Hãng xe Nhật Nissan rời khỏi thị trường Hàn Quốc sau 16 năm

Thứ Sáu, ngày 15/01/2021 13:30 PM (GMT+7)

Sau thông báo hồi tháng 6, hãng xe Nissan cùng thương hiệu hạng sang Infiniti đã chính thức rời khỏi thị trường Hàn Quốc vào cuối tháng 12 này, kết thúc 16 năm hoạt động.

Vì các vấn đề về doanh số và sự cạnh tranh, hãng xe Nhật sẽ không kinh doanh tại Hàn Quốc trong thời gian tới, chấm dứt 16 năm hoạt động. Từ năm 2021, Nissan Hàn Quốc đã lựa chọn KCC Mobility là đối tác chính thức giám sát dịch vụ. Với sự giúp sức của KCC Mobility, các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng xe Nissan tại Hàn sẽ tiếp tục được duy trì cho đến năm 2028, tức 8 năm nữa.

Theo Motiongraph, KCC Mobility sẽ liên minh với hầu hết các đại lý Nissan và Infiniti hiện có ở Nissan Hàn Quốc thông qua tập đoàn mẹ KCC Auto Group và cung cấp các dịch vụ không đổi cho các khách hàng Nissan ở các khu vực khác nhau. Tập đoàn ô tô KCC đã hoạt động với tư cách là đại lý chính thức của Nissan và Infiniti trong 10 năm qua. Do đó, các khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về công ty này.

Năm 2019, Nissan đạt doanh số 3.049 xe tại Hàn Quốc, giảm gần 40% so với năm 2018. Lượng xe Infiniti bán được cùng năm khoảng 2.000 xe. Năm nay tình hình còn tồi tệ hơn do ảnh hưởng của Covid-19. Doanh số bán xe Nissan từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay chỉ là 813 chiếc, giảm 41,3% so với cùng kỳ.

Do đó, từ cuối tháng 5/2020, Nissan đã phải "đầu hàng" ở xứ kim chi để có thể dồn nguồn lực vào thị trường khác và tái cơ cấu lại toàn bộ hệ thống của mình. Đại diện phát ngôn của Nissan cho biết: "Mặc dù nỗ lực để tiếp tục kinh doanh tại thị trường Hàn Quốc nhưng Nissan khó có thể tái cơ cấu để tăng trưởng bền vững ở thị trường nước này."

Đương nhiên, thương hiệu hạng sang Infiniti cũng rút khỏi Hàn Quốc trong tháng 12 năm nay. Ngoài việc rút hoàn toàn khỏi thị trường Hàn Quốc trong năm nay, Nissan cho biết sẽ đóng cửa các nhà máy ở Tây Ban Nha và Indonesia để giảm lỗ. Năm tài chính vừa kết thúc 31 tháng 3, Nissan toàn cầu báo cáo khoản lỗ ròng 671 tỷ Yên (6,2 tỷ USD), so với lợi nhuận ròng là 319 tỷ Yên trong năm liền trước. Đây là kết quả đáng báo động của hãng xe kể từ năm 2009 trở lại đây.

Nguồn: http://danviet.vn/hang-xe-nhat-nissan-roi-khoi-thi-truong-han-quoc-sau-16-nam-50202115113284610.htm