Giá xe Mitsubishi Outlander lăn bánh tháng 10/2021, ưu đãi 50% phí trước bạ

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Mitsubishi Outlander đầy đủ các phiên bản.

Mitsubishi Outlander là dòng xe Crossover cỡ vừa (compact Crossover/SUV) của Mitsubishi Motors, được ra mắt lần đầu năm 2001 tại Nhật Bản, dưới tên Mitsubishi Airtrek. Đến năm 2006, Mitsubishi liên doanh với PSA Peugeot Citroën, Volkswagen để phát triển thế hệ thứ 2 và chuyển sang tên gọi là Mitsubishi Outlander. Thế hệ thứ 3 ra đời năm 2013 và được bán cho đến ngày nay.

Đối thủ của Mitsubishi Outlander tại Việt Nam là: Nissan X-Trail, Honda CRV, Mazda CX-5, Hyundai Tucson,...

Mitsubishi Outlander facelift ra mắt thị trường Việt nam vào tháng 02/2020 với nhiều nâng cấp về tiện nghi và công nghệ. Xe có 5 màu ngoại thất gồm: Trắng, Xám, Nâu, Đen, Đỏ.

Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe Mitsubishi Outlander tháng 10/2021

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP. khác Mitsubishi Outlander

2.0 CVT New 825 959 942 923 – Ghế da cao cấp

(Trị giá 8.5 triệu đồng)

– Gói hỗ trợ lên đến

50% lệ phí trước bạ Mitsubishi Outlander

2.0 CVT Premium New 950 1101 1082 1063 – Camera 360

(Trị giá 20 triệu đồng)

– Gói hỗ trợ lên đến

50% lệ phí trước bạ Mitsubishi Outlander

2.4 CVT Premium 1058 1223 1202 1183 –

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Outlander 2021

Thông số Outlander 2.0 CVT Outlander 2.0 CVT Premium Outlander 2.4CVT Premium Kích thước Kích thước DxRxC (mm) 4.695 x 1.810 x 1.710 Chiều dài cơ sở (mm) 2.670 Khoảng sáng gầm xe (mm) 190 Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) 1.540/1.540 Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 5.300 Số chỗ ngồi 7 Trọng lượng không tải (kg) 1.500 1.535 1.610 Động cơ Loại động cơ 4B11 DOHC MIVEC 4B12 DOHC MIVEC Dung tích xy-lanh (cc) 1.998 2.360 Công suất cực đại (PS/rpm) 145/6.000 167/6.000 Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) 196/4.200 222/4.100 Dung tích thùng nhiên liệu (L) 63 60 Hộp số Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III - Sport-mode Dẫn động FWD AWD Trợ lực lái Trợ lực điện Hệ thống treo trước Kiểu MacPherson với thanh cân bằng Hệ thống treo sau Đa liên kết với thanh cân bằng Phanh trước/sau Đĩa thông gió/Đĩa Lốp xe trước/sau 225/55R18 Ngoại thất - Nội thất - An toàn Đèn chiếu sáng phía trước Halogen, projector Full LED, projector Đèn pha điều chỉnh được độ cao Chỉnh tay Tự động Gương chiếu hậu Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi Mâm xe Mâm đúc hợp kim 18 inch thiết kế mới Chất liệu ghế Nỉ Da Ghế tài xế Chỉnh tay Chỉnh điện 8 hướng Hệ thống âm thanh Màn hình cảm ứng/AUX/USB/Bluetooth, Kết nối Android Auto/Apple Car Play Hệ thống loa 6 Số túi khí 2 7 Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (L/100km) 5.7 - 6.0 8,7 - 9,0

Tham khảo thiết kế xe Mitsubishi Outlander 2021

Ngoại thất

Mitsubishi Outlander phiên bản nâng cấp 2021 vẫn mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của thương hiệu, tổng thể vẻ bề ngoài cứng cáp, hào hoa hoàn toàn lột xác so với thế hệ trước.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander 2021 được cung cấp với 3 cấu hình gồm 2.0 STD, 2.0 CVT và 2.4 CVT 4WD.

Điểm khác biệt là phiên bản mới sẽ chỉ có 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, loại bỏ phiên bản 5 chỗ trước đây. Mitsubishi Outlander phiên bản cũ chỉ có 7 chỗ duy nhất đối với bản 2.4. Trong khi đó, 2 bản được trang bị động cơ 2.0 chỉ có loại 5 chỗ.

