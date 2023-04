Đánh giá mẫu xe hạng B có doanh số ổn định nhất phân khúc

Thời gian gần đây, sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cùng phân khúc và tầm tiền khiến doanh số của mẫu xe Toyota bị giảm sút rõ rệt. Ngôi vương phân khúc và toàn thị trường nhiều lần rơi vào tay Hyundai Accent hay Mitsubishi Xpander.

Chính vì vậy, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu Vios mới nhằm củng cố sức mạnh và địa vị cho “con gà đẻ trứng vàng” của mình. Trong lần nâng cấp này Toyota Vios mang đến nhiều cải tiến về cả ngoại thất lẫn nội thất, đáng chú ý là phiên bản thể thao của Vios lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Toyota Vios trong phân khúc sedan hạng B nói riêng và toàn thị trường xe hơi nước ta nói chung. Toyota Vios hiện được phân phối với tất cả 6 phiên bản.

Tổng quan thiết kế nội và ngoại thất

Đánh giá Toyota Vios về thiết kế tổng thể, mẫu xe không có nhiều thay đổi so với trước đây, nhưng cũng đem lại một diện mạo tươi mới, trẻ trung và hiện đại hơn. Vẫn áp dụng ngôn ngữ thiết kế Keen Look, nhưng Toyota Vios được tinh chỉnh một số chi tiết giúp mẫu xe này sở hữu những đặc điểm thiết kế tương tự đàn anh Altis, đặc biệt khá giống với một chiếc Camry “mini” nếu nhìn từ trực diện phía trước.

Đánh giá Toyota Vios về kích thước không có bất kỳ thay đổi nào so với trước đây. Xe có kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475mm. Mặc dù thông số này cho thấy Vios khá “nhỏ gọn” so với Honda City và Hyundai Accent, nhưng điều này giúp Toyota Vios dễ dàng len lỏi và di chuyển hơn.

Chiều dài cơ sở của xe vẫn giữ nguyên ở mức 2.550mm, giúp cho bán kính vòng quay của Vios chỉ 5,1m khá linh hoạt. So với Honda City thế hệ mới sở hữu bán kính quay vòng 5m, Toyota Vios rõ ràng kém hơn một chút về thông số. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy Toyota Vios đem lại sự linh hoạt tốt hơn.

Mặc dù vậy, khả năng thích ứng với đường xấu của mẫu sedan nhà Toyota có đôi chút thua thiệt với khoảng sáng gầm chỉ ở mức 133mm, được đánh giá là thấp nhất trong phân khúc.

Toyota Vios có cụm lưới tản nhiệt hình thang vuốt rộng sang hai bên, làm tăng vẻ bề thế cho tổng thể. Đối với phiên bản GR-S, hãng xe Nhật đã uốn lại 2 cạnh vuông góc với cạnh đáy, đồng thời mở rộng kích thước hốc gió ở 2 bên má cản trước, góp phần tăng độ hầm hố cho đầu xe. Bên cạnh đó, khu vực nắp capo được tạo điểm nhấn bởi 2 đường gân dập nổi, mang đến cảm giác cứng cáp hơn.

Hệ thống đèn chiếu sáng sở hữu đèn pha dạng LED cho cả đèn chiếu gần và đèn chiếu xa, đồng thời được tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày. Bên cạnh đó, đèn sương mù LED là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, thay thế cho bóng Halogen trước đây.

Chạy dọc từ trước ra sau vẫn là 2 đường gân dập nổi, kéo dài từ phần hốc bánh trước đến hốc bánh sau. Thiết kế này vẫn khá trẻ trung, nhưng tương đối nhàm chán ở thời điểm hiện tại. Điểm nhấn trang trí thân xe Toyota Vios không có quá nhiều. Sự khác biệt giữa các phiên bản chính là tay nắm cửa.

Ở phiên bản E MT và E CVT sử dụng gương chiếu hậu cùng màu thân xe, trong khi phiên bản G CVT được mạ chrome sáng bóng và bản GR-S sở hữu tay nắm cửa sơn đen nhấn mạnh phong cách thể thao. Không những thế, tay nắm cửa của 2 phiên bản này tích hợp thêm nút bấm mở/khóa cửa thông minh cùng chìa khóa thông minh.

