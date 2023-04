Đánh giá Toyota Fortuner mẫu xe yêu thích của người Việt

Trong phân khúc xe SUV 7 chỗ, Toyota Fortuner đã thực sự trở thành một "tượng đài" về mặt doanh số bán ra khá tốt. Tuy vậy, Fortuner lại gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ chung phân khúc SUV 7 chỗ như Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest và thậm chí hay các mẫu xe crossover 5+2 như Kia Sorento hay Hyundai Santa Fe.

Do đó, Fortuner giờ đây cũng được trang bị các công nghệ an toàn hiện đại nhất hiện tại nhằm tiếp tục giữ vững "ngôi vương" của mình. Toyota Fortuner vừa có thêm hai phiên bản đặc biệt có tên Legender với thiết kế nội ngoại thất có đôi chút khác biệt so với bản tiêu chuẩn.

Tổng quan thiết kế ngoại và nội thất

Cụ thể là ở chi tiết mặt lưới tản nhiệt nhỏ hơn so với Fortuner tiêu chuẩn, sử dụng thanh ốp bằng nhựa đen thay vì mạ chrome. Phần cản trước của Toyota Fortuner Legender được thiết kế đẩy cao lên trên, chiếm một phần lưới tản nhiệt và có ốp màu bạc. Hốc hút gió cũng được thu nhỏ lại và tích hợp đèn sương mù dạng bi-led.

Cụm đèn pha dù được giữ nguyên hình dáng bên ngoài nhưng kết cấu bên trong giữa Toyota Fortuner 2021 Legender và tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau, một bên là cụm 4 bi-led (2 cos 2 pha) và còn lại là một bi-led. Phần cản bên dưới cũng được thiết kế lại trên Toyota Fortuner 2021 Legender, dải đèn LED báo rẽ được đưa xuống thấp phía dưới cản, trong khi Fortuner tiêu chuẩn sử dụng bóng halogen.

Toyota Fortuner sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.795 x 1.855 x 1.835 (mm), chiều dài cơ sở 2.745 (mm). Xe có khoảng sáng gầm sáng cao nhất phân khúc (219 mm), giúp mang lại khả năng vận hành tốt hơn trên những đoạn đường gồ ghề.

Phía sau đuôi xe tiếp tục cho thấy cảm hứng về một mẫu xe có ngoại thất sắc cạnh với cụm đèn hậu thanh mảnh, đèn LED phanh trên cao tăng thêm khả năng nhận diện cho xe khác trong đêm tối, đảm bảo hơn độ an toàn. Ngoài ra, cản sau cũng đã được tái thiết kế với tạo hình hai hốc phản quang hình chữ L giúp tạo thêm vẻ vững vàng, thể thao cho mẫu xe SUV này. Cụm đèn hậu của Toyota Fortuner 2021 Legender sử dụng đèn LED trong khi bản tiêu chuẩn là bóng halogen.

Ở phiên bản, Toyota Fortuner với cấu hình 4x4 (động cơ xăng hay diesel) đều sử dụng loại mâm 18-inch với thiết kế mới (riêng Fortuner 4x2 AT Legender cũng có mâm 18 inch). Các phiên bản còn lại sử dụng mâm 17 inch.

Điểm khác biệt nổi bật nhất của Toyota Fortuner 2021 Legender và tiêu chuẩn là không gian nội thất, trên Legender là da đỏ đậm - đen trong khi bản tiêu chuẩn chỉ có màu đen. Một chi tiết khác là màn hình giải trí trung tâm của Fortuner Legender có kích thước 8-inch cùng kết nối Apple Carplay hay Android Auto. Còn trên bản tiêu chuẩn chỉ có 7-inch và không có kết nối Apple Carplay hay Android Auto

Với chiều dài tổng thể hơn 4m, Toyota Fortuner mang lại một không gian nội thất rộng rãi. Độ rộng rãi này được nhà sản xuất khéo léo kết hợp cùng phần trần xe có thiết kế kiểu vòm ở vị trí 2 ghế bên trái và phải của hàng ghế thứ 2, giúp cho những hành khách cao trên 1.7 (m) thực sự cảm thấy thoải mái với khoảng duỗi chân rộng rãi, không gian trên đầu thoáng rộng.

