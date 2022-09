Dàn xe 100 tỷ của Mercedes-Benz chạy thử trên trường đua F1 Hà Nội

Lễ hội Lái & Trải nghiệm MBDF 2022 là một sự kiện được chờ đón hàng năm bởi những người yêu thích thương hiệu Ngôi sao ba cánh đã chính thức trở lại, được tổ chức tại đường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội) từ ngày 21-25/9. Đến với MBDF 2022, Mercedes-Benz Việt Nam mang tới gần 40 chiếc xe từ 14 mẫu xe tương ứng giá trị hơn 100 tỷ đồng.

Khách hàng tham gia có thể trải nghiệm và lái thử bao gồm cả sedan lẫn SUV, từ dòng xe C-Class mới, E-Class, GLC, GLB đến những chiếc xe nổi bật của thương hiệu Mercedes-AMG như AMG A 35, AMG GLB 35 4MATIC, AMG GLA 45 S 4MATIC+. MBDF 2022 sẽ trở thành sự kiện lái và trải nghiệm xe với dàn xe chạy thử có giá trị nhất tại Việt Nam.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Nguyễn Thị Ngọc Châu thả dáng cùng mẫu xe Mercedes-AMG GLA 45S.

Trong khuôn khổ của Lễ hội Lái & Trải nghiệm MBDF 2022, Ông Bradley Kelly, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng khi có thể thông tin đến tất cả các bạn, dòng xe Mercedes-AMG C 43 nổi tiếng sẽ được Mercedes-Benz Việt Nam chính thức mang về với hình thức lắp ráp, ngay tại nhà máy hiện đại của chúng tôi.”, giữ nguyên triết lý “One Man, One Engine” – “Một kỹ sư, Một động cơ” với khối động cơ đặc biệt được mang về từ nhà máy Affalterbach.

Chương trình được diễn ra tại đường đua F1 ở Mỹ Đình, Hà Nội – một đường đua đẳng cấp quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam. Với nhiều địa hình đa dạng, đây là đường đua chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn để người tham gia có thể trải nghiệm nhiều thử thách thú vị.

Đường đua F1 đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2022 đánh dấu năm thứ 8 Michelin đồng hành cùng Mercedes-Benz trong chuỗi sự kiện Mercedes-Benz Driving Festival tại thị trường Việt Nam. Đáp ứng các bài tập được thiết kế riêng cho khách hàng tham gia trải nghiệm các dòng xe của Mercedes-Benz năm nay. Michelin mang đến các dòng lốp có hiệu suất bền vững bao gồm: MICHELIN Primacy 4, MICHELIN Primacy 4 SUV, MICHELIN Primacy 3 ZP, MICHELIN Primacy 3 ST SUV; MICHELIN Pilot Sport 4 S, MICHELIN Latitude Sport 3, và đặc biệt là dòng lốp mới giới thiệu trong năm 2022 - MICHELIN Pilot Sport 5.

Ở sự kiện lần này, các khách mời không chỉ tham gia khóa huấn luyện kỹ năng lái xe an toàn, mà còn tham gia vào những trải nghiệm tốc độ của thể thao đua xe. Theo đó, 4 thử thách được mang đến trong chương trình năm nay gồm có:

Auto Gymkhana: Auto Gymkhana là định dạng đua xe trên đường đua ngắn, là nơi các tay lái sẽ thể hiện khả năng lái xe chính xác với tốc độ cao. Tại đường đua này, các tay lái sẽ được chấm điểm liên tục bởi các Huấn luyện viên. Và 8 tay lái tốt nhất sẽ được mời tham dự cuộc đua cuối cùng mang tên “MBDF CHALLENGE 2022’’. Các dòng xe có mặt trong thử thách này bao gồm dòng xe C 300 – mẫu xe vừa ra mắt vào tháng 4/2022, và các mẫu xe AMG như A 35 4MATIC, GLB 35 4MATIC, GLA 45 S 4MATIC+

Rally Experience: Trên những nền đường ma sát kém, hệ dẫn động sẽ làm chủ cuộc chơi. Những bài tập mô phỏng cuộc đua Rally sẽ đem đến những cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ hơn về sự ưu việt của hệ thống dẫn động 4MATIC hiện đại, cũng như cảm nhận được sự mạnh mẽ của hệ thống truyền động (drivetrain). Các dòng xe có mặt trong thử thách này bao gồm: GLC 200 4MATIC, GLC 300 4MATIC, GLB 200.

Drift: Không gì phấn khích hơn khi Drift. Với bài tập Drift, người lái sẽ được luyện tập phản xạ để thoát khỏi các tình thế mất lái trong giao thông thường ngày. Đây còn là nơi để hiểu rõ về Oversteer, và tầm quan trọng của những hệ thống an toàn điện tử như: ESP (cân bằng điện tử) và Tration Control (phân bổ lực kéo điện tử). Các dòng xe có mặt trong thử thách này bao gồm: C 200, C 200 Plus, và E 180.

Circuit Race: Đua xe thể thao là môn thể thao tốc độ, đó là nơi những chiếc xe cạnh tranh về mặt hiệu suất và khả năng tốc độ của chúng (handling). Điều khiển xe ở tốc độ cao, người tham gia sẽ có cơ hội để hiểu hơn về các yếu tố tạo nên những chiếc xe Mercedes-Benz, cũng như nâng cao kỹ năng điều khiển xe của mình. Các dòng xe có mặt trong thử thách này bao gồm: C 300, E 300, GLC 200.

Sau 2 năm vắng bóng, MBDA đã quay trở lại với một diện mạo mới mang tên Mercedes-Benz Driving Festival – Lễ hội Lái & Trải nghiệm xe Mercedes-Benz (MBDF), đánh dấu lần thứ 18 Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức hoạt động này.

