Đây là ưu đãi dành cho khách Việt trong tháng này của hãng Hyundai

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai đang phân phối rất nhiều dòng xe từ du lịch cho đến thương mại. Doanh số tháng 7 của hãng xe Hàn Quốc bán được tổng cộng 5.792 xe các loại, tăng 1.514 chiếc so với tháng trước đó, tương đương 35,2%.

Cụ thể, Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 7 với 1.423 xe đến tay khách hàng, tăng 31% so với tháng 6/2022. Hyundai Santa Fe đứng ở vị trí tiếp theo với 1.014 xe bán ra, tăng trưởng 133,6% so với tháng trước đó. Hyundai Creta tiếp tục giữ phong độ ổn định với 978 xe bán ra, tăng 17,8% so với tháng 6. Các mẫu xe thương mại đạt doanh số tốt với 1.083 xe bán ra, tương ứng với mức độ tăng trưởng 8,5%.

Tổng kết 7 tháng bán hàng năm 2022, đã có 42.189 xe mang thương hiệu Hyundai đến tay khách hàng, tăng trưởng 10,8% so với con số 38.066 xe bán ra cùng kỳ năm 2021. Với sự ổn định dần của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, TC Group tin tưởng nguồn cung sản phẩm xe Hyundai sẽ được cải thiện sớm trong thời gian tới.

Hyundai Việt Nam triển khai chương trình “Trải nghiệm thả ga - Qatar thẳng tiến” dành cho tất cả các khách hàng tham gia trải nghiệm những mẫu xe của mình trên toàn quốc. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - FIFA World Cup 2022 còn hơn 3 tháng nữa mới diễn ra, xong những người hâm mộ của môn thể thao vua đang hào hứng chuẩn bị hơn bao giờ hết.

Sức ảnh hưởng của sự kiện không chỉ dừng lại ở một môn thể thao, với 32 đội bóng mạnh nhất tham dự: Brazil, Đức, Argentina, Pháp,... cùng các ngôi sao bóng đá hàng đầu trình diễn, đây được xem là lễ hội văn hóa ấn tượng đa sắc màu 4 năm 1 lần không thể bỏ lỡ.

Là một trong những nhà tài trợ chính thức lâu năm của giải đấu, Hyundai mang tới cơ hội đến Qatar xem World Cup 2022 cho người tiêu dùng Việt Nam. Cụ thể, từ ngày 15/08 - 15/09/2022, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình dành cho tất cả các khách hàng đến trải nghiệm, lái thử xe và mua xe tại các đại lý trên toàn quốc.

Việt Nam là một trong những quốc gia hâm mộ bóng đá bậc nhất thế giới, và World Cup 2022 cũng là sự kiện tâm điểm của xã hội. Với nhiều người, sở hữu 1 tấm vé đến sân theo dõi trực tiếp trận đấu tại Qatar là mơ ước lớn nhưng không dễ để có thể thực hiện.

Cụ thể, khách hàng đều có thể nhận được những phần quà giá trị, trong đó 3 khách hàng may mắn nhất - mỗi người sẽ được nhận 1 cặp vé đến Qatar theo dõi trực tiếp các trận đấu của World Cup 2022 và mọi chi phí đi lại ăn ở trong suốt chuyến đi Qatar cũng sẽ được Hyundai Motor và Hyundai Thành Công tài trợ.

Đại diện của Hyundai Thành Công Việt Nam cho biết: “Trải qua đại dịch Covid-19, đi kèm với đó là những cuộc khủng hoảng bán dẫn toàn cầu cũng như xung đột vũ trang quốc tế, doanh số bán hàng của Hyundai đã gặp những khó khăn nhất định. Tuy vậy, vượt lên mọi khó khăn, chúng tôi cũng luôn nỗ lực xây dựng, đẩy mạnh hình ảnh thương hiệu, luôn mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chương trình Trải nghiệm thả ga - Qatar thẳng tiến lần này là một trong những hoạt động đồng hành cùng khách hàng Việt Nam ngay trong nửa cuối năm 2022.”