Toyota Vios được trang bị bộ mâm hợp kim 15 inch cho tất cả phiên bản. Cụm đèn hậu vẫn duy trì kích thước lớn, với thiết kế kéo dài từ trong ra rìa ngoài đuôi xe. Đặc biệt, điểm nâng cấp đáng giá nhất ở khu vực này chính là cụm đèn LED hậu và cụm đèn phanh thứ ba trang bị trên tất cả phiên bản.

Bên trong khoan nội thất có thể dễ dàng nhận ra sự tập trung chủ yếu vào tính thực dụng và gần như không có sự thay đổi về lối bố trí, chất liệu… Vios tiếp tục duy trì lợi thế về độ rộng rãi và tiện dụng như trước đây, chỉ có một số nâng cấp nhỏ về mặt trang bị.

Về màu sắc, phiên bản E MT sở hữu nội thất màu đen, giúp chủ xe dễ dàng vệ sinh và rất phù hợp cho mục đích kinh doanh dịch vụ. Vô lăng của các phiên bản sử dụng hộp số vô cấp tích hợp điều khiển âm thanh. Riêng phiên bản G CVT và GR-S được bổ sung thêm đàm thoại rảnh tay, điều khiển màn hình đa thông tin MID và Cruise Control.

Cụm cần số của xe được thiết kế gọn gàng, mang lại không gian để chân rộng rãi cho hàng ghế trước. Trong khi đó, vị trí đặt cần số cũng bố trí vừa tầm tay người lái, dù là phiên bản sử dụng hộp số sàn hay số vô cấp CVT. Tuy nhiên Toyota Vios chỉ trang bị cần số nhựa tiêu chuẩn, ngoại trừ phiên bản GR-S được bọc da và thêu chỉ đỏ nổi bật.

Hãng xe Nhật Bản thiết kế cho mẫu B-sedan của mình các vị trí đựng đồ với kích thước vừa đủ dùng. Cụ thể, hàng ghế trước gồm 2 hộc đựng cốc ở giữa, 2 hốc để đồ trên cánh cửa. Trong khi hàng ghế sau tích hợp bệ tỳ tay trung tâm với khay để cốc, cùng hốc chứa đồ trên cửa tương tự phía trước.

Xe được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ đầy đủ các chuẩn kết nối điện thoại thông minh, USB Smart Connect, Bluetooth, USB. Về hệ thống âm thanh, xe trang bị dàn âm thanh 6 loa trên các bản GR-S và 1.5G, trong khi các bản còn lại chỉ có 4 loa. Ngoài ra, chỉ riêng 2 phiên bản E MT là có thêm tính năng phát DVD 1 đĩa.

Về đèn nội thất, hàng ghế trước của Toyota Vios được trang bị 2 đèn chiếu sáng trần tiêu chuẩn, trong khi phía sau sử dụng 1 đèn chiếu sáng trần trung tâm. Nhìn chung, hệ thống đèn nội thất này tương đối đủ dùng. Bên cạnh đó, các phiên bản E MT và E CVT vẫn sử dụng chìa khóa thông thường với chức năng khóa cửa từ xa. Chỉ có phiên bản G CVT và GR-S được trang bị chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động.

Động cơ và các trang bị an toàn

Đánh giá Toyota Vios về khả năng vận hành, tất cả phiên bản xe đều được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 140Nm. Kết hợp cùng tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT 7 cấp số ảo, riêng phiên bản thể thao GS-R có thêm 2 tùy chọn chế độ lái Eco/Sports và đi cùng hộp số CVT 10 cấp.

Về trang bị an toàn, Toyota Vios đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP bằng các tính năng, công nghệ an toàn được giữ nguyên như: hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, camera lùi, cảm biến trước/sau và từ 3 – 7 túi khí tùy phiên bản…

Đánh giá nhanh

Kể từ lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt cho đến nay, dù có không ít lời than phiền nhưng vẫn không thể phủ nhận Toyota Vios là một trong những mẫu xe đáng mua nhất phân khúc sedan hạng B hiện nay. Bằng chứng thực tế nhất cho lời khẳng định này chính là doanh số “khủng” của Toyota Vios trong nhiều năm qua.

Toyota Vios có thể không mang lại cảm giác lái thú vị bằng Honda City, không thời thượng như Mazda 2, không vừa đẹp vừa rẻ như Hyundai Accent… nhưng so về độ thực dụng, sức bền bỉ và cân bằng tốt nhiều tiêu chí thì khó xe nào qua được Toyota Vios .

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/anh-gia-mau-xe-hang-b-co-doanh-so-on-inh-nhat-phan-khuc-a601230.html