Ở hàng ghế thứ 3, trong điều kiện hàng ghế thứ 2 đã được đẩy lên phía trước hết nấc thì khoảng duỗi chân dành cho những hành khách cao trên 1.7 (m) là tạm chấp nhận được. Lúc này, khoảng cách từ đầu gối người ngồi tới lưng hàng ghế thứ 2 vẫn còn trống khoảng 5 (cm).

Tiện nghi nội thất trên Toyota Fortuner 2021 không thực sự hấp dẫn hay “sang chảnh” với cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử... như trên các đối thủ trong cùng phân khúc và tầm giá như Ford Everest, Hyundai SantaFe, Kia Sorento mà hướng đến sự thực dụng.

Một số trang bị cao cấp trên các phiên bản 4x4 (xăng và diesel) có thể kể đến như: Lẫy chuyển số trên vô-lăng / Đồng hồ lái màn hình đa thông tin 4.2 inch / Ghế xe bọc da, ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng (tất cả các bản trừ 4x2 MT) / Hệ thống điều hoà tự động 2 giàn lạnh, cửa gió hàng ghế sau / Giải trí DVD màn hình cảm ứng 9 inch, kết nối USB/AUX/Bluetooth, âm thanh 11 loa của JBL (các bản 4x4) / Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm / Cốp xe đóng mở điện (các bản 4x4) / Hộp làm mát

Động cơ và trang bị an toàn

Với Toyota Fortuner 2021, người dùng có các tùy chọn động cơ bao gồm: Động cơ dầu, dung tích 2.9L, cho công suất 201 mã lực (tăng 27 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm (tăng 50 Nm). Động cơ xăng 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.7L cho công suất 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Tiếp theo là khối động cơ dầu, dung tích 2.4L cho công suất 147 mã lực và mô men xoắn đạt 400 Nm.

Xe có các trang bị an toàn, Fortuner Legender và tiêu chuẩn ở cấu hình 1 cầu (4x2) đều không được trang bị gói Toyota Safety Sense. Tuy vậy, hai phiên bản Fortuner 2.8 4x4 AT (tiêu chuẩn và Legender) đều được trang bị đầy đủ gói công nghệ này. Ở phiên bản Fortuner Legender và tiêu chuẩn ở cấu hình 1 cầu (4x2), sự khác biệt là có thêm trang bị camera 360 độ trên Legender trong khi ở bản tiêu chuẩn chỉ là camera lùi.

Đánh giá nhanh

Với những nâng cấp vượt trội trên các phiên bản cao cấp như gói an toàn TSS, Fortuner 2021 nay đã hoàn hảo hơn rất nhiều khi được trang bị những công nghệ mới nhất hiện nay. Bên cạnh đó, các phiên bản tiêu chuẩn với giá bán cạnh tranh hơn sẽ là lựa tốt cho những khách hàng cần một chiếc xe thực dụng. Đi cùng sự bền bỉ, dễ bán lại và ít mất giá, Toyota Fortuner 2021 sẽ tiếp tục "làm khó" cho các đối thủ trong phân khúc.

Giá bán cụ thể của các phiên bản như sau:

Phiên bản Giá bán (tỷ đồng) Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2: 1.026 Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2: 1.118 Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender: 1.259 Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4: 1.434 Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender: 1.470 Riêng màu trắng cộng thêm 8 triệu đồng cho các phiên bản trừ bản MT 2.4

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/anh-gia-toyota-fortuner-mau-xe-yeu-thich-cua-nguoi-viet-a604741.html