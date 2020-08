Ford EcoSport 2020 được đại lý nhận cọc, quyết cạnh tranh Kia Seltos

Chủ Nhật, ngày 09/08/2020 08:00 AM (GMT+7)

Sau khi áp dụng mức giảm giá kỷ lục tới gần 100 triệu đồng thì các đại lý Ford tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc mẫu EcoSport đời 2020 mới.

Mẫu crossover cỡ B Ford EcoSport liên tục được giảm giá mạnh tại đại lý trong những tháng vừa qua. Lượng xe sản xuất 2019 được xả hàng nhiều với giá giảm sâu, còn xe sản xuất năm nay giảm ít hơn một chút. Mức giá giảm kỷ lục gần 100 triệu đồng, bản Ambiente MT thấp nhất giá chỉ còn 455 triệu đồng (giá niêm yết 545 triệu đồng). Các bản Ambiente AT, Trend AT, Titanium 1.5 AT và Titanium 1.0 AT có giá lần lượt là 489 - 531 - 523 - 664 triệu đồng (mức giá niêm yết tương ứng là 569 - 593 - 548 - 689 triệu đồng).

Động thái "xả hàng, dọn kho" đã phần nào hé lộ phiên bản mới sắp về Việt Nam. Và mới đây, các đại lý Ford tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc EcoSport đời 2020 mới. Thực tế, đây chỉ là bản nâng cấp trang bị chứ không phải bản facelift. Dự kiến, xe sẽ về đại lý vào tháng 10/2020.

Thông tin về phiên bản mới của EcoSport cũng đã xuất hiện trên Cục Đăng kiểm từ tháng 3/2020. Bên cạnh đó, cũng đã có chiếc EcoSport 2020 bản thử nghiệm được bắt gặp ở gần khuôn viên nhà máy Ford ở Hải Dương vào hồi đầu năm.

Ford EcoSport được bắt gặp tại thành phố Hải Dương.

Qua những thông tin tiết lộ từ tư vấn bán hàng và hình ảnh rò rỉ, có thể thấy Ford EcoSport 2020 giữ nguyên thiết kế cũ. Điểm khác biệt duy nhất ở diện mạo bên ngoài là phía sau với cửa cốp đã bỏ bánh dự phòng và thay bằng một tấm ốp chrome. Biển số được đưa lên trên và phần cản bên dưới được thiết kế lại.

EcoSport 2020 được cho biết sẽ bỏ luôn lốp dự phòng chứ không đưa vào bên trong. Thay vào đó, bộ phụ kiện theo xe sẽ có bộ keo vá lốp giúp xe có thể chạy thêm vài chục km để tìm nơi sửa chữa.

Nội thất xe về cơ bản không quá khác biệt so với đời cũ. Chi tiết nâng cấp dễ nhận thấy là vô-lăng có tích hợp cụm điều khiển phụ có 2 chức năng là ga tự động và giới hạn tốc độ, tương tự như mẫu Focus trước đây. Màn hình Sync 3 được cập nhật phần mềm lên bản 3.4 mới nhất. Những tính năng này sẽ xuất hiện trên 2 bản Titanium 1.5L và Titanium 1.0L.

Động cơ trên Ford EcoSport 2020 vẫn sẽ là máy xăng 1,5L hút khí tự nhiên và máy tăng áp EcoBoost 1L, đi cùng hộp số 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Ford EcoSport 2020 mới sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước và hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Theo các đại lý, giá bán của EcoSport mới sau thương lượng thực tế sẽ dao động chỉ từ 470 - 640 triệu đồng, có tặng kèm một số phụ kiện hay bảo hiểm thân vỏ.

Đối thủ cạnh tranh cùng Ford EcoSport tại Việt Nam ngoài Honda HR-V và Hyundai Kona nay còn có 2 tân binh mới gia nhập sân chơi crossover cỡ B là Kia Seltos và Toyota Corolla Cross.

