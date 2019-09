Đây là hình ảnh Hyundai Tucson 2020 thế hệ mới, khá chi tiết

Thứ Tư, ngày 04/09/2019 18:00 PM (GMT+7)

Để tiếp tục củng cố vị thế của mình trên thị trường, Hyundai liên tục nâng cấp những sản phẩm của mình, và gần đây là mẫu Hyundai Tucson 2020 đã chính thức lộ diện và đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều tín đồ.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh mới nhất của mẫu SUV Hyundai Tucson 2020, điểm đáng chú ý, đây mới là lần "thả dáng" hoàn toàn của chiếc CUV đến từ Hàn Quốc sau nhiều lần bị bắt gặp khi đang chạy thử với lớp ngụy trang kín mít.

Hyundai Tucson thế hệ mới lộ diện "không mảnh vải che thân"

Ngoại thất mới mẻ và độc đáo

Ngoại thất của xe Hyundai Tucson 2020 hoàn toàn mới được thiết kế với lưới tản nhiệt dạng kim cương to bản và sơn đen thay vì những nan mạ crom như bản vừa nâng cấp ở Việt Nam hồi tháng 6. Cụm đèn chạy ban ngày xe dạng LED mắt híp cũng là điểm mới của Tucson và đèn pha được chuyển xuống dưới giống Santa Fe nhưng được tạo hình tam giác giống đèn sương mù của Elantra hơn.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho hay, Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ có 2 cấu hình là 5 chỗ và 5+2 chỗ, nhưng sẽ không thể rộng như Santa Fe bởi kích thước xe không cho phép.

Phiên bản Hyundai Tucson 2020 được thiết kế không có nhiều thay đổi so với bản hiện hành, có thể kể đến như bộ mâm 5 chấu kép 2 màu với kích thước 19 inch cho phiên bản cao cấp nhất, những bản còn lại tùy chọn từ 17-18 icnh. Phần đuôi của Tucson All New có thiết kế giống hệt Santa Fe hiện hành với cụm đèn hậu LED, ống xả đôi lệch 1 bên, cản sau mạ bạc và đèn xi-nhan hạ thấp.

Nhìn kỹ hơn phần đầu của mẫu xe này không khó để liên tưởng đến mẫu MPV Toyota Rush với những đường cắt chéo tương tự, nhưng Tucson được thiết kế hiện đại và bắt mắt hơn.

Chưa có nhiều thông tin về nội thất xe Hyundai Tucson 2020

Nội thất xe Hyundai Tucson 2020 đến thời điểm này vẫn còn là một ẩn số còn khả năng vận hành nhiều khả năng sẽ dựa trên động cơ xăng Smartstream G1.6 T-GDI Turbo công suất chưa được công bố. Không những vậy, hãng xe Hàn Quốc còn cho khách hàng thêm tùy chọn động cơ xăng tăng áp Theta III 2.5L hoặc động cơ dầu tăng áp 1.6L. Tất cả những động cơ trên Hyundai Tucson 2020 đều được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.

Trong phân khúc Crossover tại Việt Nam, Hyundai Tucson hiện đang là 1 trong 3 lựa chọn hàng đầu bên cạnh Honda CR-V và Mazda CX-5. Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của xe Hyundai Tucson trong thời gian qua.

So với các đối thủ cùng phân khúc, Hyundai Tucson vẫn là mẫu CUV có giá bán mềm nhất, đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho Tucson có thể tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường. Phiên bản hiện hành của Hyundai Tucson được nâng cấp từ tháng 6/2019 với nhiều thay đổi ở khoang nội thất, cùng với đó giá xe đa tăng nhẹ dao động từ 799-940 triệu đồng.