Phiên bản 2.0 STD và 2.0 CVT mới so với phiên bản tiền nhiệm sẽ sở hữu nhiều trang bị hiện đại, tiện nghi hơn như điện thoại rảnh tay trên vô-lăng, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ và tự sưởi, camera lùi và DVD - Navi dẫn đường. Ngoài ra bản Outlander 2.0 STD còn có thêm mâm hợp kim thể thao 18 inch và vô-lăng bọc da.

Phiên bản nâng cấp mới Mitsubishi Outlander 2021 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium đã được tinh chỉnh nhẹ ở đầu xe, tập trung chủ yếu ở lưới tản nhiệt và cản trước, mang đến vẻ tươi mới, thể thao và năng động hơn. Hệ thống chiếu sáng gồm đèn trước và đèn sương mù vẫn giữ nguyên dạng Halogen trên bản 2.0 CVT, còn bản 2.0 CVT Premium được nâng cấp toàn bộ lên LED.

Thân xe 2 bản nâng cấp 2021 nổi bật với bộ la zăng hợp kim 18 inch 8 chấu phay bóng. Bản 2.0 CVT được trang bị kính cửa sau tối màu tương tự như phiên bản cao hơn.

Nội thất

Mitsubishi Outlander 2021 phiên bản tiêu chuẩn có khoang nội thất được bọc nỉ, sử dụng ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, không tích hợp chế độ sưởi. Vô-lăng của bản 2.0 CVT không tích hợp lẫy chuyển số như hai phiên bản cao cấp.

Hai bản Outlander 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium 2021 được bổ sung thêm màn hình giải trí trung tâm cảm ứng có kích thước 7 inch, cho phép kết nối USB/AUX/Bluetooth và Android Auto, Apple CarPlay.

Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập nâng cấp mới sử dụng núm vặn cao cấp, cửa gió điều hòa hàng ghế sau có khả năng đóng/mở và chỉnh hướng dễ dàng, 2 cổng sạc USB được trang bị thêm cho vị trí sau. Phiên bản 2.0 còn sở hữu kính cửa điện điều khiển 1 chạm cho tất cả các cửa bên, riêng ghế lái bản CVT Premium được nâng cấp thành chỉnh điện 10 hướng, sấy ghế và thêm tính năng cửa cốp sau đóng mở bằng điện.

Động cơ

Mitsubishi Outlander 2021 vẫn được trang bị động cơ 2.0L cho công suất tối đa/momen xoắn cực đại là 145 mã lực/196 Nm tại vòng tua 6.000/4.200 vòng/phút. Động cơ 2.4L cho công suất tối đa/momen xoắn cực đại là 167 mã lực/222 Nm tại vòng tua 6.000/4.100 vòng/phút.

Cả 2 khối động cơ đều đi kèm với hộp số vô cấp CVT INVECS II với chế độ thể thao và lẫy chuyển số trên vô lăng. Phiên bản 2.0 đi kèm hệ dẫn động cầu trước, trong khi phiên bản 2.4 CVT đi kèm hệ dẫn động 4 bánh.

An toàn

Tất cả các cấu hình của Outlander mới đều được trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh an toàn ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát... Đây có thể coi là điểm sáng trên phiên bản mới vì trước đây chỉ có phiên bản 2.4 mới sở hữu tất cả những công nghệ an toàn hiện đại này như trang bị tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, phiên bản Mitsubishi Outlander 2.0 CVT được cập nhật thêm phanh tay điện tử và giữ phanh tự động tiêu chuẩn. Bản CVT Premium có thêm 2 tính năng an toàn mới là cảnh báo điểm mù BMS và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA.

Đánh giá xe Mitsubishi Outlander 2021

Ưu điểm:

+ Ngoại hình thể thao, trẻ trung, nội thất rộng rãi

+ Trang bị nhiều tính năng an toàn

​​​​​​​ + Cảm giác lái tốt, cách âm tốt

​​​​​​​ + Giá bán hấp dẫn

Nhược điểm:

​​​​​​​ - Trang bị nội thất chưa thực sự cạnh tranh so với các đối thủ

​​​​​​​ - Tay lái nhẹ, xe có cảm giác hơi bồng bềnh

- Tăng tốc chậm khi chạy dải tốc cao.

