũng tỏ ra nổi bật hơn. Cả hai xe được trang bị chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, 2 túi khí, cảm biến lùi nhưng Kia Morning lại có thêm hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/hon-400-trieu-dong-chon-hyundai-grand-i10-hay-kia-morning-moi-d486238.html