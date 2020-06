Đại gia Quảng Ninh sở hữu xe siêu sang Mercedes-AMG G63 biển khủng

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 16:30 PM (GMT+7)

Chiếc xe Mercedes-AMG G63 giá gần 11 tỷ với biển số khủng 14A - 456.78 được cho là của đại gia khai thác than ở Quảng Ninh.

Siêu xe Mercedes-AMG G63 có biển khủng 14A - 456.78 của đại gia than Quảng Ninh

Mới đây, trên đường phố Quảng Ninh xuất hiện chiếc xe siêu sang Mercedes-AMG G63 màu đen, có biển khủng 14A - 456.78 khiến nhiều người trầm trồ.

Được biết, chiếc xe này có giá 10,829 tỷ đồng, với biển khủng trên, giá trị của chiếc xe còn cao hơn nhiều, có thể lên tới 12 - 13 tỷ đồng.

Qua tra cứu thông tin trên dữ liệu của Cục Đăng kiểm VN, chủ sở hữu chiếc xe là giám đốc một công ty chuyên khai thác than có địa chỉ tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ - nay là phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Công ty này đăng ký kinh doanh với 32 ngành nghề, trong đó có 4 ngành nghề liên quan đến than gồm: Khai thác và thu gom than cứng, Khai thác và thu gom than non, Khai thác và thu gom than bùn, Sản xuất than cốc.

Ở Quảng Ninh, vị giám đốc này cũng được biết đến là một đại gia sở hữu khối tài sản khủng.

Siêu xe này là một trong những dòng SUV địa hình đến từ Mercedes-Benz, G-Class sở hữu khả năng off-road tuyệt vời, đứng đầu phân khúc

Mercedes-AMG G63 mà đại gia này sở hữu là một trong những dòng SUV địa hình đến từ Mercedes-Benz, G-Class sở hữu khả năng off-road tuyệt vời, đứng đầu phân khúc.

Mercedes-AMG G63 mang đậm sự mạnh mẽ vốn có của G-Class. Sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.763 x 1.855 x 1.938 (mm). Phiên bản hiệu suất cao này có vẻ ngoài vuông vức, hầm hố. Nhìn ngang, dễ dàng thấy dải bảo vệ cơ bắp với màu đen cuốn hút. Ngoài ra, điểm thu hút của Mercedes-AMG G 63 còn nằm ở mâm xe cỡ lớn 22 inch 7 cánh kép bằng hợp kim mạnh mẽ.

Mặt trước Mercedes-AMG G 63 gây ấn tượng với người dùng bởi lưới tản nhiệt lớn hơn cùng các nan dọc Panamericana độc đáo. Phần logo “ngôi sao 3 cánh” vẫn được đặt chính giữa lưới tản nhiệt tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Đèn pha LED toàn phần (full-led) dạng bo tròn không chỉ kết hợp hài hòa với tổng thể xe mà còn giúp người lái di chuyển an toàn hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Khoang nội thất của Mercedes-AMG G 63 được đánh giá là hiện đại và rộng rãi hơn so với các phiên bản khác. Theo đó, không chỉ khoảng để chân sau rộng thêm 150mm mà bề ngang của xe cũng rộng thêm 68mm.

Khu vực cụm điều khiển của Mercedes-AMG G 63 cũng được thiết kế lại khiến các thao tác được thực hiện nhanh hơn. Vô lăng phong cách thể thao AMG Performance bọc da Nappa giúp người dùng cầm lái chắc và thoải mái hơn. Các chi tiết mạ chrome cũng góp phần làm cho nội thất xe thêm sang trọng, hiện đại. Đặc biệt, kích thước màn hình trung tâm của phiên bản này tăng lên đến 12,3 inch.

Phía bên dưới nắp ca-pô chính là khối động cơ mạnh mẽ V8 4.0L tăng áp kép, với cặp turbo twin-scroll ở giữa góc chữ V của xi-lanh, từ đó sinh ra công suất cực đại đạt 430 kW [577 hp] tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại 2500 – 3500 vòng/phút. Với bản tiêu chuẩn sử dụng hộp số AMG SPEEDSHIFT TCT 9G cùng dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, Mercedes-AMG G 63 có khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h chỉ trong vòng 4,5 giây, vận tốc tối đa đạt 220km/h. Tuy nhiên nếu dùng thêm gói tùy chọn AMG Driver's Package, vận tốc tối đa có thể tăng lên thành 240 km/h.

Những trang bị an toàn nổi bật bao gồm: ESP® Curve Dynamic Assist ngăn chặn tình trạng thiếu lái khi vào cua ở tốc độ cao; Túi khí được trang bị ở những vị trí trọng yếu; Chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống hỗ trợ kiểm soát xe móc sau Trailer Stability Assist; Giảm va chạm từ sau Distance Pilot DISTRONIC;...

