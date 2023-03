Hàng trăm ngàn ô tô có nguy cơ bị phạt tiền

Trong thời gian vừa qua, hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM có nhiều Trung tâm Đăng kiểm phải đóng cửa, khiến cho hàng loạt chủ xe ô tô “thấp thỏm” đi kiểm định khi xe cận ngày hết hạn.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam ước tính trong tháng 3, lượng xe đến hạn kiểm định tại Hà Nội là 68.690 chiếc trong khi khả năng các đơn vị đăng kiểm chỉ đáp ứng được khoảng 14% nhu cầu. Tương tự tại TP.HCM, với số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 dự kiến là 44.358 xe thì khả năng đáp ứng chỉ khoảng 49% nhu cầu kiểm định xe.

Ngày 9-3, Hà Nội còn 6-31 trung tâm mở cửa với 8 dây chuyền làm việc. Còn tại TP.HCM là 10-19 trung tâm với 22 dây chuyền hoạt động thực tế.

Theo số liệu thống kê này, các loại xe quá hạn có cả xe cá nhân và xe kinh doanh vận tải thuộc nhiều đơn vị khác nhau. Theo đó, các loại xe này nếu tham gia giao thông có thể bị xử phạt hành chính đến 6 triệu đồng.

Lượng ô tô đi kiểm định tại TP.HCM và Hà Nội rất đông. Ảnh: THY NHUNG

Căn cứ tại khoản 5, khoản 6 Điều 16 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 2 Nghị định 123/2021) quy định như sau:

“Xử phạt người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông:

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc); b) Điều khiển xe không đủ hệ thống hãm hoặc có đủ hệ thống hãm nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc). 6. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc); b) Sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc); c) Điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc);

d) Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).”

Như vậy theo quy định trên chậm đăng kiểm xe ô tô tài xế bị phạt tiền như sau:

- Trường hợp chậm đăng kiểm xe ô tô dưới 1 tháng tài xế có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

- Trường hợp chậm đăng kiểm xe ô tô từ 1 tháng trở lên tài xế có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Nguồn: https://plo.vn/hang-tram-ngan-o-to-co-nguy-co-bi-phat-tien-post723284.htmlNguồn: https://plo.vn/hang-tram-ngan-o-to-co-nguy-co-bi-phat-tien-post723284.html