Hãng siêu xe Ferrari dành nhiều giải thưởng tại Red Dot 2020

Hãng siêu xe Ferrari dành nhiều giải thưởng tại Red Dot 2020

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 12:30 PM (GMT+7)

Kể từ năm 2015, Ferrari đã giành được 17 giải thưởng Red Dot. Các mẫu Ferrari Roma và F8 Tributo cũng nhận được Giải thưởng Red Dot và chiếc SF90 Stradale nhận được giải thưởng cao nhất mục ở mục thiết kế.

Ferrari vừa nhận được những Giải thưởng Red Dot 2020 danh giá: Trong đó, Giải thưởng thiết kế đẹp nhất “Best of the Best” dành cho mẫu xe SF90 Stradale và hai Giải thưởng Red Dot khác cho Ferrari Roma và F8 Tributo. Những thành tích ấn tượng này thể hiện dấu ấn quan trọng của Trung tâm thiết kế Ferrari thông qua các dự án đang được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Flavio Manzoni.

Giải thưởng Red Dot, là một trong những danh hiệu quan trọng và uy tín nhất trong ngành thiết kế và được công bố thường niên từ năm 1955, với mục đích tôn vinh sự xuất sắc và cách tân của các nhà thiết kế tốt nhất thế giới. Đêm trao Giải thưởng Red Dot 2020: Thiết kế sản phẩm dự kiến sẽ được tổ chức tại Essen, Đức vào ngày 22/6 tới đây

Kể từ năm 2015, Ferrari đã nhận được không dưới 17 Giải thưởng Red Dot. Trong lịch sử trao giải, không có nhà sản xuất ô tô nào từng đạt được kết quả ấn tượng này. Ban giám khảo đã trao giải thưởng cao nhất trong cuộc thi - Red Dot: Best of the Best cho sáu mẫu xe Ferrari lần lượt nối tiếp nhau qua các năm. Đầu tiên là FXX-K, 488 GTB, J50, Ferrari Portofino sau đó Monza SP1, và năm nay đến lượt SF90 Stradale nhận được giải thưởng này nhờ vào những ứng dụng công nghệ tiên tiến được kết tinh từ sứ mệnh của xe – một mẫu xe thể thao thượng hạng.

SF90 Stradale là mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt đầu tiên của Ferrari và đại diện cho sự khởi đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử thương hiệu. Mẫu xe Ferrari SF90 Stradale sở hữu động cơ V8 4.0L, kết hợp với 3 mô-tơ điện cho tổng công suất 1.000 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, đi cùng là hệ dẫn động 4 bánh. Tốc độ tối đa 340 km/h giúp SF90 Stradale là mẫu xe thương mại mạnh nhất của Ferrari.

Trong khi đó, Ferrari Roma là mẫu siêu xe mà hãng làm ra để tôn vinh thủ đô nước Ý. Roma được lấy cảm hứng từ kiến trúc hoài cổ của thành phố Roma trong thập niên 50 – 60, chính vì thế nó mang vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch một cách tối giản nhất.

Ferrari đã chọn động cơ V8 3.9L tăng áp kép để lắp trên Roma cho công suất tối đa 611 mã lực (456kW) có được tại 5.750 – 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 760Nm đạt được tại dải vòng tua từ 3.000 – 5.750 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp (8 DCT) mới. Nhờ đó, Ferrari Roma có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 3,4 giây; 0 – 200 km/h 9,3 giây trước khi đạt đến tốc độ tối đa trên 320 km/h.

Ra đời để thay thế người tiền nhiệm 488 GTB và gần nhất là phiên bản 488 Pista, Ferrari F8 Tributo là thế hệ siêu xe hoàn toàn mới của thương hiệu ngựa chồm.

Phần đầu Ferrari F8 Tributo nổi bật với đèn pha LED nằm ngang, bộ khuếch tán khí động học phía trước được chia làm ba với hốc gió lớn góc cạnh mà Ferrari gọi là “S-Duct” nay đã tăng 15% so với 488 GTB. Thiết kế này cho phép truyền không khí đi qua “mũi” và thoát ra tại điểm cong trên mui xe, thân xe để tạo lực nén xuống mặt đường (downforce) tăng hiệu quả khí động học

F8 Tributo vẫn gắn bó với động cơ V8 3.9L biturbo như đàn anh 488, nhưng động cơ V8 3.9L tăng áp kép biturbo mã F154 này thực sự mạnh hơn 488 GTB khi cho công suất tối đa 720 mã lực có được tại 8.000 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại dải vòng tua từ 3.250 vòng/ phút, tức mạnh hơn 50 mã lực và tăng mô-men xoắn cực đại thêm 10Nm so với 488 GTB bản tiêu chuẩn. Ferrari F8 Tributo mất 2,9 giây để tăng tốc 0-100 km/h và 7,8 giây từ 0- 200 km/h.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/hang-sieu-xe-ferrari-danh-nhieu-giai-thuong-tai-red-dot-2020-10805...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/hang-sieu-xe-ferrari-danh-nhieu-giai-thuong-tai-red-dot-2020-1080513.html