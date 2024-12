Điểm danh 5 mẫu xe gầm cao dưới 1 tỷ nên mua

Với sự đa dạng về thương hiệu và mẫu mã, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá dưới 1 tỷ. Nhưng đâu là lựa chọn nổi bật trong phân khúc này? Dưới đây là các mẫu xe gầm cao dưới 1 tỷ không chỉ có giá cả hợp lý mà còn sở hữu nhiều tính năng tiện nghi và hiện đại, đáng để người tiêu dùng tham khảo để kịp tậu về du Xuân.

Mazda CX-5: Giá khởi điểm 749 triệu đồng

Mazda CX-5 là một trong những mẫu xe gầm cao nổi bật nhất trong phân khúc xe 5 chỗ dưới 1 tỷ đồng. Mẫu xe này có 7 phiên bản khác nhau, bao gồm: 2.0L Deluxe, 2.0L Luxury, 2.0L Premium, 2.0L Premium Sport, 2.0L Premium Exclusive, 2.5L Signature Sport và 2.5L Signature Exclusive, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và sở thích.

Với thiết kế mang phong cách “Artful Design”, Mazda CX-5 không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp. Nội thất của xe được thiết kế hiện đại, bọc da cao cấp và áp dụng triết lý “Human Centric” tạo cảm giác thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng.

Về hiệu suất, Mazda CX-5 được trang bị động cơ 2.0L SkyActiv-G với công nghệ phun xăng trực tiếp (GDI) và tỉ số nén cao giúp tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Hộp số tự động 6 cấp nhẹ và nhỏ gọn cùng hệ dẫn động cầu trước (FWD) mang lại trải nghiệm lái mượt mà. Đặc biệt, hệ thống an toàn i-Activsense với nhiều tính năng tiên tiến giúp bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách.

Hyundai Creta: Giá khởi điểm 588 triệu đồng

Hyundai Creta đã thực sự gây sức hút với nhiều tính năng đáng kể, sau khi từng không thành công trong giai đoạn 2015 - 2018. Hiện tại, mẫu xe này được phân phối với 3 phiên bản: 1.5L Tiêu Chuẩn, 1.5L Đặc Biệt và 1.5L Cao Cấp, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hấp dẫn.

Về thiết kế, Hyundai Creta gây ấn tượng với kiểu dáng hiện đại, trẻ trung và nội thất được chăm chút tỉ mỉ tạo cảm giác thể thao cũng như năng động. Mẫu xe này không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn mang đến trải nghiệm lái xe tuyệt vời với nhiều tính năng hiện đại.

Hyundai Creta được trang bị động cơ Smartstream G1.5 cho khả năng vận hành êm ái và phản hồi nhanh chóng. Hệ dẫn động cầu trước kết hợp với hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt, đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc SUV hạng B được trang bị gói an toàn chủ động SmartSense giúp đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

KIA Sonet: Giá khởi điểm 519 triệu đồng

KIA Sonet đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt ngay khi ra mắt tại Việt Nam, trở thành một trong những mẫu xe gầm cao được săn đón nhất. Mẫu xe này không chỉ tiên phong trong phân khúc SUV hạng A+ cỡ nhỏ mà còn cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ như Toyota Raize. KIA Sonet hiện có 3 phiên bản chính thức: AT Deluxe, AT Luxury và AT Premium.

Với thiết kế nhỏ gọn, năng động và hiện đại, KIA Sonet thu hút ánh nhìn với kiểu dáng thể thao, được nhiều người ví như một “tiểu Sorento” nhưng mang phong cách trẻ trung hơn. Nội thất của xe rộng rãi, sang trọng và đầy đủ tiện nghi, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người tiêu dùng. Mẫu SUV này cũng được thừa hưởng nhiều công nghệ tiên tiến từ các “đàn anh” như Sorento và Seltos.

KIA Sonet được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L mang lại hiệu suất vận hành ấn tượng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Xe không chỉ mạnh mẽ, linh hoạt trên mọi cung đường mà còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại, đảm bảo sự yên tâm cho người sử dụng.

Toyota Corolla Cross: Giá khởi điểm 860 triệu đồng

Toyota Corolla Cross là mẫu SUV/Crossover hạng B+ được phát triển dựa trên nền tảng của Toyota Corolla Altis. Mẫu xe này không chỉ cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Kona hay Ford Ecosport mà còn thu hút sự chú ý nhờ vào thiết kế trẻ trung và tính năng vượt trội. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Cross được phân phối với hai phiên bản: 1.8V và 1.8HV.

Với phong cách thiết kế mạnh mẽ và nam tính, Toyota Corolla Cross đã khẳng định được vị thế của mình trong phân khúc SUV. Nội thất của xe mang đến cảm giác sang trọng và tiện nghi, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Được xây dựng trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA-C, Toyota Corolla Cross cung cấp hai tùy chọn động cơ xăng 1.8L 4 xy-lanh, Dual VVT-i, kết hợp với hộp số vô cấp Super CVT-i. Đặc biệt, phiên bản hybrid của xe không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn mang lại trải nghiệm lái êm ái và nhanh nhạy. Tất cả các phiên bản đều được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến, đảm bảo sự an tâm cho người sử dụng.

Honda HR-V: Giá khởi điểm 699 triệu đồng

Tại thị trường Việt Nam, Honda HR-V có ba phiên bản: G, L và RS, với mức giá khởi điểm từ 699 triệu đồng. Xe mang đến một diện mạo mới mẻ kết hợp giữa sự mạnh mẽ của một SUV và sự thanh thoát của một coupe thể thao. So với mẫu tiền nhiệm, HR-V có kích thước nhỏ gọn hơn, tạo cảm giác năng động và hiện đại.

Nội thất của HR-V được thiết kế theo tiêu chuẩn HMI (Human Machine Interface) giúp mang lại không gian rộng rãi và tầm nhìn thoáng đãng, cho phép người lái và hành khách có những trải nghiệm thoải mái nhất.

Với động cơ xăng tăng áp 1.5 lít VTEC turbo, HR-V không chỉ mạnh mẽ mà còn tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống khung gầm chắc chắn cùng với công nghệ an toàn Honda Sensing giúp người lái yên tâm hơn trong mỗi chuyến đi, với các tính năng hỗ trợ quan sát và điều chỉnh chế độ lái thông minh.